Holka z plakátu chce na olympiádu. Softbalistky si na ME v Ostravě věří | iSport.cz

Mistrovství Evropy žen v Ostravě, Frýdku-Mítsku a v polském Rybniku a v Žorech bude hrát 23 týmů. Šest nejlepších postoupí na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu (23.-27. července). Kvalifikaci pak doplní dva týmy z Afriky a pouze vítěz si zajistí účast a olympiádě v Tokiu 2020.

„Prvotní cíl je - dostat se na mistrovství Evropy do elitní šestky,“ říká trenér Vojtěch Albrecht. „Olympijská kvalifikace je zásadní, ale samozřejmě chceme na evropské úrovni uspět, hrát o medaile. Seniorský tým žen ještě nikdy mistrovství Evropy nevyhrál, i to je pro domácí šampionát velká motivace.“

Stejně uvažuje i Kubicová, která je coby členka ostravského klubu Arrows tváří šampionátu. „Když se někde vidím, tak se usměju a řeknu si, že to je strašně zvláštní. Každý nemá možnost být takhle na plakátu. Na začátku kariéry by mě vůbec nenapadlo, že takhle někde na plakátech budu.“

Jedenadvacetiletá catcherka už má juniorské zlato z mistrovství Evropy 2014. Zažila i velkou akci v rodném městě. V roce 2013 vybojovala v Ostravě kadetské stříbro na mistrovství Evropy. „Počítám, že první den tam bude z domácího prostředí nervozita, ale pak to ze mě spadne. Budu si to užívat a bude to výhoda. S holkama se těšíme, přijede hodně fanoušků, bude to úplně jiná podpora, než kdybychom hrály mistrovství někde v jiné zemi. Věříme, že nás fanoušci budou hnát dopředu.“

Před dvěma lety skončil český tým na evropském šampionátu čtvrtý. Zlato obhajují Nizozemky, stříbro Italky a bronz softbalistky Velké Británie. „Tyhle týmy budou největšími favoritkami znovu,“ odhaduje Kubicová. „Každý tým se nějakým způsobem posílil o zámořské hráčky, vím třeba, že Itálie, Irsko nebo Řecko získaly nějaké americké hráčky z univerzit, které mají dvojí pas. I tak ale chceme k favoritům patřit i my. Chceme to tady v Ostravě vyhrát!“

České softbalistky na olympijském snu a postupu do Tokia tvrdě pracují. Absolvovaly několik kempů v Americe, v minulé sezoně vyhrály prestižní turnaj Super 6 v Nizozemí. „Máme toho za sebou strašně moc, v únoru jsme na Floridě odehrály přes dvacet tři zápasů,“ líčí Kubicová. „Před měsícem jsme byly na Floridě znovu, odehrály jsme dalších deset kvalitních zápasů. K tomu tréninky, posilovna. Myslím, že jsme připravené dost.“

PROGRAM ČESKÉHO TÝMU, SKUPINA A

Neděle 30. června (Arrows Park), 11.15: Česko - Litva

Neděle 30. června (Arrows Park), 21.00: Česko - Švédsko

Pondělí 1. července (Frýdek-Místek), 14.00: Česko - Slovensko

Pondělí 1. července (Frýdek-Místek), 20.45: Česko - Francie

Úterý 2. července (Frýdek-Místek), 11.45: Česko - Belgie

Další zápasy v nadstavbě a v play off se hrají od 3. do 5. července

O BRONZ, sobota 6. července (Arrows Park), 13.00

FINÁLE, sobota 6. července (Arrows Park), 18.00