Hymna podle olympioniků. Má být sebevědomější a mít dvě sloky

Možná nová verze české národní hymny zazněla dnes v budově Českého rozhlasu i v jeho vysílání. Iniciátorem nových variant je Český olympijský výbor. Podle záměru by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. Autorem nových variant je hudební skladatel Miloš Bok. Zájemci si ji mohou stáhnout na www.hymna2018.cz.

Bokovy návrhy jsou poněkud pompéznější a majestátnější, než jsou lidé dnes zvyklí. Bok dnes novinářům řekl, že taková je jeho nátura a jeho vklad do diskuse o možné podobě hymny. Máme se stále všemu vysmívat, máme být malým národem, nebo se chceme trochu rozvzpomenout, kým jsme? naznačil řečnickou otázku a to, kudy by se debata o nové hymně mohla ubírat.

"Jsme sportovci, bojujeme pro to, abychom byli nejlepší na světě, okamžik na stupních vítězů je veliký okamžik," řekl k tomu, zda nové varianty slavné české písně nejsou příliš pompézní, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Čtyři verze hymny nahrál loni v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ve zpívaných variantách vystupují Štěpánka Pučálková a Svatopluk Sem.

Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu dnes uvedl, že armáda je možná po sportovcích druhým nejčastějším "uživatelem" hymny a že mnohé státy své hymny také v dějinách mění. Nové varianty hymny si budou moci poslechnout lidé na výstavě Doteky státnosti, která začne ke 100. výročí založení Československa, k němuž směřuje i debata o hymně, v květnu na Pražském hradě.

ČOV chce nově hrát českou hymnu s oběma slokami. Zatím chceme otevřít diskuzi, říká Kejval