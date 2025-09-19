Boss Eurosportu o Ledecké: Jsme smutní, olympijský program se nezmění
PŘÍMO Z ITÁLIE | Šance Ester Ledecké na úpravu olympijského programu, který by jí umožnil na Hrách 2026 startovat ve snowboardingu i v lyžařském sjezdu, se blíží nule. Podle Matteo Pacora, šéfa zimních sportů Eurosportu, se kalendář nezmění. „Je to velmi špatné rozhodnutí, jsme hodně smutní,“ uvedl Pacor na dotaz iSport.cz během lyžařského semináře Forum Nordicum ve Val di Fiemme.
Ester Ledecké zřejmě nezbude, než si ze svých dvou sportovních lásek jednu vybrat. Organizátoři olympijských her v severní Itálii naplánovali na 8. února 2026 závod v ženském paralelním obřím slalomu na snowboardu do Livigna a zároveň ženský sjezd v alpském lyžování do Cortiny d´Ampezzo.
Ledecká se v posledním roce za pomoci Českého olympijského výboru snažila o změnu. Vyjednávala se zástupci Mezinárodního olympijského výboru i s prezidentem lyžařské federace FIS Johanem Eliaschem.
V zákulisí za úpravu programu loboval významný sponzor Red Bull a podle Matteo Pacora i Eurosport, který je jako součást Warner Bros. Discovery držitelem vysílacích práv na Hry mezi lety 2026 – 2032.
„O kalendáři nerozhodují vysílatelé. Tlačili jsme hodně, snažili jsme se, abychom viděli nejlepší závodníky tam, kde by být měli. Diskutovali jsme, snažili jsme se to u Mezinárodního olympijského výboru změnit. Ale nemyslím si, že se program změní,“ uvedl Pacor. „Tlačil i Red Bull, nabízel helikoptéru, která by Ester všude dopravila. Ale myslím, že už se to nezmění.“
Velmi špatné rozhodnutí, tvrdí šéf
V roce 2018 způsobila Ledecká globální senzaci, když na ZOH v korejském Pchjončchangu získala zlaté medaile ve dvou různých sportech. Nejdřív o setinu sekundy zvítězila v lyžařském super-G a pak vyhrála i paralelní obří slalom.
O medailový double se pokusila i na minulé zimní olympiádě v Pekingu v roce 2022, kde obhájila zlatou medaili na prkně, na lyžích se ke stupňům blížila hned třikrát. V super-G ji scházelo z pátého místa 13 setin sekundy, v alpské kombinaci ze čtvrtého místa osm desetin, ve sjezdu ztratila naděje ve slibně rozjetém závodě kvůli chybě na trati.
Od chvíle, kdy organizátoři vloni v listopadu oznámili návrh olympijského programu Her 2026, běžela ve sportovním zákulisí vážná akce ve snaze umožnit rozstřelit termínovou kolizi a umožnit Ledecké startovat na prkně i v lyžařském sjezdu. Zdá se však, že už bylo pozdě.
„Jsme velmi smutní. Jsme posedlí lidskými příběhy a toto je fantastická story,“ uvedl Pacor. „Jsme v desáté verzi programu. Měníme sekundy a minuty. Myslím, že to není možné. Můj osobní názor je, že nemít možnost vidět závodnici, která v historii získala na olympiádě dvě medaile ve dvou sportech, je velmi špatné rozhodnutí.“
Ledeckou tak čeká složitá volba. V paralelním obřím slalomu na prkně dominuje. V této disciplíně vyhrála dvě poslední olympiády a převahu potvrdila i ve Svatém Mořici na březnovém snowboardovém světovém šampionátu, kterého se účastnila po osmi letech.
Její jedinou šancí, jak zažít další olympijský double, je příští rok v únoru startovat ve snowboardovém závodě a obětovat start v lyžařském sjezdu. I v něm však letos získala medaili na mistrovství světa, v Saalbachu-Hinterglemmu vybojovala v únoru bronzovou medaili.
V dalším programu lyžařských disciplín se pro Ledeckou rýsují starty ve sjezdové části týmové kombinace, super-G, případně v obřím slalomu.
Možný program Ester Ledecké na ZOH 2026
Datum
Sport
Místo
Čas
Neděle 8. února
Snowboarding (paralelní obří slalom (kvalifikace, vyřazovací jízdy)
Livigno
9:00 / 13:00
Neděle 8. února
Alpské lyžování (sjezd)
Cortina D´Ampezzo
11:30
Úterý 10. února
Alpské lyžování (týmová kombinace, sjezd)
Cortina D´Ampezzo
10:30
Čtvrtek 12. února
Alpské lyžování (super-G)
Cortina D´Ampezzo
11:30
Středa 18. února
Alpské lyžování (obří slalom)
Cortina D´Ampezzo
10:00 / 13:30