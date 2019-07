Krpálek dostal od Rinera pochvalu. Radši bych byl vítěz, říká Čech | iSport.cz

Bronzovou medaili a zážitek z boje proti Teddy Rinerovi veze Lukáš Krpálek v Montrealu. Proti králi světového juda předvedl v neděli v noci parádní výkon. Věhlasný a 140 kilo těžký soupeř se několikrát proletěl vzduchem, z vítězné cesty Krpálka mimo jiné srazil kontroverzní trest třináct sekund před koncem základní doby. Mohl vyhrát, po zápase se ale Rinerovi uctivě uklonil. Svět zas tleská jemu. „Byl bych radši, kdybych byl vítěz. Chyběl kousek, ale reakce od lidí byly pěkné. Psalo mi extrémně moc lidí, že to bylo něco nádhernýho, nejhezčí zápas za několik let. Já jsem rád, že to lidi takhle berou,“ usmíval se Krpálek v rozhovoru pro Sport krátce po pondělním probuzení.

Jaké to bylo konečně se v zápase poprat s Teddy Rinerem?

„Byl to samozřejmě zážitek. Já jsem se s ním chtěl utkat, chtěl jsem vyhrát, bohužel to úplně nedopadlo. Šest minut (čtyři minuty základní doby a dvě minuty prodloužení – pozn. red.) jsem s ním vedl vyrovnaný zápas. Možná si dokonce dovolím víc, že jsem byl v zápase dominantnější. Bohužel, on byl ten, který zápas rozhodl.“

Co se při rozhodujícím chvatu stalo?

„On si chytl svůj dominantní úchop a vlezl z toho do chvatu. Možná jsem i trochu zachrápal a tu situaci podcenil. Bohužel mě na to hodil a stálo mě to zápas. Ale beru to tak, že je to pro mě obrovská zkušenost a motivace trošku na tom víc zapracovat a zkusit to příště. Vím, že tenhle člověk porazit jde, když jsem s ním šel takhle výborný zápas. Rozhodně to vím, jsem rád, že jsem si to vyzkoušel.“

Na soupeře jste hned od začátku pořádně vletěl, bylo to v plánu?

„Já jsem musel. S ním se nedá přijít a snažit se s ním tahat. Jakmile chytne svůj úchop, okamžitě jde do chvatu. Když víc než dvoumetrové hovado se sto čtyřiceti kily vlítne do chvatu, tak to urve, ať tam stojí kdokoli.“

Takže jak na něj?

„Musel jsem od začátku pracovat, běhat kolem něj, snažit se prát, nastupovat. Celý zápas se mi to vedlo výborně. Myslím, že na něm bylo vidět, že z toho byl docela nešťastný. Byl i docela hotovej. O to mrzí víc, že jsem ten konec podělal. Ale beru to jako motivaci do dalších zápasů, možná je lepší prohrát teď a třeba vyhrát v důležitějším zápase. I když i tam to bude extrémně těžké.“

Co jste říkal na sporný trest, který vám rozhodčí udělil pouhých třináct sekund před koncem normální hrací doby ve chvíli, kdy Riner o jedno šido prohrával?

„Když jsem odcházel z haly, potkával jsem trenéry, rozhodčí i fanoušky. Všichni říkali, že tresty, které mi dali, byli hrozně přísné. Celý zápas byl trošičku vedený směrem k Teddymu. Ale člověk se zase nemůže divit. Přece jenom je to dvojnásobný olympijský vítěz a desetinásobný mistr světa. Nikdo nebude chtít, aby jen tak prohrál. Když už by prohrál, tak pořádným hodem. Mrzí to. Dost to ovlivnilo zápas.“

V čem?

„Jak jsem dostal trest, najednou jsem se začal prát jinak. Byl jsem z toho vyděšený. Když jste jeden trest od toho, že vyšlápnete a zápas pro vás končí, tohle tam hraje velkou roli. Musel jsme to tak brát. Rozhodně nejsem ten, kdo by se měl hádat. Ale s trestem nesouhlasím.“

Rinera jste také párkrát hodil, ačkoli vám rozhodčí nikdy neuznal body…

„Samozřejmě, tam chyběl kousíček, aby to bylo hodnocené. Mrzí mě, že jsem to úplně nedotáhl. Už tam nebyly síly. Stačilo ho chytit o kousek jinde, třeba bych to dotáhl. Já to beru tak, že vím, že hodit jde. Byla tam spousta šancí ho hodit, teď se to nepovedlo. Musím na tom zapracovat, aby se to povedlo příště. Rozhodně do něj jde nastoupit a hodit taky jde. Mohl jsem ale vyhrát i na zemi, to mě trošičku mrzí. Ale už jsem měl tak vyřízené ruce, že jsem ho nemohl chytit, abych ho přetočil a pořádně ho zmáčknul. Nechybělo moc.“

Co vám řekl Riner po zápase?

„Já ho samozřejmě beru jako jednoho z nejlepších judistů všech dob. Dokázal, co nikdo nedokázal, je dvojnásobný olympijský vítěz, desetinásobný mistr světa, devět let neprohrál. Pro mě to je obrovská persona, prát se s ním, to bylo pro mě něco nádherného. Úcta k němu je obrovská, ale chtěl jsem vyhrát. Po zápase mi nejenom na žíněnce, ale i v rozcvičovně říkal, že to byl pro něj jeden z nejkrásnějších zápasů. Že je hrozně rád, že jsme do toho šli. To mi udělalo obrovskou radost.“

Co říkáte na názor vašeho trenéra Petra Laciny, který vám psal, že je Riner „hratelný“?

„My už to víme z kempů. Na kempech jsem ho dokázal hodit, vím, že porazit jde. Jde o to zvolit správnou taktiku. V příštím zápase to bude něco jiného. Bude na mě z tohohle zápasu připravený o to víc. Já musím na něj připravit stejně. Těším se na další zápas s ním, vím co dělat, co nedělat. Rozhodně ho chci porazit, chuť je obrovská. Pro mě je to motivace jít do toho po hlavě.“