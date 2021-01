Janda o propadu skokanů: Je mi z toho smutno, ale klukům věřím

Co vám ukázalo letošní Turné čtyř můstků?

„Letošní Turné čtyř můstků, jeden z vrcholů skokanské sezóny, ukázalo aktuální stav našeho sportu. Ze světového měřítka však také ukázalo, že skoky na lyžích jsou velmi individuální a nevyzpytatelný sport, kde záleží na velkém množství faktorů, i renomovaní závodníci mohou pod náporem tlaku a očekávání selhat, to je objektivní fakt. Nicméně nechceme a nebudeme hledat žádné výmluvy, výkony českých závodníků na Turné musíme hodnotit negativně.“

Jaký je tedy zmíněný současný stav českého skoku na lyžích?

„Realita našich sportovních výkonů. Realita je zkrátka taková, že reprezentační tým má v současnosti jednoho skokana, který je schopen bojovat o medailové pozice, ten je ale nyní v rekonvalescenci po zranění a nemůže podat stoprocentní výkon. Výkonnost dalších čtyř reprezentantů odpovídá kvalifikaci pro úroveň Světových pohárů, ale v současné době pracují na technických změnách, které nejdou tak rychle, jak bychom si představovali a přáli.“

Sám jste před patnácti lety Turné čtyř můstků vyhrál, jak se vám na jeden z vrcholů sezonu dívalo nyní?

„Samozřejmě je mi z toho smutno. Bohužel je to i důsledek nedostatečné sportovní infrastruktury, potřebný počet kvalitních skokanských můstků. Ale klukům věřím, i od aktuální generace si slibujeme, že si připíše sportovní úspěchy.“

Jaká je pozice reprezentačního trenéra Františka Vaculíka?

„Šéftrenéra Frantu Vaculíka jsme od léta posunuli do role trenéra A týmu, začal dle našich představ jednak budovat skokanský tým a jednak předělávat techniku i pojetí skoku. Věděli jsme, že cesta je dlouhá, trochu jsme doufali, že bychom mohli první výsledky již vidět v letošní sezóně. Nicméně má naši podporu. Jím nastolený trend a jeho práce coby šéftrenéra má důvěru Rady úseku, a i když máme před sebou další vrchol v podobě mistrovství světa, cílíme na dlouhodobější koncepci, bez které nejde udržet dlouhodobý trend, jenž je nutný pro existenci našeho sportovního odvětví.“

Vydržíte být trpěliví?

„Jsme si silně vědomi, že náš sport má ohromnou tradici, rádi bychom na ni navázali, což je náš jednoznačný cíl, nicméně v současné době procházíme v podstatě totální přestavbou a nastavováním systému, který potřebuje čas. Věřím však, že pokud vydržíme i v ne zcela jednoduchých časech, výsledky, úsilí a dlouhodobá práce se vyplatí.“

Na co se bude vedení skokanského úseku v nejbližší budoucnosti zaměřovat?

„Potřebujeme se hlavně dívat také do vzdálenější budoucnosti, což pro nás znamená zaměřit se jednak na mládež ve věku čtrnácti až patnácti let, ale i na dětskou základnu. Zde připravujeme nové systémové pojetí a doufáme, že ho bude možné aplikovat od druhé poloviny letošního roku. Klíčovým faktorem jsou samozřejmě chybějící můstky na našem území, a to jak pro dospělé, tak i pro děti, které sice jsou, nicméně některé mají zastaralé profily.“

Co nyní čeká reprezentaci?

„Reprezentační tým v tuto chvíli potřebuje minimálně patnáct až dvacet tréninkových skoků, aby mohl lépe pracovat na odstranění nedostatků. Bohužel nemáme zimní velký můstek, malá "náplast" je dočasné zprovoznění můstku K-90 v Harrachově. Jsme se závodníky v úzkém kontaktu, velmi dobře proto vím, jak moc aktuální situace trápí především je samotné. Na všech vidím velkou touhu výkonnost výrazným způsobem zlepšit. O víkendu jsou již další závody Světového poháru v Německu.“

Když se podíváme do vzdálenější budoucnosti, vidíte v dětských a mládežnických kategoriích talenty, kteří by mohli táhnout reprezentaci?

„Několik dalších perspektivních mladých skokanů, na které se potřebujeme zaměřit, a kteří disponují jak talentem, tak předpoklady pro profesionální působení v reprezentaci, máme. Například ve věkové kategorii čtrnácti až patnácti let jsou tři, čtyři opravdu velké talenty a na ty se bezpodmínečně zaměříme. Výsledky mezinárodních žákovských závodů nám dávají za pravdu a dodávají nám víru v lepší skokanské zítřky.“