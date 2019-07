Satoranský vydělá z Čechů nejvíc. O kolik přeskočil hokejové boháče? | iSport.cz

2. Jakub Voráček (Philadelphia/NHL) - 9,25 milionu dolaru (200 milionů Kč)

Kapitán národního týmu, pravý lídr na klubové i mezinárodní úrovni. Jakub Voráček patří s Claudem Girouxem mezi základní kameny, od nichž se Flyers pokusí odlepit a nasměrovat tým k postupu do play off. 29leté pravé křídlo podepsalo s vedením osmiletou smlouvu v roce 2015 a pobírat bude 8,25 milionů dolarů naposledy v sezoně 2023/24. Zajímavé je rozložení smlouvy do několika let, příští rok bude brát Voráček ještě 9,25 milionu dolarů, pak ale začne částka klesat. Dvakrát dostane 6,25 milionu dolarů a jednou 7,5.