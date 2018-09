Give me 5 – unikátní šance pro nové sportovní projekty

„Smyslem Give me 5 je propojovat zajímavé sportovní akce se sponzory. A pomoci tak obecně českému sportu, aby do něj proudily nové prostředky. A v neposlední řadě by tato akce měla být možností pro to, aby vznikla třeba i do budoucnosti zajímavá partnerství mezi oběma stranami,“ říká Tomáš Křivda, jeden z členů přípravného týmu.

Koncept Give me 5 je v českém sportovním prostředí ojedinělý. Jak bude celá akce probíhat? Reprezentanti deseti vybraných projektů budou mít pouze pět minut na to, aby zaujali publikum plné zástupců českých i nadnárodních společností.

Další prostor pak budou mít prezentéři po skončení oficiální části akce při neformálních debatách. A kdo všechno své projekty při prvním ročníku Give me 5 představí? Například Pavel Turek z Red Bull Air Race, squashista Jan Koukal nebo krasobruslař Tomáš Verner.

Kapacita na tuto akci je omezená, proto si případní další zájemci své místo v hledišti musí zajistit předem na webu www.givemefive.cz, kde také najdete další informace o této unikátní akci. Partnerem Give me 5 je i deník Sport.