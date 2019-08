Triatlon ve Varech: pomáhají vězni! Tahají oplocení, staví tribunu i trasu | iSport.cz

Karlovarský závod je největší triatlonovou akcí v České republice a předchozí ročníky dostaly skvělé hodnocení i od mezinárodní triatlonové asociace. I díky tomu se nesmazatelně zapsal do kalendáře závodů v rámci Světového poháru. Letošní ročník začíná už v pátek 23. srpna, hlavní závod je pak naplánován na neděli. Vrcholí i přípravy samotné trati, na které letos organizátoři spolupracují s věznicí.

„Když jsme v loňském roce pořádali závod XTERRA CITY TRIATHLON v Ostrově, vedla trať kolem věznice přímo pod ostnatými dráty. Museli jsme tam žádat o povolení,“ přiblížil začátek spolupráce s nedalekou věznicí ředitel závodu. „Ve vedení věznice je spousta sportovců a příznivců triatlonu. Tehdy nás požádali, zda bychom pro ně následující rok neuspořádali mistrovství republiky pro celou vězeňskou správu. Recipročně nám pak nabídli technickou pomoc při stavbách a bourání tratí,“ dodal.

Závod vězeňské správy se nakonec opravdu uskutečnil. „Konal se letos v červnu a z vězeňské správy se ho zúčastnilo zhruba třicet závodníků,“ řekl Malý. Samotný závod měl pro strážné stejné propozice, jako závod XTERRA CITY TRIATHLON v Ostrově. Tedy 500 metrů plavání, 20 kilometrů jízdy na horském kole a 5 kilometrů terénního běhu. „Závod se jim hrozně líbil,“ usmíval se ředitel.

Na trati letošního karlovarského závodu tak vypomáhají vězni. „Vězni se nemohou zúčastnit toho závodního dění, mohou být jen na začátku a na konci, nicméně je to pro nás obrovská pomoc. Je totiž těžké sehnat jakýkoliv technický personál,“ vysvětlil a zároveň prozradil, že je se jejich prací nadmíru spokojený. „Odsouzení pracují velmi svědomitě.“

A co všechno mají vězni na starosti? „Po celé trase rozvážíme zhruba pět a půl kilometrů mobilního oplocení. Jsou to těžké kovové konstrukce. To je to gró. Následně pomáhají s dalšími konstrukcemi, jako jsou cílové brány, výlezy z vody, přejezdy retardérů a kabelů a staví i tribunu. Dělají hlavně tyto těžké práce,“ vypsal.

Spolupráce s věznicí je zatím domluvená jen na letošní karlovarský závod, nicméně organizátoři jsou už nyní spokojení a rádi by navázali i příští rok. „Spolupráce je perfektní, plánujeme v ní pokračovat,“ řekl na závěr Malý.