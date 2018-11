Trenérka o klisně pro Kellnerovou: Skvělá investice! I pro olympiádu

Ta suma, za níž nejbohatší Čech koně koupil, zaujala. Údajně až za 250 milionů korun. „Je to mimořádně hodnotná investice i vzhledem k tomu, že se z ní po závodní kariéře může stát skvělá chovná klisna,“ vysvětluje Jessica Kürtenová, uznávaná znalkyně parkurového sportu. O prvotřídní klisnu Catch Me If You Can (Chyť mě, když to dokážeš) měl eminentní zájem i Bill Gates, zakladatel Microsoftu. Jenže nakonec opěvovaný kůň poputuje do Česka. Anna Kellnerová se s ním pokusí probojovat na olympiádu v Tokiu v roce 2020. Podle osobní trenérky právě tahle koupě sen o Hrách může přiblížit.

Co vůbec víte o desetileté klisně Catch Me If You Can?

„Znám ji od jejích sedmi let. Už v tu dobu ukazovala obrovský potenciál jako mladý kůň. Až takový, že jsem na začátku roku 2016 požádala Paula Schockemöhleho (chovatele a trenéra – pozn. autora), jestli by nebyla na prodej. Protože jsem věřila, že by to byl pro Annu (Kellnerovou) skvělý kůň.“

Tehdy to ještě nevyšlo?

„V tu dobu to měl majitel dohodnuté tak, že až do světového šampionátu v září 2018 na ni bude jezdit Laura Klaphakeová, dcera jeho obchodního partnera.“

Je to skutečně tak výjimečná klisna?

„Patří do elitní skupiny nejlepších koní na světě. To se nedávno prokázalo i bronzovou medailí v týmech na mistrovství světa.“

Je reálné, že by na klisně závodila Anna Kellnerová už na finále parkurové série v Praze?

„Je třeba říct, že Prague PlayOffs bude přehlídkou toho nejlepšího, což náš sport nabízí. Takže aby kůň i jezdec mohli na podobné akci závodit, je potřeba, aby se spolu dobře seznámili, vytvořili si nějaký vztah. Aby se mohli navzájem podporovat a být úspěšní. Takže to chvíli trvá, příští měsíce musejí být spolu, vzájemně se seznamovat. Aby vytvořili pár, který se prosadí na té nejvyšší úrovni. Během té doby se hlavně trénuje a závodí na podnicích, které nepatří do nejvyšší kategorie. Aby se z nich stal opravdový tým.“

Dá se říct, proč jsou špičkoví koně tak drazí?

„Odrážejí situaci na trhu. Nejlepší koně takovou hodnotu prostě mají.“

Je to i dobrá investice do budoucnosti?

„Ano. Určitě! Za prvé – všichni mohou online sledovat výdělky, které se dají získat na závodech po světě. A není těžké zjistit, že to za sezonu mohou být velmi významné částky.“

Kolik pro představu?

„Ti nejlepší si v seriálu Global Champions Tour mohou přijít na prize money kolem milionu eur i víc. Navíc klisna Catch Me If You Can může s Annou sehrát významnou roli ve snaze českého národního týmu probojovat se na olympijské hry v Tokiu v roce 2020.“

Může být potom využitelná i při chovu?

„Samozřejmě. V tomto ohledu, jako chovná klisna, to rovněž může být mimořádně hodnotná investice. Kdo ví - možná uvidíme potomky této klisny, kteří budou dokonce ještě lepší než jejich máma!“

Je nějaký rozdíl v ceně klisny, nebo hřebce?

„Ne. Je to stejné. Důležitost není v pohlaví, ale spíše v tom, co kůň dokáže. A jaký má rodokmen.“

Jak se vůbec tak hodnotní koně přepravují?

„Po Evropě cestují po souši, můžete si představit, že je to takový mobilní dům určený pro koně. Když je to přes oceán, přepravují se většinou letecky. To je třeba případ koní, kteří budou závodit na olympiádě v Tokiu v roce 2020. Ale věřte mi, je to pro ně velmi pohodlné.“

Když se vrátíme k velmi očekávané pražské akci, jak si myslíte, že je na ni Anna Kellnerová připravená?

„To je otázka, na kterou by vám nejlépe odpověděla přímo ona! (usměje se) Ale z trenérského pohledu bereme pražské finále velmi vážně.“

Myslíte si, že je připravená i na to, že bude pod velkým tlakem? Má známé jméno, bude na ní upřená velká pozornost…

„V našem sportu jsou závodníci posuzováni podle toho, co umějí. A jaké mají úspěchy. Ne podle příjmení. Myslím si, že v posledních letech jsme se o tom mohli ve spoustě příkladů přesvědčit.“

Čím to podle vás je, že právě parkurové jezdectví láká i dcery slavných miliardářů? Není to jenom Anna Kellnerová, ale třeba i potomci Steva Jobse nebo Billa Gatese?

„Jsou tu jiné sporty. Třeba Formule 1, fotbal, basketbal, jachting… V nich se pohybují ještě mnohem bohatší lidé než v jezdectví. A s tím souvisí i další věc.“

Jaká?

„Jedna z krás našeho sportu je to, že do toho může být vtažená celá rodina. I když přímo závodí jenom jeden její člen.“

Na závěr - co je pro vás na vašem sportu vůbec to nejkrásnější?

„Jsme jediný sport, který má opravdový vztah mezi člověkem a zvířetem. Od jezdce je potřeba mít spoustu pochopení, citu. Protože během tréninku se objevují neustále nové situace, na které je třeba reagovat. Navíc jak lidé, tak i koně mají svoje nálady! Takže je třeba mít pochopení a cit. O tom to všechno je.“