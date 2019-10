Softbalové finále začíná: nováčci z Břeclavi vyzvou hladové Žraloky Ledenice | iSport.cz

Postupem do finále pobláznili softbalisté celé město. Žádný sportovní celek z Břeclavi nehrál na tak vysoké celonárodní úrovni. „Gratulací k postupu do finále jsem dostal nespočet. To jsem ještě nezažil,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér Locos Břeclav. Ti nejprve ve čtvrtfinále překvapivě porazili Hroši Havlíčkův Brod a v semifinále si poradili se Sportclub 80 Chomutov. „Po dlouhé době jsem viděl dospělé muže plakat štěstím. Jednalo se o lidi, kteří stáli u zrodu našeho týmu. Nikdy ani nevěřili, že se něco takového může stát, když jsme hráli v minulosti na škváře,“ popsal euforii Borbély.

Nejstarším hráčům z Břeclavi je dvacet let. Softbalový tým táhnou mladíci, kteří spolu hrají od dětských let a začínali ve skautském oddíle. V čem je jejich kouzlo? „Podle mě trénujeme nejvíc oproti extraligovým týmům. Naši nadhazovači chodí pravidelně házet před začátkem školní výuky do tělocvičny. Když můžeme, tak jsme každý den na hřišti. Bereme to vážně, snažíme se,“ prohlásil Luděk Opluštil z Locos Břeclav, která soupeřům rozdala 336 strikeotů, což je nejvíce z celé soutěže. A ještě jedna věc je zdobí – nezdolnost. „Hráči mají obrovský hlad. Když jsme vyhráli semifinále, tak jeden z nich neoslavoval. Tvrdil, že se bude radovat tehdy, až vyhraje finále. Oni si nastavují vyšší a vyšší cíle,“ popsal trenér Borbély.

Soupeři z Ledenic si dobře uvědomují, proti komu ve finále nastoupí. „Před sezonou to určitě nikdo nečekal, že by se Břeclav dostala tak daleko. Ale hraje dobrý softbal a je tam zaslouženě. Mají dva vyrovnané nadhazovače, celý tým je velmi rychlý. A hlavně mají chuť vyhrávat zápasy, to je v těchto sériích nejdůležitější,“ tvrdil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků, kteří byli v posledních třech let dvakrát ve finále. „Takže máme hlad a chceme konečně náš první titul získat.“ Favority táhnou zejména pálkaři – Patrik Kopečný předvedl 42 úspěšných odpalů, legendární Patrik Kolkus jich má 37. Navíc v pětici softbalistů s nejvíce homeruny jsou hned tři hráči z Ledenic.

„Proto jsem začal hned v neděli s analýzami a hledal cestu, jak na jejich silné pálkaře. Už mám za sebou dvě probdělé noci,“ dodal trenér Borbély z Břeclavi, která nepochybuje, že správnou strategii najde. „Podle mě je naše největší výhoda to, že nás nikdo nezná. Hodně hráčů mají naskautovaných, nás ale ne,“ doplnil Luděk Opluštil. To softbaloví Žraloci jsou klidní. „V podstatě od začátku play-off neřešíme potenciální soupeře a soustředíme se na sebe. Klukům z Břeclavi určitě gratuluji k takovému grandióznímu úspěchu. My chceme vyhrát,“ prohlásil Patrik Kolkus, bývalý úspěšný reprezentant.