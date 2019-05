Světový pohár v moderním pětiboji po 11 letech v Česku! Bude to drama jako v biatlonu | iSport.cz

Moderní pětiboj v podání největších světových hvězd v centru Prahy u Vltavy, to bude už do čtvrtka realita. Končí tak jedenáctileté čekání na závod Světového poháru v tuzemsku.

„Bude to skvělá akce. Hrozně moc se na ni těším,“ říká Jan Kuf, česká pětibojařská jednička.

Pět disciplín – plavání, šerm, jízda na koni a kombinovaný běh se střelbou – bude k vidění na dvou sportovištích. Plavecká a základní šermířská část se bude konat v komplexu Dukly na pražské Julisce, ale příznivci jsou zváni především na našlapaný hlavní odpolední programový blok v areálu Cinda na Císařské louce. Tam budou moci v rychlém sledu zažít bonusový šerm, parkúr a závěrečný běh kombinovaný se střelbou. Po oba víkendové finálové dny tato adrenalinová zábava startuje v 16 hodin.

„Císařská louka je i společenské místo, v létě tam chodí na procházky rodiny s dětmi. Takže by tam teoreticky mohli přijít i lidi, kteří o pětiboji moc neví. Pokud vyjde počasí a všechno okolo, bude to opravdu pěkné,“ říká Bohumil Hrudka, šéf Českého svazu moderního pětiboje.

Nejen on věří, že lidi si na zápolení těch nejlepších z nejlepších najdou cestu. Moderní pětiboj totiž šel v poslední době divákům naproti. Třeba tím, že spojil střelbu s během, takže tahle kombinace je stejně dramatická jako v Česku tolik populární biatlon.

Navíc příznivci mají vstup zdarma! A mohou dohnat k medailím české reprezentanty. Pořadatelská země může postavit nejpočetnější tým. Potáhne ho Jan Kuf, který byl v úvodním Světovém poháru v Káhiře stříbrný a před čtrnácti dny v maďarském Székesfehérváru útočil na stupně vítězů znovu. Nakonec skončil šestý.

V průběžném hodnocení Světového poháru je zatím čtvrtý, byť jeden závod vynechal. Do první desítky pronikl letos v Sofii také talentovaný Marek Grycz. Ve smíšené štafetě si Eliška Přibylová s Ondřejem Polívkou sáhla na Světovém poháru v Káhiře na stříbro. Nikdo z nich nebude chybět na startu ani v Praze.

„Je to velký závod doma a Češi by měli závodit nahoře,“ zdůrazňuje reprezentační trenér Jakub Kučera.

Úvod Světového poháru v tuzemské metropoli obstarají ve čtvrtek a v pátek kvalifikace žen a mužů. Ženské finále je v sobotu a mužské v neděli. V pondělí špičkový podnik uzavře závod smíšených štafet.

Budete i vy přitom? Dostat se na Císařskou louku můžete přívozem z Výtoně nebo z Náplavky Smíchov, ale také autobusem tramvají či metrem a pak kousek pěšky.

Disciplíny moderního pětiboje

Plavání: volný způsob na 200 metrů.

Šerm: šermuje se kordem každý s každým v základní části na 1 vítězný zásah v časovém limitu 1 minuta. Na to navazuje bonusové kolo. Za každé vítězství v něm je 1 bod. Nejdříve nastupuje závodník po základní části na 36. místě proti pětatřicátému. Vítěz postupuje do souboje se čtyřiatřicátým, a takhle to plyne až do 1. místa. Časový limit utkání je 45 vteřin.

Jízda na koni: závodníci překonávají parkúr s 12 překážkami, respektive 15 skoky. Minimálně 7 skoků musí být vysokých 120 cm.

Běh + střelba: trať 3 200 metrů je rozdělená do čtyř úseků v délce 800 m. Před každým běžeckým úsekem závodníci absolvují střelbu laserovou pistolí z 10 m do terče o průměru 59,5 mm, který musí zasáhnout 5x. Limit je 50 vteřin, ti nejlepší to dávají pod 10 vteřin.

Program SP v Praze

čtvrtek, 23. 5. - kvalifikace ženy

pátek, 24. 5. - kvalifikace muži

sobota, 25. 5. - finále ženy – 16.00 šerm, 17:30 jízda na koni, 19:30 běh a střelba

neděle, 26. 5. - finále muži – 16:00 šerm, 17:30 jízda na koni, 19:30 běh a střelba

pondělí, 27. 5. - smíšené štafety – 16:00 šerm, 17:30 jízda na koni, 19:00 – běh a střelba