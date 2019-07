Satoranský si polepšil. V Chicagu ho čeká král smečí a nejtvrdší kouč NBA | iSport.cz

Ze všeho nejdůležitější je pro Satoranského odlišná trajektorie týmu, v němž nově působí. Washington teď pár let půjde jen dolů – rozehrávač John Wall má nejhorší kontrakt v NBA, který bude Wizards zatěžovat více a více s každou přibývající sezonou. Troufám si tvrdit, že další velká hvězda a šikovný střelec Bradley Beal bude vytrejdován. Budoucnost klubu je temná.

Oproti tomu Bulls míří nahoru. Ne sice nijak raketově, ale Chicago by se mělo odlepit ode dna NBA a postupně se zlepšovat. Soupiska „Býků“ byla před startem uplynulé sezony čtvrtá nejmladší v celé lize – a hlavně nejméně zkušená (počet odehraných sezon na hráče byl v průměru jen 3,13). Sedmadvacetiletý Satoranský bude v tomhle mančaftu v podstatě veteránem – a příchod Thaddeuse Younga z Indiany naznačuje, že Bulls hledali právě tenhle typ hráčů.

Co jediného Čecha v NBA v Chicagu čeká?

V první řadě narazí na starého známého Otto Portera, který byl do Bulls vytrejdován z Washingtonu v průběhu minulé sezony. Bude hrát pod možná nejtvrdším koučem v lize Jimem Boylenem – ten musel před pár měsíci dokonce řešit počínající rebelii týmu, kterému se nelíbily příliš tvrdé tréninky mezi zápasy uprostřed sezony.

Stavebními kameny Chicaga jsou dvojnásobný smečařský šampion Zach LaVine a finský střelec Lauri Markkanen – s oběma by si mohl Satoranský na palubovce dobře rozumět. LaVine je dynamický hráč, který se ale cítí nejlépe na pozici č. 2, Markkanen je inteligentní a talentovaný basketbalista, zlepšující se s každou novou sezonou. Není důvod domnívat se, že by „Sato“ s oběma hvězdami nenašel společnou basketbalovou řeč; jeho styl je maximálně nesobecký.

O post prvního rozehrávače (ano, v Chicagu vědí, že Satoranský je od přírody point guard – možná to teď došlo už i kouči Washingtonu Scottu Brooksovi) bude soupeřit se sedmičkou letošního draftu Cobym Whitem (šikovný mladík; ale který PG skočil do NBA rovnýma nohama a hned zářil?) a kdysi velmi nadějným Krisem Dunnem – ten ale během tří let v NBA nenaplnil kdysi obrovský potenciál a podává nekonzistentní výkony.

Nedivil bych se, kdyby Satoranský vyběhl k prvnímu zápasu nové sezony v základní pětce.

Tohle je velká šance.

Jsem si jistý, že ji Tomáš Satoranský využije na 100%.