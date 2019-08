Britky se před cílem chytily za ruce. Přišly o výhru a možná i o olympiádu | iSport.cz

První dvě závodnice, navíc reprezentační kolegyně, byly nadšené, že závod v úmorném vedru zvládly. Ogranizátoři sice zkrátili závěrečnou běžeckou část z deseti kilometrů na polovinu, ale i tak byly podmínky na hranici regulérnosti. Britky se tak v cílové rovince chytily za ruce a proťaly cílovou pásku společně.

A tím porušily pravidla. Cílová fotografie sice odhalila, že o kousek dřív byla v cíli Learmonhová, jenže regule triatlonové unie TUI stanoví, že závodníci „musí vynaložit úsilí, aby byly odlišeny jejich časy.“ A takovou snahu dvojice nepředvedla.

Po diskvalifikaci následovalo ještě britské odvolání – neúspěšné. A tak vítězství spadlo do klína Floře Duffyové, která původně doběhla třetí se ztrátou 11 sekund.

Závod byl současně příležitostí vybojovat si účast na hrách v příštím roce a v tom bude mít britský olympijský výbor další problém. Po diskvalifikaci kolegyň se totiž na třetí místo posunula Vicky Hollandová a účastnické místo by tak mohlo patřit jí.

„Holky závodily výjimečně a zasloužily si první a druhé místo. Nevím, jak teď šéfové britského triatlonu rozhodnou. Nechtěla bych být na jejich místě,“ krčila rameny Hollandová.

Muži budou závodit v Tokiu v pátek. Čeští reprezentanti v Tokiu nestartují.

