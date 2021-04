Čeští skokani jsou rozmazlení, chce to autoritu, říká ostře extrenér Matura

Skoky na lyžích měl odjakživa v srdci, a to ho dnes bolí. Bývalý reprezentační trenér Luděk Matura už je z oficiálních svazových struktur pryč dlouhých sedmnáct let, ale historicky tragická sezona nástupců Rašky, Ploce či Jandy ho vyprovokovala k sérii vyjádření ve virtuálním prostoru o neradostném stavu svého sportu. V rozhovoru pro iSport Premium se vyjadřuje k rozmazleným českým skokanům a nastiňuje, kdo by měl být novým trenérem národního týmu.

„Mě to mrzí, skok na lyžích miluju,“ prohlašuje Luděk Matura, který kritizuje vývoj posledního čtvrtstoletí. Současností jsou pro něj rozmazlení skokani a budoucností trenér s řádnou autoritou.

Dobrá zpráva je, že je z čeho se odrážet, protože tohle je dno. Slavný skokanský národ po zimě přehrabuje zoufalých šest bodů z mužských závodů Světového poháru. Bez zraněného lídra Romana Koudelky se národní tým propadl do čiré beznaděje, která po sezoně stála místo reprezentačního kouče Františka Vaculíka.

Problémy jsou ale daleko hlubší. Skokanský srdcař Luděk Matura, někdejší reprezentační trenér i manažer, je v posledních měsících na internetu tvrdě pojmenovává. „První informace jsem napsal hned po Vánocích, když jsem viděl kluky tak strašně skákat. Dal jsem pár rad,“ vysvětluje svou motivaci. Takový je jeho pohled na bídný stav skokanského sportu v Česku.

Kde vidíte současný největší problém?

„Těch problémů je asi víc, není možné brát jenom výsledky kluků. Jsou důsledkem špatné práce celého úseku po dobu možná pětadvaceti let. Někdy v roce 1999 na závodech v Zakopaném skákali třináctiletí kluci a myslím, že tam byl Žyla a skákal v té době sto deset metrů. Naši stejně staří kluci v té době skákali na třicítce dvacet sedm metrů. V letech 2002 – 2004 jsem se proto snažil překopat systém.“

Tehdy jste nastoupil jako manažer úseků skoků i severské kombinace, co jste měl v plánu?

„Roman Kumpošt jako předseda svazu mi tehdy dal otázku: Co chceš dělat? Manažera, nebo reprezentačního trenéra? A já zvolil to první, protože jsem chtěl budovat na základě obrovských zkušeností systém. Bafuňáři mi ale nešli na ruku. Mysleli si: Co chceš předělávat, vždyť to všechno funguje.“

Co hlavně se zanedbalo?