Shiffrinová opět triumfovala v Levi: třetí výhra přinesla soba jako z pohádky

Nadšené nebyly lyžařky ani z hlášeného oteplení v den závodu. S tím si ale pořadatelé poradili. „Byla jsem dost překvapená, jak byla trať dobře připravená. Sníh držel opravdu dobře a díky tomu jsem byla schopná útočit. Měla jsem tam nahoře jeden trochu hrozivý moment, ale zabojovala jsem a zvládla to až do cíle. Byla to zábava,“ komentovala už coby vítězka Shiffrinová. „Je to první závod sezony, takže to bylo trošku nervózní, ale i vzrušující. Nikdo neví, jak je rychlý a jak jsou rychlí ostatní. Takže je to vždycky parádní výzva. Navíc tady je hezká sjezdovka,“ dodala obhájkyně celkového prvenství v SP z minulého ročníku.

Shiffrinová ovládla už první kolo, v tom druhém pak svůj náskok ještě zvětšila a zvítězila o 58 setin sekundy před slovenskou reprezentantkou Petrou Vlhovou. Třetí byla Rakušanka Bernadette Schildová.

Trojnásobná mistryně světa ve slalomu se ve svých třiadvaceti letech kvapem blíží k dalšímu vrcholnému výkonu své kariéry a celé lyžařské historie. Na slalomovou rekordmanku SP Marlies Raichovou-Schildovou totiž ztrácí už jen dvě výhry. Rodačka z Colorada má šanci stát se novou rekordmankou ještě do konce tohoto roku. V kalendáři jsou totiž do Silvestra naplánované čtyři slalomy (Killington, Svatý Mořic, Courchevel a Semmering).

Kromě vítězného konta rozšířila včera Shiffrinová i svou farmu. K sobům Rudolfovi a Svenovi, které získala při předchozích výhrách v letech 2013 a 1016, přidala Mr. Gru, pojmenovaného po postavě z kresleného filmu Já, padouch.

Z českých reprezentantek závodily včera Gabriela Capová, která obsadila 42. místo s odstupem 62 setin na postupovou třicítku, Martina Dubovská zajela 45. čas.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Levi (Finsko)

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:32,61 (45,06+47,55), 2. Vlhová (SR) -0,58 (45,65+47,54), 3. B. Schildová (Rak.) -0,79 (46,49+46,91), 4. Hansdotterová (Švéd.) -0,81 (45,20+48,22), 5. Holdenerová (Švýc.) -0,85 (45,76+47,70), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -0,89 (45,99+47,51), 7. Gallhuberová -1,05 (45,69+47,97), 8. Liensbergerová (obě Rak.) -1,24 (46,61+47,24), 9. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,47 (46,35+47,73), 10. Gisinová (Švýc.) -1,95 (46,53+48,03), ...v 1. kole 42. CAPOVÁ 47,87, 45. DUBOVSKÁ 48,01.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 160, 2. Worleyová (Fr.) 100, 3. Holdenerová 81, 4. Brignoneová (It.) a Vlhová obě 80, 6. B. Schildová 70.