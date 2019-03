Under Armour otevřel v Praze první Brand House ve střední Evropě | iSport.cz

Samotné otevření prvního Under Armour mono brand obchodu se kromě řady známých tváří pyšnilo ještě jednou unikátností, a to světovou premiérou limitované kolekce Under Armour Project Rock. „Jsme hrdí, že se nám podařilo přivézt tuto jedinečnou kolekci do České republiky,“ říká Pavel Hynek, Country Manager pro značku Under Armour v České a Slovenské republice. Dále pak dodává, že kolekce ROCK, kterou navrhoval sám Dwayene Johnson, jeden z nejlépe placených hollywoodských herců a bývalý wrestler, bude k dostání jen na pár vybraných místech v České republice. Under Armour Brand House v obchodním centru Nový Smíchov bude poskytovat nejširší nabídku. Po Miláně nebo Amsterodamu, kde byla předchozí kolekce ROCK vyprodána během několika pár dní, tak májí jedinečnou možnost získat něco od „Rocka“ i zákazníci v České republice.

Dalším zajímavým produktem z jarní kolekce značky Under Armour jsou nejnovější běžecké boty HOVR Infinite a HOVR Phantom, které by rozhodně neměly chybět ve výbavě žádného sportovce. „Hlavním posláním značky Under Armour, již od samotného založení společnosti, je pomáhat sportovcům dosahovat lepších výkonů a nejinak tomu je v případě našich nejnovější běžeckých bot z kolekce HOVR. Speciální odpružení HOVR eliminuje nárazy, čímž chrání vaše klouby, a navíc vrací energii, kterou dáváte do každého kroku. Tyto boty jsou tak pohodlné, že jednoduše zapomenete, že je máte na nohou,“ popisuje Pavel Hynek. Další zajímavostí je pak snadné propojení bot s aplikací MapMyRun, která vám poskytuje veškeré údaje o vašem běžeckém výkonu a koučování, abyste se neustále zlepšovali.

Under Armour otevřel v Praze první Brand House ve střední Evropě 1080p 720p 360p REKLAMA

Otevření prvního Under Armour Brand House v České republice je pro společnost BMMCR, s.r.o., jenž je od roku 2018 exkluzivním distributorem značky Under Armour v České republice a na Slovensku, významným milníkem. Český distributor si dává za cíl udělat ze značky Under Armour jednoho ze tří největších hráčů na poli sportovní módy na českém a slovenském trhu. A již nyní vedení společnosti potvrzuje otevření dalších dvou značkových obchodů do konce roku 2019 v Praze a Bratislavě

Značku Under Armour založil v roce 1996 bývalý americký fotbalista Kevin Plank. Dnes, po více než 20 letech své existence, patří Under Armour mezi tři největší světové výrobce sportovního oblečení a obuvi. Under Armour tě chce inspirovat ke zlepšování tvého výkonu díky řešením, o kterých jsi ani netušil, že je někdy budeš potřebovat a nyní si bez nich nedokážeš svůj život představit. Na českém a slovenském trhu značku zastupuje společnost BMMCR s.r.o.