Skvělá Frintová! V Karlových Varech ovládla závod triatlonového SP

Frintová zvládla 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu v čase 2:08:23 a cílem proběhla dvě sekundy před Estonkou Kaidi Kiviojaovou. O další tři sekundy zaostala třetí Italka Annamaria Mazzettiová. Druhá česká reprezentantka Petra Kuříková ze závodu odstoupila po hromadném pádu v cyklistické části a s poraněným loktem musela do nemocnice.

Vítězka ziskem zlata s předstihem oslavila úterní 35. narozeniny. V seriálu Světového poháru Frintová triumfovala potřetí. Před osmi lety vyhrála závod v australské Mooloolabě a vloni ve španělské Huelvě.

"Určitě je to super. Hlavně je to o to lepší, že se mi to povedlo tady doma v Karlových Varech," řekla Frintová v rozhovoru s Českou televizí.

Po plavecké části v koupališti Rolava byla Frintová v depu desátá se ztrátou 33 sekund na vedoucí Lucy Hallovou, jejíž náskok se po cyklistické pasáži výrazně zmenšil. V závěrečném běhu se britská triatlonistka propadla mimo medailové pozice. Frintová se pak držela v tříčlenné vedoucí skupince a v dramatickém finiši před Karlovarským městským divadlem přesprintovala Kiviojaovou.

"Bylo to hodně náročné. Na kole byla opravdu zima, ale hlavně bylo těžké to, že to bylo opravdu kluzké. Bylo hodně pádů. Třeba i Němka Laura Lindemann, která byla velká spolufavoritka, upadla na kole," uvedla Frintová.

"Mně se také smekalo zadní kolo a docela jsem se na tom kole bála. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Bylo hodně důležité nespadnout a zůstat ve vzpřímené poloze, jak my říkáme," dodala šestá žena z letošního evropského šampionátu v Glasgow.

V 15:00 začne závod mužů s Janem Čelůstkou, Františkem Linduškou či Janem Volárem. Světový pohár měl ve Varech premiéru loni. Lázeňské město předtím hostilo závody Evropského poháru a také dvakrát evropský šampionát v letech 2001, kdy vyhrál Čech Filip Ospalý, a 2003.

Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech:

Ženy: 1. Frintová (ČR) 2:08:23, 2. Kiviojaová (Est.) -2, 3. Mazzettiová (It.) -5, 4. Knappová (Něm.) -29, 5. Derronová (Švýc.) -37, 6. Steinhauserová (It.) -59, ...Kuříková (ČR) nedokončila.

15:00 muži.