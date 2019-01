Trenérem roku je Bank od Ledecké. Mezi týmy vyhrál kouč basketbalistů | iSport.cz

Bank zúročil zkušenosti ze spolupráce s bratrem Ondřejem, kterého rovněž dovedl do světové špičky sjezdového lyžování. Společně pak pomáhali snowboardistce Ledecké, a to tak dobře, že loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu vedle své do té doby hlavní disciplíny senzačně získala zlatou medaili i v superobřím slalomu na lyžích. A to po pouhých 25 měsících spolupráce.

"Moc si ocenění vážím, ale zároveň to vnímám tak, že jsem jakýsi vedlejší produkt Ester. Pokud by ona nepodávala tak skvělé výkony, nestal bych se nejlepším trenérem. A je to také práce celého týmu," řekl Bank.

Pětapadesátiletý Izraelec Ginzburg se v českém basketbalu pohybuje od roku 2006, kdy přišel jako asistent do Nymburka. Postupně se stal jeho hlavním trenérem a v roce 2013 převzal český národní tým. Po sedmém místě na ME 2015 začal s omlazováním týmu, který pak i bez hlavních hvězd podával dobré výkony a vybojoval postup na letošní mistrovství světa v Číně.

"Samozřejmě, pokud bychom nepostoupili na mistrovství světa, tak tady nestojím s trofejí. Udělovaly se trofeje pro individuální a kolektivní sport. Basketbal je kolektivní sport. Já jsem sice dostal trofej, ale ta patří všem okolo mě. V první řadě samozřejmě hráčům, protože bez jejich motivace bychom to nedokázali. Pak přes realizační tým až po federaci. Ta trofej patří všem," řekl Ginzburg.

"Je to pro mě osobně velké ocenění, obzvlášť, když o něm rozhodují trenéři. Oni vědí, jak složité je být koučem a jak náročné naše povolání je," dodal.

Do Síně slávy byli uvedeni Emil Brzóska (vzpírání), Stanislav Frühauf (běžecké lyžování), Milan Janoušek (biatlon), Jan Karger a Miroslav Pospíšil (oba basketbal), Luboš Hilgert (vodní slalom), Petr Přikryl (plavání), Jindřich Kozubek (skoky na trampolíně), Miroslav Nekola (volejbal) a in memoriam Jaroslav Holík (lední hokej), Ludvík Vyhnanovský (stolní tenis), Václav Drbohlav (jachting) a Josef Pešice (fotbal).

Trenéra roku volí členové Unie profesionálních trenérů, která je součástí České trenérské akademie ČOV. Zasedá v ní 140 odborníků z téměř 40 sportovních svazů. Anketa se vyhlašuje od roku 2013 a Ginzburg je prvním oceněným cizincem.