Šipkař Sedláček bojoval, na mistrovství světa ale končí. Dál jde Angličan Brown

„Je to vynikající hráč, na okruhu se pohybuje už osm let. O jeho kvalitách není pochyb, rozhodně mě nečeká nic jednoduchého. V tomto souboji budu outsider, ale věřím, že ho můžu hodně pozlobit,“ řekl před MS ke svému soupeři.

Jak řekl, tak udělal a favorizovaného Angličana skutečně potrápil. Hned první set ukázal, že to bude velké drama. Sedláček začínal do prvního legu, ale ztratil jej. Nicméně se mu podařilo otočit na 2:1. Brown ale zabojoval a nakonec první set vyhrál 3:2 na legy.

Ve druhé sadě byl „Zlej Kája“ zisku setu ještě blíže, když vedl 2:0 na legy, nakonec to byl ale znovu Angličan, kdo se po výhře 3:2 radoval ze zisku sady. Třetí set měl opačný průběh, něž ty předešlé. Do vedení 2:0 se dostal Brown. Sedláček následně snížil, ale do další hry začínal Angličan a brejk českému šipkaři nepovolil a poté, co uzavřel double 20, se mohl radovat z postupu do druhého kola šampionátu.

Karel Sedláček se s turnajem, na jehož konci si vítěz odnese 500 tisíc liber, přibližně 14 milionů korun, rozloučil už po prvním kole.