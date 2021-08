První zářez pro Vasja Boys! Polášek vyhrál Memoriál Jiřího Rašky

Skoky na lyžích, kdysi rodinné stříbro českého sportu, má z prachu a bídy posledních let zvednout slovinský trenér Vasja Bajc. Zkušený devětapadesátiletý bouřlivák, který dovedl Jakuba Jandu k vítězství ve Světovém poháru (2006), k triumfu na Turné čtyř můstků (2006) a ke dvěma medailím z mistrovství světa.

Poslanec Jakub Janda už Raškův memoriál ve svém rodném městě sledoval pouze v civilu a nejlepším předával ceny. Vasja Bajc byl znovu na trenérské věži. A čtyřiadvacetiletý Viktor Polášek pod jeho vedením získal první pohár. Na 19. místě skončil Čestmír Kožíšek. Závod patří do kategorie Kontinentálního poháru, počítá se do olympijské kvalifikace, zúčastnilo se ho 72 skokanů.

„Na pódiu jsem nebyl hodně dlouho, vlastně od juniorského mistrovství světa 2017, takže to je vzpruha do budoucna,“ oddechl si Polášek, který byl první už po zahajovacím kole. Skočil 104 a 101 metrů. „S výsledkem jsem spokojený maximálně, ale skoky se úplně nepovedly. Myslím, že se na to s Vasjou ještě budeme muset kouknout a říct si, co přesně se nepovedlo. Hlavně ten druhý skok, tam byl timing lehce dřív, to budu muset do zítra vypilovat. Výsledek už lepší ale být nemohl.“

Českého vítěze má Raškův memoriál znovu po třech letech. V roce 2018 vyhrál Lukáš Hlava, který tím završil hattrick. Ovládl i ročníky 2012 a 2016, teď už je Hlava jedním z trenérů a asistentů Bajce. V roce 2013 byl ve Frenštátě nejlepší Roman Koudelka, který se zatím dává zdravotně dohromady.

„Jiří Raška je ikona skoku pro celý svět, takže pro nás jsou tyto závody prestižní,“ přitakal Polášek. „Pro český skok je to určitě největší jméno, vyhrát je čest. Vážím si toho. Ale moje skoky byly hrozné! Nějaké nervy byly, náskok nebyl velký, bylo to vyrovnané. Doufám, že to v sobotu ještě vylepším, rekord můstku nebyl daleko. Místo na vylepšení je.“

Do druhého kola se z českých skokanů probil už jenom Čestmír Kožíšek, skončil devatenáctý. Ani on nebyl se svými výkony extra spokojený. „Skoky nebyly ideální,“ přitakal. „Jdeme krok za krokem, posouváme se dopředu, ale jde to pomaleji, než bychom chtěli.“ Spolupráci s Bajcem si v každém případě pochvaluje. „Má zkušenosti, kontakty a ví, kam se obrátit. Stojí si za tím, co dělá a my mu věříme v tom, že jdeme správným směrem.“

Čeští skokané na lyžích už stačili poznat, že tréninkové metody zkušeného matadora budou jiné. „Úplně jiné, kondiční příprava taky,“ přitakal Kožíšek. „Dělá se toho jakoby míň, ale ve větší intenzitě. Musíme věřit, že to jde správným směrem. A také věřit tomu, že trenér dobře ví, co dělá.“ Polášek podotknul, že skáčou daleko agresivněji. „Největší změna je v technice. Když člověk skákal německým stylem vertikálně, je složité si navyknout na slovinskou školu, kde to je víc dopředu. Ale pro mě je to paradoxně jednodušší styl skákání.“

Závody ve Frenštátě pod Radhoštěm budou pokračovat i dnes a v neděli. Dnes je na programu další závod Kontinentálního poháru mužů O pohár starosty (10), odpoledne se skáče kvalifikace žen Světového poháru (18). Grand Prix žen se bude skákat v neděli (10.30).