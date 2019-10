Softbalová extraliga vrcholí: nováčci z Břeclavi chtějí přelstít Žraloky | iSport.cz

8:3 a 8:1. Takové výhry si připsali Žraloci Ledenice ve finálové sérii. Favorité si s kvalitní běhavou obranou břeclavských softbalistů zatím dokázali poradit. „Tento poslední schod je opravdu nejvyšší. Je jasné, že bojujeme proti nejlepšímu pálkařskému týmu, každou chybičku dokáží potrestat,“ dodal Dušan Borbély z Locos Břeclav. Žraloci odpálili tři homeruny, celkem si připsali 14 úspěšných odpalů. „Asi se projevila určitá nervozita u hráčů, bohužel jsme vytvářeli chyby v obraně, což se nám v předchozích zápasech play-off nestávalo,“ doplnil břeclavský trenér Borbély.

Nejúspěšnějším pálkařem je zatím ledenický Patrik Kopečný, který zaznamenal tři úspěšné odpaly a zařídil pro tým tři body. „My se soustředíme na sebe, abychom hráli dobře. To je náš úkol číslo jedna. A tak jsme o víkendu pálili. To, že z toho v břeclavské obraně vyplynuly chyby, je důsledkem našeho tlaku. V tom chceme pokračovat,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků. Navíc v sobotu do extraligového finále nastoupí za Ledenice Patrik Kolkus. Legendární softbalový pálkař první víkend vynechal, protože byl v USA.

Že ale Ledenice v současné době vedou 2:0 nula na zápasy, trenéra nezajímá. A před víkendem klidní emoce. Vždyť Žralokům jde rovněž o první historický titul. „My to máme tak, že nejdůležitější okamžik je první nadhoz v zápase. Další nejdůležitější věcí je druhý nadhoz. A pak třetí... Nenecháme se strhnout celkovým pohledem, že jde o titul,“ upozornil Korčák. To pro Břeclav má cíl jasný – dostat finálovou sérii do nedělního dne. To se opět bude hrát na jejich domácím stadionu.

„Jsme nadšení z podpory celého města. Na finále dorazilo přes 200 diváků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Lidi nás podporovali do posledního autu. Tohle si nechceme nechat ujít, určitě zabojujeme,“ dodal Borbély z Locos Břeclav. Sobotní duel odstartuje od 15:00 v Ledenicích, ve 13:30 pak v neděli v Břeclavi.