První bitva titánů! Z Krpálka proti Rinerovi plesalo srdce, získal bronz | iSport.cz

Léta marného toužení se proměnila do prvních sekund očekávaného souboje. A slavný Teddy Riner byl i se svými 140 kily brzy v defenzivě.

„Lukáš se do něho pustil od prvních okamžiků a po dvaceti vteřinách byl Teddy na zemi,“ usmíval se Jaromír Ježek, reprezentační asistent. „Mé srdce plesalo, když se do něj pustil s největší vervou, s tím, že ho porazí. Z Lukášovy strany to mělo neskutečný náboj.“

Publikum v Maurice Richard Areně v Montrealu shlédlo první střet dvou nejlepších světových judistů posledních let. Krpálek vyhrál v polotěžké váze mistrovství světa i olympijské hry a pak přestoupil do těžké váhy nad 100 kilogramů s cílem postavit se Rinerovi.

Rodák z francouzského karibského ostrova Guadeloupe je Supermanem světového juda. Vyhrál dvě olympiády, má deset titulů světového šampiona a od roku 2010 neprohrál. V Montrealu se objevil v prvním turnaji od listopadu 2017.

„Po roce a půl bez závodu jsem se tak nudil!“ hlásil Riner v Montrealu před turnajem. „Ale rozhodl jsem se tak, abych v kariéře mohl pokračovat s cílem získat v Tokiu svou třetí zlatou olympijskou medaili. Přišel čas, potřebuju zjistit, jak jsem na tom.“

Pokud vyhraje v Tokiu, Riner se stane nejúspěšnějším judistou historie, protože by s třemi zlatými a jednou bronzovou medailí překonal trojnásobného šampiona, Japonce Tadahiro Nomuru. Nejdřív ale musí začít sbírat body do olympijského žebříčku. V Montrealu tak jako nenasazený padl na Krpálka už v semifinále. Krpálek se snažil útočit a několikrát soupeře hodil, ten ale nikdy nespadl tak, aby rozhodčí přiznali body. Riner pak v prodloužení rozhodl technikou Harai goši.

„Bylo to doslova vyrovnané utkání. Lukáš se pral velice dobře, tak jak by měl. Párkrát ho tam i hodil na břicho. Bylo na co i vyhrát. Myslím si, že toho měl Riner dost. Soutěžní pauza byla dlouhatánská,“ hodnotil reprezentační trenér Petr Lacina. „V poslední zteči, když Lukáš upadl, se tam malinko zastavil. Riner to udělal velice rychle a dobře, Lukáše překvapil, on nestihl reagovat.“

Pátý muž z červnových Evropských her Krpálek byl v Montrealu nasazen přímo do čtvrtfinále, v němž porazil před vypršením času domácího Kanaďana Marca Deschenese.

Po prohře s Rinerem bojoval o bronz s Johannesem Freyem a Němce v prvním vzájemném souboji porazil ve třetí minutě na ippon.