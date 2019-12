Rok 2019 očima redaktorů Sportu: basketbalový sen i ruské pilulky | iSport.cz

Je to událost, která se stane jednou za… No, tohle tu vlastně ještě v mužském basketbalu nebylo. Parta kolem Tomáše Satoranského proměnila na dva zářijové týdny zemi na fanoušky sportu, který se jinak marně snaží v Česku co do popularity významněji prorazit. Postarala se o dominantní sportovní zážitek roku 2019. Doprovod jí dělaly další události: úchvatná cesta Liverpoolu za ušatým pohárem Ligy mistrů, maraton pod dvě hodiny Eliuda Kipchogeho, ale taky rozmazané video ve fotbale či ruský dopingový (od)boj.

HRDINA ROKU

Lukáš Tomek: Rafael Nadal

Už několikrát se zdálo, že dny jeho slávy jsou sečteny a nelidské tréninkové dávky už jeho tělo nadobro zhuntovaly. Jenomže 33letý španělský tenista předvedl úchvatnou jízdu. Grandslamovou sezonu skončil se zápasovou bilancí 24-2, třikrát byl ve finále, French Open i US Open vyhrál a rok zakončil jako světová jednička. Bravo!

Miroslav Horák: Eliud Kipchoge

Keňský fantom uběhl jako první člověk na světě maraton pod dvě hodiny. A že jde o neoficiální rekord, neboť ve Vídni nešlo o klasický závod a k ruce měl 41 vodičů? Nad tím může keňská raketa mávnout rukou. Nepodváděl taxíkem, kolem ani busem. Prostě to pod dvě hodiny musel zvládnout sám. Tečka.

Ondřej Škvor: Zdeněk Ondrášek

Spíš tedy Hrdina jednoho okamžiku, ale beru to tak, že právě ten si určitě budu pamatovat. Kluk od traktorů, co jako malý utekl od mámy k tátovi a pak si musel vybojovat velký fotbal, porazil silnou Anglii. Nebýt jeho gólu, EURO by se Česka nemuselo týkat.

Jan Podroužek: Kawhi Leonard

Jestli si někdo fakt naložil vlastní tým na záda a donesl ho až na Olymp, tak tenhle americký basketbalista. Ve finále NBA byl ze šesti utkání čtyřikrát nejlepším střelcem svého týmu, exceloval i pod vlastním košem v doskocích. Přitom favoritem byl Golden State. Poklona, Kawhi!

Pavel Ryšavý: Jordan Binnington

Je to brankář, který většinu kariéru odchytal na farmě. Čím byl nápadný? Trochu větší nos, jinak vlastně nic moc. Žádný bavič publika. Ale St. Louis si ho v době krize vytáhlo do NHL, on chytal lépe než největší hvězdy ligy a pak si s Blues užil výhru Stanley Cupu. Nádherný příběh!

Luboš Brabec: Václav Nedomanský

Kariéru ukončil už v roce 1983, ale jeho velký příběh dostal pointu až letos, kdy byl uveden do Hockey Hall of Fame. Zcela po zásluze. S ním byli symbolicky poctěni i všichni čeští sportovci, kteří museli kvůli svým snům a touze po svobodě emigrovat.

Jan Jaroch: Tomáš Satoranský

Energie, vůdcovské schopnosti, nesobeckost i nealibistické braní zápasů na sebe – to ukázal na mistrovství světa v Číně. V NBA přesvědčil natolik, že dostal krásný plat a hlavně roli prvního rozehrávače v Chicagu. Tenhle chlapík si splnil něco, o čem sní spousta malých baskeťáků v Česku.

Martin Hašek: Theophilos

Ne že by mezi lidmi nebylo kandidátů dost. Ale s členy Dostihového klubu iSport.cz jsem měl možnost čtyři roky sledovat, jak se z bláznivého a vystrašeného koně stával sebevědomý šampion, který vyhrál Velkou pardubickou. A udělal radost spoustě lidí.

Petr Schimon: Trent Alexander-Arnold

V semifinále Ligy mistrů vedl Liverpool nad Barcelonou 3:0, čímž smázl manko z prvního duelu. A v 79. minutě vybojoval 20letý bek rohový kop. Kráčel od praporku, vtom si všiml volného spoluhráče, a že deset soupeřů ve vápně čučí jinam. Blesková změna plánu, kop, Origi, gól, postup!

Pavel Hartman: Adam Silver

První muž NBA se postavil za generálního manažera Houston Rockets Daryla Moreye, který tweetem vyzval k podpoře hongkongských protestů za demokratizaci systému a jehož odstoupení Čína požadovala. U Silvera však narazila. Navzdory tlaku velmoci a síle peněz.

Zbyněk Veselý: Simone Bilesová

Gymnastika není cvičení na zklidnění dechu, ale zápas s tělem i myslí. To ví asi každý, kdo nemá inteligenci celeru. Američanka ovládla další MS a je nejúspěšnější gymnastkou všech dob (25 medailí). Dál posouvá limity, přidává na obtížnosti a pronajala si apartmá v historii.

Jonáš Bartoš: Rafael Nadal

V Paříži podvanácté zvedl nad hlavu pohár pro šampiona Roland Garros, tolik titulů na jednom grandslamovém podniku žádný jiný tenista nemá. V epochálním finále na US Open přetlačil mladého Medveděva, Španělsku pomohl k daviscupovému triumfu v novém formátu.

TÝM ROKU

Lukáš Tomek: FC Liverpool

V Premier League sice skončili těsně druzí za Manchesterem City, v Lize mistrů ale dominovali. Poučili se z loňského prohraného finále, hráli nejhezčí fotbal, vyřadili cestou do finále Bayern i Barcelonu. A to přesto, že první zápas na Camp Nou prohráli 0:3. Mají nejcharismatičtějšího trenéra (Jürgena Kloppa) a nejlepší fanoušky.

Miroslav Horák: FC Liverpool

Kdo má jen trochu romantickou fotbalovou duši, musel ve finále LM fandit potomkům Beatles, až se mu palce křivily. Práce fantastického kouče Jürgena Kloppa sjednotila a pozvedla klub, hráče, jejich fandy a vytvořila společné veledílo. Jo a v anglické lize Liverpool prohrál jediný duel z 38…

Ondřej Škvor: FC Liverpool

Protože vyhrává a protože baví a protože má sympaťáka Kloppa. Když se spojí super výsledky se super hrou a trenérem, jehož zápal vás strhne, dává sport smysl. Ten anglický titul by příští rok Liverpoolu hodně slušel…

Jan Podroužek: FC Liverpool

V čekárně na pořádnou trofej je skoro pořád někdo předbíhá. V květnu už se nedali, vyhráli Ligu mistrů. Ale ještě důležitější je v očích fanoušků Liverpoolu konečně vyhrát Premier League a i k tomu má červená armáda našlápnuto. Až, ne jestli, ale až se to povede, bude to úplná bomba.

Pavel Ryšavý: FC Liverpool

Vyhrál Ligu mistrů, nejkvalitnější fotbalovou soutěž světa. Jasně, takových týmů je. Ale asi dlouho nezapomenu jak. Semifinále s Barcelonou? Totální lahůdka. Schválně, kdo jste mu věřili, když ve Španělsku dostal 0:3? Liverpool doma strčil Messiho a spol. do mixéru a rozmetal ho 4:0. Nazdar!

Luboš Brabec: Toronto Raptors

Nejsem kdovíjaký fanoušek basketbalu, ale pokud mě na jaře něco donutilo po probuzení sjíždět zpravodajství zámořských webů, byla to pohádka týmu Raptors. Kanadský klub poprvé ovládl NBA. To je, jako kdyby fotbalovou bundesligu vyhrál někdo z bývalé NDR.

Jan Jaroch: Basketbalisté Česka

Byla to událost už sama o sobě. Kamarádi z mého basketového týmu houfně vyrazili do Číny fandit Čechům na MS. Moc si to neužijí, říkal jsem si. Nakonec jsem záviděl. Čeští borci odehráli šampionát, který bral dech. Nemyslel jsem si, že někdy zažiju takovou celonárodní basketovou euforii.

Martin Hašek: Basketbalisté Česka

Nic sice nevyhráli, ale svou úžasnou cestou na mistrovství světa v Číně rozpoutali bouři zájmu o basket v Česku. Přitáhli ke hře jak vášnivé sportovní fanoušky, tak širokou veřejnost. Bylo to takové malé Nagano.

Petr Schimon: Basketbalisté Česka

Nezískali zlato ani medaili, přesto nadchli národ a vyvolali nečekanou horečku. Poprvé v historii na MS, a hned senzačně šestí. Před Američany! Nikoho se nebáli, všem stačili. Deklasovali Brazilce či Turky, pětadvacet minut drželi remízu s Australany a naději na semifinále. Byli TÝM.

Pavel Hartman: Basketbalisté Česka

Když jsem se díval na šampionát, první, co mě napadlo: tohle není české mužstvo. Žádná pomalost, ustrašenost, simulování, alibismus, ale úžasná rychlost, dynamika, sebevědomí, odvaha, týmová souhra, pokora, pracovitost. A navrch správný lídr Tomáš Satoranský.

Zbyněk Veselý: Jihoafričtí ragbisté

Ragbyové zlato spojilo zemi rozrytou hlubokými příkopy. K triumfu na MS vedl Jihoafričany Siya Kolisi, první černošský kapitán. „Pocházíme z různých prostředí a ras,“ uvedl v emotivní řeči. „V naší zemi máme tolik problémů, ale ukázali jsme, že jsme jednotní. To je síla sportu.“

Jonáš Bartoš: FC Liverpool

Jürgen Klopp vytvořil šlapající mašinu, která divokým rock’n‘rollem bavila fanoušky po celém světě a opanovala Ligu mistrů. Zvlášť odveta semifinále s Barcelonou stála za to. Messi a spol. dostali na Anfieldu 0:4 a borci v červeném slavili jednu z největších klubových nocí.

NEZAPOMENUTELNÝ MOMENT

Lukáš Tomek: Wimbledonská řežba

Zažili jste někdy ten pocit, kdy jste si při tenisovém zápasu přáli, aby skončil remízou? Přesně to mě napadalo, když jsem fascinovaně sledoval epické finále mezi Djokovičem a Federerem. Nakonec se po 4 hodinách a 57 minutách radoval Srb, rozhodující set vyhrál 13:12. Byl to jeden z nejkrásnějších zápasů nejen wimbledonské historie.

Miroslav Horák: Česká lekce Švédům

Zůstanu u českého hokeje. Říhovi hoši dostali na úvod MS v Bratislavě k menu těžkou švédskou závoru. Co jsem viděl, tomu jsem nemohl uvěřit. Fantastický hokej v nezvyklé rychlosti mi vyrazil dech. Nevěřil jsem, že tak mohutného výkonu je národní tým schopen. Lepší představení dlouho nepamatuju.

Ondřej Škvor: Maraton pod dvě

Jako kluk jsem přemýšlel, zda se dožiju maratonu pod dvě hodiny. Eliud Kipchoge mi to zařídil. Někdo řekne, že to nebylo úplně podle atletiky, ale prostě to uběhl po svých. Já to beru, a že to není oficiálně uznávaný čas, mi v tomto případě nevadí.

Jan Podroužek: Postup Slavie přes Sevillu

Ani nejsvětovější akce na vás přes telku nedýchne tak silně, jako když jste u toho. Takže zpátky domů. I když Slavii nefandíte, ve chvíli, když Ibrahim Traoré trefil postup do čtvrtfinále EL přes Sevillu, se musel radovat pomalu každý Čech… Těžko se tomu v ten magický moment ubránit.

Pavel Ryšavý: Basketbalové MS

Většinou nevydržím koukat na celý basketbalový zápas. Mám problém s něčím, co začíná 0:0 a končí 110:98. Ale tahle akce? Hltal jsem, co šlo. Hlavně velký příběh české reprezentace mě hrozně bavil. Vyloženě jsem si oblíbil Australana s dredy jménem Patty Mills. Taky mě bavil.

Luboš Brabec: Bekeleho maraton

Desetkrát odepsaný, desetkrát se vrátil. I v sedmatřiceti letech Kenenisa Bekele dokázal, že je nejlepším vytrvalcem všech dob. V Berlíně mu ke světovému rekordu chyběly dvě vteřiny. Tedy 11,5 metru na maratonské trati… Jeden z nejúžasnějších závodů, které jsem kdy viděl.

Jan Jaroch: Zázrak Plíškové

Čtvrtfinále Australian Open, proti ní nejlepší tenistka dějin Serena Williamsová. Jeden, dva, tři… celkem čtyři mečboly odvrátila Karolína Plíšková na Laverově stadionu proti mohutné Američance, s níž ve třetí sadě prohrávala 1:5.

Martin Hašek: Maraton pod 2 hodiny

Maratonský běh Keňana Eliuda Kipchogeho v čase 1:59:40,2 hodiny ve vídeňském Prátru byl především marketingovým cirkusem. Nelze ho porovnávat s oficiálními závody. Ale každopádně to byl výjimečný sportovní výkon, který přilákal pozornost. Přenos vidělo přes půl miliardy lidí.

Petr Schimon: Zastavená Tour

Cyklisté na Tour de France klesali v Alpách z vrcholu Iseran do údolí Val d‘Isere, v 19. etapě byla ve hře zásadní změna žlutého trikotu. A náhle, třicet kilometrů před cílem, stop, slezte z kol, konec. Bagr s radlicí marně odklízel ze silnice ohromný příval vody, dozvuk bouřky a krupobití.

Pavel Hartman: Vyhlášení Fanouška roku FIFA

Silvia Grecco chodí se synem Nickollasem na duely brazilského Palmeirasu. Potomek je nevidomý a má lehký autismus. Máma mu jako rozhlasový reportér líčí dění na trávníku. „Na stadionu se stává jiným dítětem, fandí, skáče. Jsem Nickollasovýma očima,“ pravila, když si přišli pro cenu.

Zbyněk Veselý: Magický Anfield

Barca doma zvítězila 3:0 a liverpoolskému proplutí do finále LM nevěřil ani ten, kdo experimentuje s drogami nebo vyhrál turnaj v lobotomii. Bez Salaha a Firmina, proti Messiho orchestru. Ale vzdát to? Když to Klopp slyšel, uši mu zvracely. Reds byli jako divocí psi. Čtyřikrát chňapli po barcelonské kotletě. A slavili.

Jonáš Bartoš: Liverpool–Barcelona 4:0

Choďte za Kloppovou družinou s tím, že prohra 0:3 na Barceloně znamená konečnou… Liverpool nasázel slavnému klubu čtyři kusy a postupem do finále vyšvihl jeden z rekordů Ligy mistrů. Noc na Anfieldu napsala příběh, který přesahuje běžné sportovní hranice.

KDO MĚ INSPIROVAL

Lukáš Tomek: Tomáš Satoranský

Od Nagana 1998, kde v hokejové brance zářil Dominik Hašek, nepředvedl žádný Čech v kolektivním sportu tak výjimečné představení jako on. Basketbalový nároďák dotáhl na světovém šampionátu k senzačnímu 6. místu. Byl lídrem i režisérem týmu, svým spoluhráčům dodal sebedůvěru, která je dovedla až za hranice jejich možností.

Miroslav Horák: Ryan O’Reilly

Jeden z vůdců St. Louis byl v půlce sezony s celým týmem zralý do šrotu. V Missouri nechápali, co se s hokejisty děje, a pomalu nad nimi zavírali vodu. Pod novým koučem přišel ohromující progres, znovu nalezená víra a pospolitost kabiny přinesly další zázrak na ledě. Stanley Cup. A Reilly získal MVP.

Ondřej Škvor: Slavia a basketbalisté

Protože tým je v týmovém sportu nejvíc. Protože i když jste v prostém součtu kvality jednotlivců (o dost) horší než soupeř, nemusí to být lístek na těžkou porážku. Poznala to třeba fotbalová Barcelona nebo basketbalová Brazílie.

Jan Podroužek: Jürgen Klopp

Nejen za rok 2019 a nejen kvůli fotbalu. Má charisma, zdravě si věří, a proto se nebojí naslouchat a taky ostře vystoupit. Je jedním z nejpokrokovějších lidí ve světě sportu, drží se postoje, že „normální“ chování bez spekulací a boje za nesmysly zlehčuje život. I práci. Viz jeho Liverpool.

Pavel Ryšavý: Tomáš Satoranský

Všude se mluvilo o tom, jaký by byl zázrak, kdyby Česko na basketbalovém MS postoupilo ze skupiny. A ono to vyšlo. Z velké části díky Satoranskému. Líbilo se mi, jak zvládl tlak. Věděl, že turnaj bude o něm, a nelekl se toho. Vzal tým, hodil ho na ramena a zářil.

Luboš Brabec: Jürgen Klopp

Není osobností pouze proto, jak emotivně prožívá utkání. Nebo jak je vtipný na tiskovkách. Pro mě je to především člověk, který o fotbalu dokáže vyprávět s vášní, nadhledem i v nečekaných souvislostech. Číst rozhovory s ním je kolikrát větší zážitek než se dívat na zápas.

ANKETA mezi redaktory Sportu: Zážitek roku 2019? Basketbalisté v Číně, NHL v Praze, Slavia na Chelsea

Jan Jaroch: Damian Lillard

Loajalita nade vše. Nepůjdu za lepším k jiné hvězdě, i když je to teď v NBA trendy. Buď vyhraji titul tam, kde jsem, nebo skončím hrdý, že jsem své misi dal všechno. Damian Lillard, ikona mého milovaného Portlandu, je výjimečný baskeťák i člověk. Takovým lidem je radost fandit.

Martin Hašek: Fotbalisté Opočna a Přepych

Proti zlu je třeba bojovat, i když se může zdát, že je to všechno jedna velká marnost. Fotbalisté Spartaku Opočno a SK Přepychy se svým báčkem na úvod zápasu I. B třídy úspěšně vysmáli tragickým poměrům v českém fotbale.

Petr Schimon: Dalilah Muhammadová

Táhne jí na třicet, běhá 400 metrů překážek, tedy nejdelší a nejbolavější sprint – a pořád zrychluje. V červnu zlomila světový rekord poprvé, v říjnu podruhé. Na mistrovství světa, po rozběhu a semifinále! Navrch pomohla ke zlatu americké čtvrtkařské štafetě. Úctyhodné.

Pavel Hartman: Petr Čech

Vedeme spolu rozhovor v Londýně a mně je líto, že na něj máme jen hodinu. Každý den se chci zlepšit. Byl jsem nervózní z prvního gólu, a tak jsem chodil na hřiště s tím, že už prohráváme 0:1. Pokud se maximálně připravíš, nemusíš mít výčitky. Co věta, to inspirace.

Zbyněk Veselý: Ledový snílek

Sni neuskutečnitelné sny a poraz neporazitelné soky. Slova z muzikálu Muž z La Manchy. A právě v roli Dona Quijota, při svém úplně posledním závodě, završil famózní Javier Fernández kariéru. V záři zlata, sedmým evropským titulem v řadě. On, krasobruslař ze Španělska.

Jonáš Bartoš: Tomáš Satoranský

Kluk ze země, kde basketbalu holdují spíš vybraní nadšenci, se vyšvihl mezi absolutní elitu s luxusním kontraktem v NBA navrch. Na „Satym“ vidíte, že mu nejde primárně o peníze. Jakým způsobem táhl Česko na MS, jak všechny kolem sebe nakazil vítěznou mentalitou… U nás jasný Sportovec roku.

CO MĚ NEJVÍC NAŠTVALO

Lukáš Tomek: Chaos kolem VAR

Jsem zastáncem videa ve fotbale, ale štvě mě, jak se používá (nejen v české lize). Fotbaloví bafuňáři nejsou schopni jasně nastavit pravidla a využít novou technologii transparentně. Slova předsedy UEFA Čeferina o tom, že není fanouškem videa, ale holt není cesta zpět, jsou skandální. Má hledat cestu, jak video využít, ne ho zpátečnicky zpochybňovat.

Miroslav Horák: Zemřel Bukač. Hm…

Na jaře opustil svět Luděk Bukač, věhlasná trenérská kapacita a největší mozek, jaký kdy český hokej měl. Reakce svazu byla v tu chvíli stejná jako dlouhé roky snaha vzít si z Bukačových myšlenek něco pro své konání. Prakticky nulová. Pár řádek v oficiální zprávě a hotovo. Vyřízeno. A je klid…

Ondřej Škvor: Kritika Jágra

Jaromír Jágr vidí svět trochu jinak, což se nelíbí té hlučnější a mediálně oblíbenější části země, a tak to schytává. Ani ne zleva zprava, jako spíš z té jedné strany pravdy. Tu za návštěvu Číny, tu za metál od prezidenta. Cením si, že se drží své cesty a té kritice čelí. I když ho to musí štvát.

Jan Podroužek: Video ve FORTUNA:LIZE

Jsem klidný člověk, ale když předjímáte, že největším problémem videa v české lize bude jeho obhospodařování, a pak se to fakt ukáže, je to k vzteku, pláči a nakonec i k smíchu. Stačí být totiž jen poctivý, pak se může odpustit první poslední. Brzy bude video na všech zápasech, tak schválně.

Pavel Ryšavý: Světový pohár? Ne

Baví mě, když si to rozdají hokejové nároďáky v plné palbě. Těším se na Rusy, zámořské týmy, jak v konkurenci obstojí Česko. Štve mě, že čekám na takové bitvy od roku 2016 a budu dál, protože NHL a hráčská asociace oznámily, že se Světový pohár v roce 2020 zase hrát nebude.

Luboš Brabec: Atletické přešlapy

Nejdřív MS v Kataru, kde bylo diváků jako na Julisce. Závody v chůzi a maratonu, které startovaly po půlnoci, se staly parodií na vrcholový sport. A pak přišlo osekání programu Diamantové ligy o řadu tradičních disciplín. Tohle není cesta, jak si atletika získá větší popularitu.

Jan Jaroch: Nedotažené grandslamy

Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou v Austrálii, Markéta Vondroušová na Roland Garros, Barbora Strýcová při Wimbledonu. Dvě finalistky grandslamů a další dvě semifinalistky měl letos český tenis. Ani v jednom případě se tažení nepovedlo docvaknout k titulu. Věčná škoda, na tuhle sezonu se mohlo hodně vzpomínat.

Martin Hašek: Křivda v NFL

V Česku si, navzdory systému VAR, rozhodčí dělají, co chtějí. Bohužel i v NFL se chybuje. V konferenčním finále NFC viděla faul cornerbacka Los Angeles Rams Nickella Robeyho-Colemana celá Amerika. Jenže sudí ho přehlédli a New Orleans Saints zbyla pachuť křivdy.

Petr Schimon: Videopodvody

Centimetrové ofsajdy, často neúnosně dlouhé čekání na verdikt a tím likvidované emoce po vstřelení gólu, to všechno se skřípěním rovnátek skousnu. Na rozdíl od arogance některých šmejdů ve vozech VAR a jejich darebných kumpánů v rozhodcovském úboru na trávníku.

Pavel Hartman: Slabost lídrů českého fotbalu

Soud řekne, že Roman Berbr ovládá rozhodčí, což je v civilizované společnosti nemyslitelné. Ale fotbalová generalita, až na pár výjimek, mlčí. A nadále tuhle one man show platí. Může mi tu slabost, malost, ustrašenost a neschopnost někdo vysvětlit?

Zbyněk Veselý: Plíživá bezduchost

Dá se hraní počítačových her vnímat jako sport? Byznys ano, ale sledovat virtuální fotbal? To je otrava s potenciálem zabít všechny buňky v divákově mozku. Doufám, že sport neskončí spláchnutý v digitálním záchodě. Nebude naprogramovaný, ale živý. Nadaný tvořivou mocí, invencí a důvtipem.

Jonáš Bartoš: Arogance v českém fotbale

Ač přišly zajímavé výsledky (postup reprezentace na EURO, Slavia v Evropě), český fotbal se stále topí ve skandálech, nedůvěře k rozhodčím a aroganci ze strany strahovských mocipánů. Sráží to výsledný produkt a chuť do práce těm, kteří tuzemskému fotbalu opravdu chtějí pomáhat.

SKANDÁL ROKU

Lukáš Tomek: Atletika bez fanoušků

Světový šampionát v Kataru ukázal, jak to dopadá, když při volbě pořadatelské země hrají jedinou roli peníze. V Dauhá se po většinu večerů soutěžilo před poloprázdným hledištěm, horký vzduch musely chladit obří fukary, maraton se běžel po půlnoci. Za tři roky bude tamtéž fotbalové MS. Začne 22. listopadu uprostřed rozehraných ligových soutěží…

Miroslav Horák: VAR jako ZMAR

Ať se na mě nikdo nezlobí, tohle se těžce nepovedlo. VAR na českých stadionech je všechno, jenom ne prostředek k zajištění fair play. Šikovné české ručičky dirigované skrytým a sofistikovaným manuálem si z nákladné videotechniky vybudovaly účinný nástroj na výrobu potřebných výsledků.

Ondřej Škvor: Amerika blázní

Ale opačně. Amerika se zbláznila. Do západní Evropy to dorazí. My se tomu braňme.

Jan Podroužek: „Podvodníci“ z Ruska

Netvrdím, že Rusko je tak špatné, ale bot už nadělalo až běda. Tu největší si asi pěkně vyžere. Kvůli dopingu nesmí sportovci téhle země reprezentovat svou vlajku nebo slyšet svou hymnu, netýká se to už jen olympiád, ale i třeba mistrovství světe ve fotbale. To na skandál obřích rozměrů sedí.

Pavel Ryšavý: MeToo v NHL

Asi nikdo nečekal, co se stane, když Toronto vyhodí Mikea Babcocka. Padák rozjel vlnu hráčských přiznání, jaké jim trenéři působili příkoří. Králem blbců se stal Bill Peters, který rasisticky urážel obránce tmavé pleti jménem Akim Aliu. Tahle aféra se přenese i do roku 2020. Budou padat hlavy.

Luboš Brabec: Čína versus NBA

Když jde o peníze, o hodně peněz, i tak sebevědomý sportovec, jakým je basketbalista LeBron James, se dokáže ohnout do hlubokého předklonu. Stal se nejtrapnější figurou říjnové kauzy na téma „svoboda slova“. Asi i on byl nabrífovaný od nějaké PR agentury.

Jan Jaroch: Ruský dopingový výsměch

Švindlujete a pak ještě víc. A nakonec se cítíte dotčení, když dostanete ve své podstatě mírný trest. Ruská dopingová chobotnice dělá ze světa sportu nedůvěryhodné divadlo a vysmívá se všem, WADA u toho jen poslušně asistuje.

Martin Hašek: Sun Jangovy stupně vítězů

Čínský plavec Sun Jang na MS v Kwangdžu získal dvě zlaté medaile, svět si ale všiml především protestů jeho soupeřů na stupních vítězů. Jangův dopingový případ není zcela jednoznačný, uvidíme, jak v lednu rozhodne mezinárodní sportovní arbitráž.

Petr Schimon: Rusko-čínský švindl

Dopuje se všude, ale tak nestoudně jako na východě málokde. Ruský státní sportovní systém je založený na masivním podfuku. Čínský plavec Sun Yang zničil vlastní dopingové vzorky kladivem a ještě na MS seřval soupeře, kteří s ním odmítli sdílet stupně vítězů.

Pavel Hartman: Ruský doping

„Nemanipulujte se vzorky, dejte nám přístup do záznamů moskevské laboratoře,“ slyšeli ruští pohlaváři od WADA. Ale odezva nulová. Naopak: soubory s pozitivními dopingovými testy čistě náhodou zmizely. A Rusové se ještě diví čtyřleté stopce…

Zbyněk Veselý: Ach, ta hanba

Šachový velmistr Igor Rausis je hlavní kandidát na další ročník Nobelovy ceny v kategorii trapas. Podvádět na elitním turnaji ve Štrasburku je jedna věc, ale být přistižen na záchodě? S mobilem v ruce? Kdyby žil Gabriel García Márquez, napsal by o něm román Sto roků studu.

Jonáš Bartoš: Doping v Rusku

Čtyřletý flastr za doping na velké sportovní akce by už snad mohl být dostatečným varováním pro všechny, kdo by něco podobného chtěli opakovat. Nejhorší je, že mocnost z východu své omyly odmítá a tamní propaganda ze všeho viní „nepřítele“ ze západu.

MÝCH 10 SPORTOVCŮ SVĚTA

Lukáš Tomek

1. Rafael Nadal

2. Giannis Antetokounmpo

3. Virgil van Dijk

4. Connor McDavid

5. Cristiano Ronaldo

6. Marcel Hirscher

7. Mikaela Shiff rinová

8. Novak Djokovič

9. Lionel Messi

10. LeBron James

Miroslav Horák

1. Eliud Kipchoge

2. Rafael Nadal

3. Egan Bernal

4. Novak Djokovič

5. Mikaela Shiffrinová

6. Primož Roglič

7. Ryan O´Reilly

8. Lewis Hamilton

9. Connor McDavid

10. David Pastrňák

Ondřej Škvor

1. Rafael Nadal

2. Lionel Messi

3. Novak Djokovič

4. Mikaela Shiffrinová

5. Connor McDavid

6. Virgil van Dijk

7. Eliud Kipchoge

8. Simone Bilesová

9. David Pastrňák

10. Cristiano Ronaldo

Jan Podroužek

1. Kawhi Leonard

2. Johannes Thingnes Bö

3. Vladimir Tarasenko

4. Egan Bernal

5. Virgil van Dijk

6. Jiří Prskavec

7. Rafael Nadal

8. Novak Djokovič

9. David Pastrňák

10. Mohamed Salah

Pavel Ryšavý

1. Virgil van Dijk

2. Connor McDavid

3. Rafael Nadal

4. Novak Djokovič

5. Lewis Hamilton

6. Lionel Messi

7. Craig Binnington

8. Giannis Antetokounmpo

9. Marko Anntila

10. Attila Végh

Luboš Brabec

1. Rafael Nadal

2. Connor McDavid

3. Eliud Kipchoge

4. Virgil van Dijk

5. Mikaela Shiff rinová

6. Lionel Messi

7. Roger Federer

8. Kawhi Leonard

9. Robert Lewandowski

10. Bianca Andreescuová

Jan Jaroch

1. Damian Lillard

2. Rafael Nadal

3. Luka Dončič

4. Tomáš Satoranský

5. Primož Roglič

6. Kawhi Leonard

7. Roger Federer

8. Ashleigh Bartyová

9. CJ McCollum

10. Russell Wilson

Martin Hašek

1. Lukáš Krpálek

2. Marcel Hirscher

3. Brigid Kosgeiová

4. Caeleb Dressel

5. Martina Sáblíková

6. Adam Peaty

7. Karsten Warholm

8. Kawhi Leonard

9. Pieter-Steph Du Toit

10. Lamar Jackson

Petr Schimon

1. Mikaela Shiffrinová

2. Lionel Messi

3. Rafael Nadal

4. Eliud Kipchoge

5. Novak Djokovič

6. David Pastrňák

7. Virgil van Dijk

8. Johannes Bö

9. Robert Lewandowski

10. Dalilah Muhammadová

Pavel Hartman

1. Lionel Messi

2. Rafael Nadal

3. Mikaela Shiffrinová

4. Johannes Bö

5. Novak Djokovič

6. David Pastrňák

7. Robert Lewandowski

8. Eliud Kipchoge

9. Dalilah Muhammadová

10. Roger Federer

Zbyněk Veselý

1. Simone Bilesová

2. Eliud Kipchoge

3. Tiger Woods

4. Ashleigh Bartyová

5. Kawhi Leonard

6. Lionel Messi

7. Lewis Hamilton

8. Novak Djokovič

9. Javier Fernández

10. Virgil van Dijk

Jonáš Bartoš

1. Lionel Messi

2. Virgil van Dijk

3. Rafael Nadal

4. Novak Djokovič

5. Roger Federer

6. Lewis Hamilton

7. Connor McDavid

8. Zdeno Chára

9. Giannis Antetokounmpo

10. Tom Brady