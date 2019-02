Softbalistky vyhlásily boj o OH v Tokiu. Máme na to, věří trenér | iSport.cz

Zdá se to jako dlouhá cesta za snem. Pokud ale vyjde, český kolektivní sport by mohl mít na OH 2020 v Tokiu své zastoupení. A to díky softbalistkám.

Během července je nejprve čeká domácí evropský šampionát v Ostravě, a pokud skončí do šestého místa, vyrazí již za dva týdny na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu. Tam se kromě evropské top šestky vydají také dva zástupci Afriky. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz.

„Věříme, že na to máme. Dlouhodobě patříme k evropské špičce a s africkými týmy si poradíme. Před několika lety jsme vyhlásili Misi 2020 a hodláme vybojovat historicky první olympijskou účast pro český softball,“ vyhlásil Vojtěch Albrecht, trenér ženské reprezentace.

Finální podoba olympijské kvalifikace se určila koncem ledna. Oproti předpokladům se rozhodující kvalifikační turnaj uskuteční v létě. Softbalistky nejprve od 30. června sehrají zápasy na mistrovství Evropy v Ostravě, šestidenní kvalifikační turnaj v Nizozemsku je pak naplánován na 23. července.

„Počítali jsme s tím, že kvalifikace proběhne na podzim. Tak vypadaly první přísliby od světové konfederace. Dva nesmírně důležité turnaje nahuštěné v několika týdnech není ideálním řešením,“ přiznal trenér Vojtěch Albrecht a přidal důvod. „Bohužel vyhrálo lobby týmů s hráčkami se dvěma pasy. Nebudou mít problém se utrhnout ze zámořských univerzit, do Evropy přicestují pouze jednou, a zvládnout jak šampionát, tak kvalifikaci.“

Český reprezentační softballový tým tak musel překopat kondiční plán, který směřoval k vrcholu v září, nikoliv v červenci. Veškerá příprava se bude muset zintenzivnit. „Jediné pozitivum je, že tým bude dlouhodobě spolu a věříme, že se maximálně sehraje a semkne,“ dodal Albrecht, trenér české reprezentace, která se po víkendovém losu dozvěděla soupeřky v rámci základní skupiny na ME žen v Ostravě.

Češky v úvodních duelech vyzvou Švédsko, Francii, Belgii, Slovensko a Litvu. „Je to určitě dobrý los. V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Vekou Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem. Rozhodně budeme útočit na titul, když hrajeme před domácím publikem,“ dodal reprezentační trenér Albrecht.

Softbalistky budou chtít navázat na výsledek z loňského roku, kdy ovládly přípravný turnaj Super 6 za účasti evropské špičky. Mezi pálkařské opory českého týmu se řadí Julie Coufalová, Lucie Halakucová, Eva Rendlová a Veronika Klimplová, která je v USA členem univerzitního týmu. Na Novém Zélandu hraje také nejlepší evropská nadhazovačka Veronika Pecková.

„Jednou z klíčových věcí určitě bude připravit strategii, jak v tom náročném letním období nakládat s naší nejlepší nadhazovačkou. Celkově je naším trumfem týmová hra a soudržnost,“ dodal trenér Albrecht, který si uvědomuje skutečnost, že posledním českým kolektivním sportem, jenž se dostal na olympijské hry, byly basketbalistky v roce 2012 v Londýně. „Věřím, že Misi 2020 pro Tokio dotáhneme do úspěšného konce.“