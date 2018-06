Bijec Ondruš piplá hvězdu: Ledecká už by zbila tátu, může na olympiádu!

Lyže a snowboardové prkno. To je tradiční výbava Ester Ledecké. Nicméně rozumí si i s dalším „náčiním“. Skvěle ovládá windsurfingové prkno, když vezme do ruky beachvolejbalový míč, je radost se na ni dívat. A do sportovní palety přidala také bojové sporty.

Zatím piluje kickobox, ale stačilo by pár tréninků, aby vstoupila na scénu thajského boxu. Což by bylo terno, protože muai thai se zřejmě objeví v roce 2024 na Hrách v Paříži. „Kdyby se do toho pustila, věřím, že by to zvládla,“ myslí si trenér Petr Ondruš z klubu Klub TKBC Praha.

Prozraďte mi, jak se stalo, že jste na sebe s Ester narazili?

„To byla úplně náhoda. Kdysi dávno k nám do kanceláře přišel táta Ester a a já mu říkal, že kdyby chtěli třeba začít trénovat, můžou chodit ke mně. Zhruba před třemi lety mi pak Janek zavolal s tím, že by to tedy s Esterkou zkusili. Přišli asi pětkrát spolu a musím říct, že začátek byl krušný. Moc jí to nešlo. Jak je strašně osvalená, chvíli trvalo, než se do toho dostala. Kdežto Jankovi, který kdysi dělal nějaké karate, to docela šlo. Takhle jsme tedy začali.“

A čemu se v tréninku přesně věnujete?

„Jedeme hlavně kickbox a K-1 a myslím, že teď už je docela na slušné úrovni.“

Jak dlouho trvalo, než jste si řekl: počkat, v té holce něco je?

„Když chodili spolu s tátou, bylo znát, že má Janek pořád navrch, tedy co se týče techniky. Pak ale Ester začala chodit sama, a přestože má program hodně našlapaný, dokázala v každém dalším tréninku navázat na ten předchozí. Je hodně vnímavý člověk, takže rychle pochopila základy. Když to tedy přeženu, po desátém tréninku jsem si říkal, že je vážně dobrá. Nikdo jako nováček třeba nevydrží mlátit do pytle minutu naplno.“

Netrpěla tedy žádným strachem z námahy nebo z bolesti?

„Vůbec. Jednou přišla a řekla, že si chce zkusit bojovat. Já se ptal, jak to myslí. A ona na to, abych si s ní šel zaspárovat. A normálně pět kol po třech minutách mě mlátila. Normálně mlátila. (důrazně)