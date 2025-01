Jílek zazářil v Calgary! Druhé místo na desítce a světový rekord juniorů

Jílek v Kanadě zajel čas 12:37,81 minuty a výrazně překonal vlastní dosavadní juniorské maximum na této trati (12:46,56) z předsezonních kontrolních závodů v Inzellu. „Jsem nadšený. Zajel jsem čas, který jsem doufal, že zajedu. Dost jsem na to trénoval a jsem rád, že se práce vyplatila,“ radoval se Jílek v nahrávce pro média.

Pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení Jílek se v dějišti olympijských her z roku 1988 představil až v závěrečné rozjížďce společně se zkušeným Kanaďanem Graemem Fishem, mistrem světa ze Salt Lake City 2020 na této trati.

Od úvodu bylo jasné, že na juniorský rekord útočí, což byl jeho cíl. V první polovině trati byl čtvrtý, na sedmém kilometru se posunul na průběžně třetí pozici. Pět kol před cílem jej Fish předstihl, ale v závěru mu došly síly a nakonec skončil pátý. Jílek naopak tempo udržel a ve finiši odsunul na třetí místo Nora Sandera Eitrema.

„Chtěl jsem začít trochu pomaleji, což se nepovedlo. Rozjel jsem to moc rychle. Na konci jsem trochu umíral a Kanaďan mě předjel. Myslel jsem si, že už je to pryč. Ale sebral jsem poslední síly a povedlo se mi zajet poslední kolo,“ popisoval Jílek závod. „Poslední kola byla těžká nejen fyzicky, ale i mentálně. Hodně to bolelo,“ řekl.

Dvojnásobný mistr světa ze závodu na 10.000 metrů Ghiotto byl o 12 sekund rychlejší. Vylepšil tři roky staré historické maximum Švéda Nilse van der Poela 12:30,74 a upevnil si vedení v průběžném pořadí SP na dlouhých tratích. Jílek, jenž na konci listopadu v Pekingu vytvořil juniorský světový rekord na trati 5000 metrů, se posunul na čtvrté místo.

„Věděl jsem, že Davide pojede na takový čas. Je to specialista na 10.000 metrů. Hrozně jsem mu to přál,“ řekl Jílek, jenž hvězdného Itala osobně zná. „S jeho bráchou jsem závodil na in-linových bruslích v juniorské kategorii a byli jsme velcí soupeři. Teď jezdím s ním, což je fajn,“ pousmál se Jílek, který věří, že jednou bude schopen jezdit stejné časy jako Ghiotta. „Dvanáct sekund je dost. Věřím ale, že v příštích letech se dokážu k takovému času dostat,“ řekl.

Jílek by se v neděli měl v Calgary představit v závodu s hromadným startem, příští týden v Milwaukee, kde bude SP pokračovat, bude ale chybět. Vrací se do Evropy a bude se připravovat na juniorské mistrovství světa v Collalbu. „Je to pro mě teď nejdůležitější, protože ještě nejsem mistrem světa. Bude tam velká konkurence a těžké závody. Rád bych ale dosáhl výsledků, které si přeji,“ řekl Jílek.

Po pátečním třetím místě v závodu na 5000 metrů se podruhé do programu SP zapojila Sáblíková a na patnáctistovce skončila třináctá. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka zajela čas 1:55,50, což je její sezonní maximum a nejlepší výkon od ledna 2021 na této trati. Vyhrála Nizozemka Joy Beuneová, která ovládla i pětku.

Již třetí start si v Calgary připsala Nikola Zdráhalová, která se představila v divizi B na trati 1500 metrů. Osmadvacetiletá česká reprezentantka při návratu na závodní ovály „béčko“ časem 1:54,79 ovládla a příští týden v Milwaukee bude startovat v divizi A. Zdráhalová si stejně jako při závodech na 5000 a 1000 metrů vytvořila sezonní maximum.

SP v rychlobruslení v Calgary - muži

10.000 m: 1. Ghiotto (It.) 12:25,69 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 12:37,81 - juniorský světový rekord, 3. Eitrem (Nor.) 12:38,04.

Průběžné pořadí (po 3 z 6 závodů): 1. Ghiotto 174, 2. Eitrem 156, 3. Snellink (Niz.) 145, 4. Jílek 126.