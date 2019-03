Pauláthová pojede doma s prasklým meniskem, přítel Dostál to prožívá víc | iSport.cz

Na seriály moc nekouká, při svém bolavém trápení na světovém šampionátu ve Švédsku ale měla dost času i populární Lajnu, která je situovaná právě do jejího rodného města. „Čtyři dny jsem nemohla lyžovat a nudila jsem se, tak jsem shlédla všech osm dílů. Nejdřív jsem si říkala: Hrozná blbost… Ale některé hlášky dobré. Já jsem v Havířově na hokeji nikdy nebyla, možná jako děcko s tátou…“ usmívá se Pauláthová.

Připomeňte, co se v Aare vlastně přihodilo…

„Po Super-G jsem absolvovala tréninky sjezdu. Nenaučila jsem se v rychlostních disciplínách skákat, takže vždycky doskakuju na jednu nohu. Samozřejmě to byla ta operovaná a meniskus není na celý život… Celou jízdu to dostávalo zabrat. Při rozjíždění před slalomem v kombinaci už jsem nebyla schopná zatlačit do nohy, řekla jsem si, že to nějak splužím. Zaťala jsem zuby, sjela jsem to, ale pak jsem skoro nemohla odkulhat na pokoj. Tam se to pochroumalo úplně. Po slalomu jsem to s doktorem dávala tři dny do kupy. Pak jsem přes bolest odjela obřák. Tam mě ale píchlo…“

V jakém stavu je vaše koleno pár dní před závodem ve Špindlerově Mlýně?

„Je to furt stejné... Já chci zkusit aspoň ten obřák. Počasí nám asi moc nehraje do karet. Nicméně to chci zkusit. I když to bolí, píchá v tom. Doktor mi to dovolil, jsem s ním domluvená, že obřák zkusím odjet. Udělám všechno, abych to dobře sjela. Příští týden to půjdeme s doktorem Beznoskou opravit. Kdyby to nebylo doma ve Špindlu, tak se na to vykašlu a už bych měla po operaci. Chtěla jsem to zkusit, hlavně, že nikomu z holek nebrzdím místo.“

Jenže normální člověk by asi ležel doma s neschopenkou…

„Ona to není první takováhle situace v mém životě. Už jsem jezdila i s urvaným křížákem. To tak nebolelo. Meniskus tak blbě píchá, i když rekonvalescence je pak o hodně kratší. Funguju, největší problém je sejít ze schodů. Pro normální život člověk nepozná, že by ho něco bolelo. Občas něco píchne. Na lyžích jde ale o specifický pohyb, že to bolí.“

Straší vás hodně stav sjezdovky, jejíž přípravu komplikuje teplejší počasí v Krkonoších?

„Minulý týden jsem si to ve Špindlu tři dny zkoušela. První dva dny byla sjezdovka tvrdá, sníh kompaktní, zase tak to nebolelo. Několikrát denně mě v tom píchne, že si skoro ucvrnknu. Ale jinak se to dá přežít. Když je měkko, tak se to nedá vůbec. Počasí nám nehraje do karet. Hlásí plusové teploty a do toho sněžení. Takže se budu modlit, ať bude tvrdo. Ale tomuhle neporučím, chci to zkusit, uvidíme.“

Proč o to tak bojujete?

„Je to srdcová záležitost, ten Špindl. Budu tam mít celou rodinu, proto to dělám.“

Kolik dorazí vašich fanoušků?

„Psala mi spousta lidí na Instagramu. Dorazí hlavně babička, ta nikdy na závody moc nejezdí. Naposledy byla před osmi lety ve Špindlu, protože to je nejblíž. Bude tam spousta známých. Slalom nepojedu, takže se v sobotu můžu se všemi potkat.“

Povzbuzuje vás váš přítel Josef Dostál, který je v současnosti na soustředění v Kalifornii?

„Samozřejmě jsem s ním v kontaktu, prožívá to možná víc než já. On tam má posun času, takže to ani nebude sledovat, protože bude spát. Mně to hrozně mrzí, že se to koleno stane v takhle blbou dobu. Prožíváme to oba společně.“

Pojedete naplno?

„Naplno, určitě. Já nemám co jiného ztratit. Já tam nechám všechno, mám čisté svědomí, že jsem udělala všechno. Pro mě je malá výhra, že se na start postavím, po tom co jsem za poslední dva týdny zažila. Bude radost se tam postavit. Půjdu do toho naplno, uvidím, co to vydrží. Když člověk nejede naplno, stejně ve svěťáku nemá co dělat.“

Vzpomenete si, že před osmi lety, kdy se elitní závody naposledy jely ve Špindlerově Mlýně, jste ve Světovém poháru poprvé bodovala?

„Taky, ale já to spíš beru jako lyžařský svátek. V Česku se uskuteční Světový pohár, je to jednou za x let. Samozřejmě, vzpomínky na Špindl mám výborné. Já tam skoro vyrůstala. Když jsem byla mladší, tak jsme se tam přestěhovali, trávila jsem tam celou zimu a jezdili jsme tam pořád. Sjezdovku znám jako svoje boty. Pro mě je srdcovka závodit před českým publikem, před rodinou. Kdyby to nebylo v Česku, tak se na to vykašlu a jdu na operaci.“

Vybaví se vám atmosféra z roku 2011?

„Byla skvělá, přišla spousta malých dětí. Teď je fajn vidět, že díky Ester je zájem o lyžování větší. Vůbec se nedivím, že má být vyprodáno. Doufám, že na nás, co budeme startovat s vyšším číslem, fanoušci počkají. Počasí sice nevypadá nejlíp, ale nejsme z cukru, nerozpustíme se…“ (úsměv)

Špindlerův Mlýn usiluje, aby se Světový pohár do Krkonoš vracel, věříte, že se to podaří?

„Pro nás by to bylo jenom dobře. Nevím, jak to teď má FIS nastavené. Vím, že chtějí usilovat o to, aby se pořadatelství každé dva roky střídalo s Jasnou. Je to ve vyšších mocích. Pro nás by bylo úplně skvělý, kdyby tady byl Světový pohár častěji. Na domácí půdě se nepoštěstí závodit tak často.“