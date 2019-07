Nečekaný vítěz i brzký konec jedničky. Šipkařské hvězdy hrály v Praze | iSport.cz

Praha žila šipkami. Od 28. do 30. června zápolila na holešovickém výstavišti absolutní světová šipkařská špička. Vůbec poprvé se totiž na českém území konal turnaj organizace PDC. Nakonec se celkovým vítězem Czech Darts Open 2019 stal překvapivě až aktuálně 67. hráč světového žebříčku Jamie Hughes, který si na své konto připsal za první místo 25 tisíc liber (cca 710 tisíc korun).

Třiatřicetiletý Angličan zažívá v tomto roce skvělé období. V lednu poprvé v kariéře získal PDC Tour Card, díky níž může objíždět ty největší turnaje. V Praze pak vybojoval svůj vůbec první titul, když ve finále porazil Stephena Buntinga 8:3. „Je to neuvěřitelný pocit, vyhrát první titul. Pro tento moment jsem tak tvrdě pracoval. Je zvláštní, že jsem častokrát hrál už lépe, než tento víkend, ale až nyní se dostavil úspěch,“ uvedl Hughes..

Prvenství mu zároveň zajistilo účast na velkém turnaji World Matchplay. „Mít možnost si tam zahrát je fantastické. Věřím, že na tamním pódiu ukážu, kdo jsem,“ věří Hughes, který v cestě do pražského finále přešel přes Devona Petersena, Adriana Lewise, Rona Meulenkampa, Iana Whitea a Simona Whitlocka.

Fanoušci v PVA Expo byli svědky také tzv. „perfect game“, kterou ve hře 501 double out představuje uzavření na devět šipek. To se povedlo Gerwynu Priceovi v souboji o postup do osmifinále s Glenem Durrantem. „Je to poprvé, co se mi to povedlo na soutěži. Věřil jsem, že to dříve nebo později musí přijít. Mnohokrát jsem byl blízko, ale nikdy jsem netrefil závěrečný double. Tentokrát tam spadl,“ radoval se Price.

Turnaj nabídl i překvapení, co se týče brzkého konce velkých favoritů. Hned ve svém prvním pražském zápase vypadla světová jednička Michael van Gerwen, když nestačil na pozdějšího semifinalistu Keegana Browna (5:6). Stejně dopadl také Peter Wright, bývalá světová dvojka, když podlehl pozdějšímu finalistovi Stephenu Buntingovi 4:6.

Své zastoupení měla na Czech Darts Open 2019 také Česká republika. V národní kvalifikaci si vybojovali účast – Karel Sedláček, Ondřej Plšek, Václav Schieferdecker a Jan Hlaváček. Nejvíce se dařilo nejzkušenějšímu z české čtveřice Karlu Sedláčkovi. Ten dokázal v prvním kole porazit Brendana Dolana (6:5).

V dalším zápase narazil na turnajovou dvojku Iana Whitea, kterého dokázal na German Darts Grand Prix 2019 v rámci European Tour porazit, v Praze se mu ale tento úspěch přes dobrou hru zopakovat nepodařilo a po výhře 6:4 postoupil dál Angličan.

Ostatní čeští zástupci skončili v prvním kole. Ondřej Plšek podlehl 0:6 Keeganu Brownovi, Václav Schieferdecker Williamu O’Connorovi 0:6 a Jan Hlaváček Ronu Meulenkampovi 2:6.