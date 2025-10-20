Ledecká popsala, co marně dělala, aby se změnil olympijský program. Zklamání bylo znát
Přemlouvali, lobbovali, ale marně... V programu zimních olympijských her 2026 v Itálii zůstává na 8. února 2026 jak paralelní obří slalom na snowboardu, tak sjezd lyžařek. Definitivně to znamená, že trojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou čeká volba jednoho ze sportů. „V tuhle chvíli už máme bohužel jistotu, že se program nezmění. Mrzí nás to, ale za daných okolností jsme udělali maximum,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Sama Ledecká okomentovala verdikt na tiskové konferenci před sezonou.
Konečný verdikt, jak si Ledecká uspořádá olympijský program, je vzhledem k olkolnostem jasný. „Vypadá to, že sjezd asi nepojedu,“ prohlásila olympijská vítězka z Pchjongčchangu i Pekingu, že volba padne na snowboard.
Spoléhat se dá pouze na vrtkavou variantu nepřízně počasí, která by posunula sjezd. „Budu si poprvé přát, aby na sjezd pršelo a sněžilo, posunuli to o den a pak by se to dalo stihnout. Musela bych jet trénink na sjezd."
Ledecká skutečnost přijala, ale zklamání na ni bylo patrné. „Pojedeme, co se stihne. Nejsem z toho šťastná. Český olympijský výbor a svazy ale dělaly, co se dalo.“
Sama se lobování za změnu zúčastnila. „Poslala několik dopisů i na MOV. Zúčastnila jsem se několika videohovorů. Nabídla jsem jim několik možností, jak z toho vybruslit, ale evidentně to nestačilo.“.