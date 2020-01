Karel Sedláček, český šipkař mezi elitou PDC: Je to jiná dimenze | iSport.cz

Jste první Čech, kterému se podařilo vybojovat PDC Tour Card. Jaký je to pocit?

„Je to úžasné. Ne že bych ten den čekal, že ji vyhraju, ale cítil jsem se dobře. Po dvou turnajích v předchozích dvou dnech jsem si říkal, že zkusím uhrát nějaké body do průběžného žebříčku a ideálně vyhrát. Nakonec se to opravdu povedlo. Je to famózní pocit, neuvěřitelné.“

Po prvních dvou turnajích Q-school jste byl průběžně druhý (kartu v evropské části získali vítězové čtyř turnajů a dalších sedm nejlepších hráčů z žebříčku), pomohlo vám to psychicky?

„Určitě ano. Když se zpětně podívám na výsledky, tak jsem sice první dva zápasy třetího turnaje vyhrál 5:0, ale pak jsem hrál dvakrát 5:4. V tu chvíli jsem byl spokojený, že už mám tři body do tabulky. Najednou jsem byl uvolněnější a projevilo se to i výsledkově, kdy jsem vyhrával 5:2, 5:1 i 5:0. Člověka potřeba zisku bodů hodně svazuje, zápasy jsou náročné a každý získaný bod je obrovský cenný.“

Co se ve vás odehrávalo, když jste šel k terči a věděl, že můžete ukončit zápas a tím získat kartu?

„Byl jsem hlavně maximálně soustředěný. Nejen od začátku posledního zápasu, ale během celého turnaje jsem si říkal: ‚Nemysli na nic okolo, házej s čistou hlavou, a dokud není konec, není rozhodnuto.‘ Tak to v šipkách obecně platí. Pokud člověk začne přemýšlet o věcech okolo, že by mohl vyhrát, prohrát... To musíte z hlavy vytěsnit, ukončit hru a jít od toho.“

Jak velké emoce propukly, když jste trefil rozhodující šipku?

„V první řadě musím říct, že si to pořádně neuvědomuji ještě ani teď, natož po té poslední šipce. Samozřejmě ze mě všechno spadlo, proběhl nějaký rozhovor, gratulace a celá parta, co jsme tam byli, tak kluci fandili. Vše propuklo později a náležitě jsme si to tam všichni vychutnali. Byl to ale zvláštní pocit, úžasný.“

Který zápas byl pro vás nejtěžší? Nastal moment, kdy jste se obával, že postup nedopadne?

„Jak jsem říkal, tyhle věci musíte vytěsnit z hlavy. Ale určitě při zápasech, které jsem vyhrál 5:4, navíc jednou jsem dokonce 3:4 prohrával a musel otáčet. Tam jsem do toho musel dát opravdu všechno. Naštěstí jsem byl v daný moment psychicky silnější než soupeři, a díky tomu jsem byl schopný to uhrát.“

Je to velká věc

Jak moc změní zisk Tour Card váš život?

„Je to úplně něco nového. Čeká mě hodně víkendů strávených na Ostrovech, případně po Evropě. Otevřela se mi úplně jiná dimenze. Musím teď osobní i pracovní život přizpůsobit tomu šipkovému a zkusit z toho vyždímat, co jde, nasbírat další zkušenosti a pokusit se něco povyhrávat. Zároveň je to obrovský závazek i zátěž, a to i finanční.“

Bude nyní vaším dalším cílem probojovat se opět po roční odmlce na mistrovství světa do Alexandra Palace?

„Mistrovství světa je nejlepší turnaj, jaký si během roku můžete zahrát, takže probojovat se tam by mělo být cílem každého šipkaře, který to alespoň trochu myslí vážně. Můj cíl to je každoročně, je to taková třešnička na dortu. Udělám pro to vše, ale aktuálně se na mě valí tolik věcí, které musím vyřešit, ať už co se týče zázemí, cestování a tak dále, že na mistrovství momentálně tolik nemyslím.“

Už víte, které turnaje budete chtít absolvovat?

„Díky kartě mohu hrát třicet turnajů Players Championschip, ze kterých se tvoří žebříček PDC. Vždy o víkendu se hrají dva, takže je to patnáct víkendů, některé turnaje se snad hrály i v týdnu. Program je hodně nabitý. Mohu hrát kvalifikace na UK Open a další různé turnaje. Teprve dáváme vše dohromady s mým anglickým sponzorem a s Pavlem Kordou. Sám jsem zvědavý, co z toho vyleze a jak to nakombinujeme. Neříkám, že objedu sto procent toho, co můžu. To za první sezonu pravděpodobně nezvládnu. Ať už z finančního hlediska, nebo z časového a rodinného. Mám dvě malé děti a v tomto ohledu není ideální, aby člověk byl každý víkend pryč. Musím to z tohoto pohledu regulovat.“

Jak na váš úspěch reagovali fanoušci?

„Jsou úžasní. Přišlo mi mraky vzkazů, kterými jsem se probíral dlouhé hodiny. Podpora napříč republikou, ale i ze zahraničí byla veliká. Fanoušci si toho všímají, je to velká věc, i když to tak v prvopočátku nevypadá. Na šipkařském poli se to rychle rozkřikne a každý bude nyní zvědavý, jak si s tím poradím, jaké budou mé další kroky a tak podobně. Těším se na to a jsem rád, že jsem splnil takovou další metu, kterou jsem si vysnil. Šel jsem tvrdě za tím a dopadlo to.“

České šipky kvalitativně opravdu dost rostou. Myslíte, že můžeme už v příštím roce očekávat, že kartu získá někdo další? Například Adam Gawlas během svého prvního roku hraní dosáhl už na veliké úspěchy, kdy byl ve finále MS do 23 let i do 18 let.

„Není to nemožné. Celkově jsem možná už tento rok čekal malinko více, i vzhledem k tomu, kolik nás na Q-school z Česka bylo, ale je to opravdu velmi náročné. O kartu bojovalo tři sta třicet hráčů a s každým můžete prohrát. Někdo přijel sbírat zkušenosti, jiný s tím, že zkusí vybojovat kartu, další, že se jen zúčastní. Co se týče Adama, tak je mladý, má vše před sebou a když si vše porovná v hlavě, jakože na tom je dobře, tak z něj jednou vyroste velký hráč. Předpoklady má obrovské.“

Co říkáte na to, jak se čím dál více mezi nejlepšími šipkaři prosazují i ženy? Fallon Sherrock zazářila na MS, nyní získala PDC Tour Card Lisa Ashton, nemluvě o populární Japonce Mikuru Suzuki.

„Je to neuvěřitelné, v jaké konkurenci jsou ženy schopné si poradit a dostat se na výsluní. Když stojí na podiu a fandí jim celá hala, tak člověk trochu lituje jejich soupeře, ale tak to prostě je. Co dokázaly Fallon na mistrovství a Lisa nyní na britské Q-school je neskutečné. Když jsem viděl startovní pole, kde co druhé jméno, to pojem, tak jsem ženy ve startovním poli trochu litoval a říkal si, že je opravdu minimální šance, aby některá z nich kartu získala, ale Lisa i tak na body dokázala kartu získat, neuvěřitelný počin.“

Očima Pavla Kordy, organizátor Prague Darts Masters, komentátor šipek na Nova Sport a správce stránky PDC CZ/SK Fan Club „To, co Karel Sedláček dokázal, je neuvěřitelný úspěch a přelomový okamžik pro celé české šipky. Minimálně dva roky ho budeme moci vídat na největších turnajích. Ukázal dalším českým hráčům, že se mohou dostat mezi ty nejlepší, že to je z našich podmínek reálné. Je to pro ostatní obrovská motivace. Zároveň je to velmi dobré i pro média, protože najednou máme Čecha mezi největšími profesionály, ale i pro mě, jako pro organizátora. Jednání, která povedu nyní s PDC, budou mnohem jednodušší a je šance sem dostat i další turnaje, kromě jednoho, který již máme v rámci European Tour. Karel na tom byl velmi dobře už po druhém turnaji Q-school a bylo téměř jisté, že by měl kartu získat minimálně z žebříčku. Osobně jsem i proto měl větší nervy během třetího turnaje, než při samotném finále. Každým vyhraným zápasem jsem věděl, že šance na získání karty je větší a větší. Nejprestižnější ale vždy je, když kartu získáte vítězstvím v turnaji. Když Karel zavřel poslední double, tak jsem si hodně hlasitě zařval a byl jsem neskonale šťastný, že se to povedlo. Je to opravdu průlom, a pokud se Karlovi bude alespoň trochu dařit, tak si myslím, že šipky mohou být za chvíli třeba jako rychlobruslení.“