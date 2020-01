Koronavirus a sport ONLINE: SP sjezdařů zrušen, ohroženo je halové MS v atletice | iSport.cz

Tým hokejistů čínského Kunlunu, jehož barvy v Kontinentální lize hájí čeští reprezentanti Šimon Hrubec s Andrejem Šustrem, už si patrně do konce základní části nezahraje před svými fanoušky. Klub v součinnosti s vedením soutěže zvažují kvůli smrtelně nebezpečnému koronaviru, jehož epidemie v Číně vypukla, přesun posledního domácího utkání Red Star na ruskou půdu.

Svěřenci kouče Curta Frasera z Kunlunu bojují ve Východní konferenci o postup do play off. Momentálně jim patří šesté místo, které by znamenalo účast ve vyřazovacích bojích. Kunlun má před sebou ještě devět zápasů, z toho dva měl sehrát doma. Již dříve byl do Moskvy přesunut duel s CSKA Moskva, a to z 25. ledna, na kdy připadají oslavy čínského Nového roku, na 2. února.

V Číně se mělo hrát i 24. února, kdy Kunlun zakončí základní část sezony. Náhradní variantou může být podle ruských médií například Novosibirsk, každopádně by se měl zápas odehrál někde na východě Ruska. „Liga je situací v Číně, kterou způsobilo šíření koronaviru, znepokojena,“ uvedli zástupci KHL.

Jaké sportovní akce mohou být šířením koronaviru ovlivněny?

Kdy? Co? 3. - 9. února kvalifikační turnaj fotbalistek na LOH 2020 6. - 9. února kvalifikační turnaj basketbalistek na LOH 2020 9. února Hongkongský maraton 15. - 16. února SP v alpském lyžování mužů 3. - 11. března kvalifikační turnaj boxerů na LOH 2020 13. - 15. března halové MS v atletice

Kvalifikace na LOH 2020 mimo území Číny

K opatřením už přikročil i Mezinárodní olympijský výbor, který se rozhodl z epicentra nákazy ve Wu-chanu přeložit kvalifikační turnaj boxerů. O postup na OH do Tokia se bude nově bojovat od 3. do 11. března v jordánské metropoli Ammánu, v Číně se původně mělo boxovat už o měsíc dřív.

Mezinárodní basketbalová federace FIBA přeložila kvůli novému typu koronaviru olympijský kvalifikační turnaj žen, který se měl hrát v Číně, zemi původu nákazy. Místo Fo-šanu zaskočí v roli pořadatele Bělehrad, který proto bude od 6. do 9. února dějištěm dvou ze čtyř hracích skupin.

„FIBA pečlivě analyzovala vývoj situace s šířením koronaviru a výkonný výbor rozhodl turnaj přeložit,“ uvedla FIBA na svém webu.

Do Bělehradu byla přeložena skupina, jejímiž účastníky jsou Korea, Čína, Velká Británie a Španělsko. Srbská metropole už měla přidělené pořadatelství dalšího turnaje s Nigérií, USA, Srbskem a Mosambikem. Dalšími dějišti jsou Ostende a Bourges.

České basketbalistiky přišly o účast na LOH při evropském šampionátu 2019, kdy skončily mimo postupové pozice a olympijská kvalifikace se jich tak netýká.

Kvůli nebezpečnému koronaviru už byl dříve například přeložen na únor naplánovaný turnaj olympijské kvalifikace fotbalistek z Nan-ťingu do Sydney, program turnaje je navíc ovlivněn účastí čínských fotbalistek, které jsou od 22. ledna umístěny v karanténě.

Zrušeno bylo halové mistrovství Asie v atletice, které mělo hostit město Chang-čou, nebo Hongkongský maraton.

SP v alpském lyžování zrušen, ohroženo je i halové MS v atletice

Kvůli novému typu koronaviru byly v Číně zrušeny dva rychlostní závody Světového poháru mužů v alpském lyžování. Měly se uskutečnit 15. a 16. února v Jen-čchingu jako první oficiální zkoušky tratí pro olympijské hry v roce 2022. Na programu byl sjezd a superobří slalom.

Nejlidnatější země světa se připravovala na historicky první Světový pohár sjezdařů. Dnes však lyžařská federace oznámila, že závody se konat nebudou. „Přestože je riziko v Jen-čchingu malé, zdraví a dobré podmínky sportovců i všech účastníků jsou pro nás prioritou. Je také nezbytné, aby se sportovci mohli soustředit na svůj výkon i na nové tratě,“ uvedl dnes předseda FIS Gian Franco Kasper.

V Nan-ťingu se mělo v polovině března uskutečnit halové mistrovství světa v atletice, světová federace se dohodla s organizátory a přesunula jej na rok 2021.

V Číně odložili start fotbalové ligy

Kvůli epidemii nového typu koronaviru nezačne v Číně fotbalová sezona. Domácí svaz CFA oznámil odložení všech utkání a turnajů i startu nejvyšší místní soutěže superligy, jejíž první kolo se mělo odehrát 22. února. Nový termín nebyl stanoven.

Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal podle posledních oficiálních informací nejméně 170 mrtvých a 7900 nakažených. Všechna úmrtí byla zaznamenána v Číně. Nejhůře zasažena je provincie Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí. Podle lékařů vyvolává tento virus onemocnění s příznaky chřipky, jako je horečka, kašel nebo problémy s dýcháním. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

