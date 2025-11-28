Kildeho návrat po vážné havárii a dlouhé objetí s Shiffrinovou: Mít ji v cíli je sen
Tohle pro něj bylo víc než jakékoli vítězství. Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde se v super-G Světového poháru v Copper Mountain vrátil po vážné havárii, po které stál 684 dní. V cíli byl čtyřiadvacátý, ale hlavně zdravý a čekala na tam na něj jeho snoubenka Mikaela Shiffrinová. „Mít Mikaelu v cílovém prostoru byl pro mě splněný sen,“ líčil Kilde.
Zasloužili by si trochu soukromí, ale tenhle moment sociální sítě mezinárodní lyžařské federace FIS nemohly nechat jen tak být. Záběr začíná na Shiffrinovou, jak se ve zjevném pohnutí blíží ke Kildemu. Následuje objetí beze slov, které téměř nekončí. Pak se Kilde usměje a dá své lásce pusu.
Trvalo mu téměř dva roky, než se dal dohromady ze strašidelné havárie při sjezdu ve Wengenu. V lednu 2024 se těsně před cílem nejdelší trati Světového poháru roztřískal jak igráček a utrpěl vážná zranění ramene, lýtkové kosti, poškodil si i nervy a bojoval s otravou krve.
Lyžařský svět s ním pak prožíval jeho dlouhou cestu zpátky. Nejblíže mu samozřejmě byla Shiffrinová, která se svým milým strávila první kritické dny v nemocnici. V dubnu loňského roku už měla na ruce snubní prsten.
„Ode dne nehody jsem dostával nekončící podporu od fanoušků, trenérů, mé rodiny, Mikaely, její rodiny. Každý den čtyřiadvacet hodin v průběhu celé té věci,“ cenil si Kilde v rozhovoru pro FIS. „Všichni za mnou stáli a opravdu jsem to cítil. Jsem šťastný chlap, který se může otočit na něco, co bylo velkou výzvou, ale taky mohl sdílet momenty se svými nejbližšími, kteří mě podporovali.“
Během minulé sezony mohl Shiffrinové podporu oplatit, když jeho snoubenka ve snaze získat jubilejní sté vítězství ve Světového poháru v Killingtonu upadla a způsobila si nepříjemné bodné zranění na boku. Následně bojovala s mentálními problémy, nemohla si zvyknout na vyšší rychlost a na mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu kvůli tomu vynechala start v obřím slalomu.
Kilde ztratil zbytek zimy 2024 a celou minulou sezonu. Od letošního jara už se ale připravoval na návrat. Získával jistotu a znovu zažíval radost z lyžování. Pak už vše směřovalo k návratu v Copper Mountain.
„Trvalo dlouho, než jsem znovu získal pocit, že mám z lyžování víc než cokoli radost. Moc se těším. Dostávám husí kůži, jenom na to myslím. Když si to představím, vidím, že se usmívám,“ řekl Kilde pár dní před startem směrem ke svému prvnímu závodu po zranění.
Na sjezdovce West Encore předvedl dobrou jízdu, ačkoli viditelně nebyl na svém maximu. Se ztrátou 1,25 sekundy na vítězného Švýcara Odermatta skončil čtyřiadvacátý. O čtyři setiny porazil i reprezentanta Jana Zabystřana.
„Byl to nervy drásající den. Bylo skvělé být zase na trati, mít na lyžích dobrý pocit a vědět, že do toho můžu jít ještě víc,“ hodnotil Kilde. „Jednu dvě zatáčky jsem mohl projet trochu líp, ale svůj plán jsem splnil docela dobře.“
Shiffrinová byla v cílovém prostoru během jeho jízdy viditelně napjatá, a když se šťastně dostal do cíle, schovala tvář v lyžařských brýlích do rukavic.
„Byl to nervy drásající den. Jeho i celý jeho tým to stálo spoustu práce. Vidět ho ve startovní bráně bylo pro nás všechny největší vítězství. Je opravdu těžké vysvětlit, jak moc to pro nás znamená,“ řekla Shiffrinová.
Samotnou ji závody v Copper Mountain čekají o víkendu, v sobotu jde na start obřího slalomu, v neděli pojede slalom.