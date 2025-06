Lyžařka Nová o rehabilitaci po pádu: Jde to dobrým směrem. Snad budu brzy běhat po svých

Nová se stále léčí z těžkého lednového pádu v tréninkovém sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu, při němž utrpěla krvácení do mozku, poranila si krční cévu a utrpěla zlomeninu v oblasti očnice. Měsíc zůstala v umělém spánku. Od té doby bojuje s následky.

„Pořád jsem na začátku, ale postupuje to dobrým směrem, tak doufám, že tady za chvíli budu běhat jak čamrda po svých,“ vzkázala Nová.

Návštěvu svých lyžařských kamarádů přivítala s úsměvem na tváři.

„Mám z toho obrovskou radost, jsem ráda, že je vidím,“ neskrývala nadšení, když viděla skupinku, která jí přinesla i nahrávku z nedávného vyhlášení Krále bílé stopy s pozdravy moderátora Libora Boučka a reprezentantů napříč disciplínami.

„To bylo super, jsou moc hodní,“ poděkovala Nová.

Jak probíhá návrat k normálnímu životu?

Přesun do Kladrub pro ni znamená v procesu rekonvalescence začátek další velmi důležité etapy.

„Ráno začínám logopedií a pak mám nějaká cvičení s fyzioterapeutkou. Potom mám ještě nácvik nezávislosti. Když jsem tady byla poprvé, naučili mě při něm, jak se můžu sama oblékat. To bylo super,“ rozpovídala se Nová.

V cestě zpět do normálního života ji podporují nejbližší v čele s rodiči a životním partnerem, trenérem a bývalým olympionikem Ondřejem Berndtem.

„Je to pro mě důležité, protože když tu jsou, tak mi to pokaždé zpříjemní a zkrátí den,“ oceňuje Nová.

Po pádu na Kandaharu byla převezena vrtulníkem na kliniku v Murnau, kde absolvovala operaci. Následně putovala do Motola. Na rehabilitaci do Kladrub nastoupila na druhý pokus kvůli pooperačním problémům.

„Terka se musela vrátit zpátky do Motola, protože dostala infekci do implantátu, který nahradil lebeční kost, a bohužel tento implantát musel být z hlavy operačně vyjmut,“ vysvětlil Berndt. „Celý současný rehabilitační blok v Kladrubech Tereza musí používat ochrannou helmu, ale to ji nijak neomezuje ve cvičení. Před nástupem do Kladrub se konečně dostala aspoň na pár dní domů, a sem se tak vrátila v mnohem lepším rozpoložení.“

Mladou dívku čeká ještě dlouhá cesta, ale právě dobrá nálada jí může v procesu návratu do života hodně pomoct.

„I doktoři nám potvrdili, že je teď víc usměvavá a daleko líp se s ní pracuje. Co se týče pohybu, cvičí se s ní ještě relativně krátce, ale myslím, že dělá pěkné pokroky. Říkají to i cvičitelky,“ doplnil Berndt. „Čeká nás hodně práce, ale Terka je na to dobře nastavená. Pořád chce pracovat. Určitě nás čeká ještě pár měsíců, než se uvidí, kam až se finálně posune.“

Ze setkání měli radost i lyžařčiny kamarádi, kteří ji přišli navštívit.

„Mám z toho dobrý pocit. Jsem rád, že jsme sem jeli i s Terčinými parťáky Honzou Zabystřanem a Honzou Koulou. Mockrát ji rozesmáli,“ kvitoval Fiedler. „Jelikož mají spoustu společných zážitků, na které si Terka vzpomínala, tak to bylo opravdu fajn setkání. Rádi ji přijedeme znovu povzbudit a potěšit v cestě zpátky na nohy.“

Svaz brzy spustí dobročinnou sbírku, jejíž výtěžek pomůže Nové s nákladnou rehabilitací.