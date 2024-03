Bauer o konci v Polsku a synovi v SP: Nejsem táta, co chodí na diskotéku

Má za sebou nezapomenutelný víkend. Ve Falunu se loučil se svým prvním trenérským angažmá a už se poohlíží po dalším. Možná ještě významnější událost ale Lukáš Bauer zažíval v osobní rovině. Syn Matyáš se poprvé představil ve Světovém poháru a na klasické desítce mu jen sedm sekund chybělo k prvnímu bodu.

Vloni jste v Polsku slavil nejlepší sezonu, jak došlo k tomu, že končíte angažmá přesně uprostřed olympijského cyklu?

„Během těch pěti let jsem dvakrát uvažoval, že svoji činnost ukončím. Zjišťoval jsem, že ta trenérská práce není tak jednoduchá, jak jsem si myslel, když jsem byl sportovec. (usmívá se) Z mé strany došlo k finálnímu rozhodnutí v listopadu, ujasnil jsem si, že po sezoně s největší pravděpodobností budu chtít jít jinou cestou.“

Co vám vadilo?

„Já jsem tam byl čtyři roky naprosto spokojený, když pomineme omezený výběr sportovců, s kterými jsem mohl pracovat. Cítil jsem velkou podporu vedení. I když jsme měli druhou sezonu docela slabou, podrželi mě a byla z toho velmi úspěšná olympijská i další sezona. Už před loňskou se ale změnilo vedení. Jako prezident svazu nastoupil Adam Malysz. S tím jsem měl v loňském roce dva, tři zajímavé rozhovory, ale během celé přípravy i zimy jsem se s ním nebavil ani jednou, do běžného chodu nám nezasahoval. Hlavní bylo, že se obměnilo vedení běžecké sekce, a zásadně změnilo zaběhlý systém, který jsem si utvářel. Abych mohl ovlivňovat i přípravu juniorů, aby byli lépe připraveni na přechod do kategorie U23 a seniorů.“

Takže jste se neshodovali v koncepci?

„I přes úspěšné předchozí sezony jsem cítil výrazně menší podporu, než byla u předchozího vedení. Nemyslím finanční podporu. Ale