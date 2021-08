Polášek o Bajcovi: Měl jsem z něj velký respekt. Skoky v Česku půjdou nahoru

Zkušený lídr Roman Koudelka se zatím zotavuje po operaci kolena, a tak to bude na něm. Skokan na lyžích Viktor Polášek povede český výběr do pátečního Memoriálu Jiřího Rašky na umělé hmotě ve Frenštátě pod Radhoštěm. A bude moct ukázat, co se naučil pod novým koučem Vasjou Bajcem. „Myslím, že jsme si sedli dobře,“ říká Polášek.

Už si dokázal, že může skákat s nejlepšími. Před týdnem při závodě elitní Grand Prix v Courchevelu předvedl Viktor Polášek osmý nejlepší skok v prologu a nakonec bral body za 21. místo. „Když udělám takhle dobrý skok a vidím, že dokážu být hodně vysoko, žene mě to dál v tom, co děláme,“ říká Polášek před pátečním memoriálovým závodem.

Jak hodnotíte první tři měsíce práce pod novým reprezentačním koučem Vasjou Bajcem?

„Léto je na dobré úrovni, s Vasjou pracujeme, na čem chceme. Ukázalo se to v Courchevelu, že když udělám svůj skok v klidu, udělám to, co předvádím na soustředěních a trénincích, může z toho být pěkné umístění. Oficiální trénink jsem měl katastrofální, ale v prologu jsem udělal kvalitní skok. Ukázal jsem, že dokážu být mezi nejlepší desítkou.“

Na čem s trenérem hlavně pracujete?

„Dá se říct, že na všem. Ať je to kondička, technika… Největší změna je v technice. Skáčeme víc agresivně, s rychlostí. Když člověk předtím skákal německým stylem vertikálně, teď je složité navyknout si na slovinskou školu, kde to je víc dopředu. Pro mě je to ale paradoxně jednodušší styl skákání.“

O kondici se vám stará slovinský Mitja Bračič, expert z kliniky v Lublani, jak vám zatím spolupráce vyhovuje?

„Dělá nám všechny silové, atletické, dynamické tréninky. Je super věc, že máme profíka, který nám obstará veškerou kondiční přípravu. Zbytek týmu Vasja, Lukáš Hlava a Jakub Jiroutek se můžou soustředit jen na můstek a nemusí dělat dvacet věcí.“

Jak se po nových trénincích cítíte?

„Myslím si, že fyzička šla nahoru. Do toho se mi podařilo zhubnout tři kila. Vážím nějakých 55,5 kilo, takhle bych to potřeboval udržet do zimy. Teď jsem na tom relativně dobře, co se týče těla. Bude důležité přidat trošku víc rychlostních a dynamických tréninků, aby byla přes zimu na můstek spíš rychlostní síla.“

Jak na vás působí Vasja Bajc, slavný trenér, který kdysi dovedl Jakuba Jandu k vítězství v Turné čtyř můstků i ve Světovém poháru?

„Já jsem z něho měl ze začátku velký respekt. Co jsem slyšel z dřívějších historiek, byl to takový jižanský typ. (úsměv) Myslím, že jsme si sedli dobře, že práce, kterou společně děláme, vyhovuje oběma dvěma. Snad to bude pokračovat rostoucí tendencí výkonnosti.“

Co pro vás znamená závodit na Raškově memoriálu?

„Já to beru jako další závod, nemám k tomu speciální vztah, ale beru na vědomí a chápu, že pro místní a pro historii českého skoku je to velká vzpomínka na pana Rašku. Doufám, že budu schopný předvést skoky co v Chourchevelu. Chceme ukázat fanouškům, že skoky v Česku půjdou nahoru, že se to s Vasjou zlepší. Snad si pro lepší výsledek skočíme všichni.“