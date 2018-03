Proč si hokejisté na olympiádě nepodávali ruce? Na vině je voda z toalet

Čeští hokejisté se po postupu do čtvrtfinále loučí se Šývcary • REUTERS/David W Cerny

Korejské úřady oznámily, že výskyt noroviru během únorových olympijských her v Pchjongčchangu byl způsoben vodou z nádrží na mobilních toaletách. Norovirem se během her nakazilo zhruba 300 lidí převážně z řad bezpečnostních a organizačních pracovníků, onemocněli jím ale například také švýcarští akrobatičtí lyžaři Fabian Bösch a Elias Ambühl. Hokejisté se před onemocněním bránili tak, že si po zápasech nepodávali ruce, ale jen ťukali rukavicemi.

Korejští hygienici přišli na zdroj nákazy porovnáním genotypu viru, jenž byl nalezen v nádržkách na vodu, s tím, který měli v těle nemocní. Paradoxně tak infekci způsobila voda, jíž se lidé umývali po návštěvě toalety. Podle úřadů je pravděpodobné, že nádrže na vodu na toaletách nebyly dostatečně odděleny od septiku.

V průběhu her bylo kolem olympijských sportovišť rozmístěno zhruba 570 mobilních toalet. Do vesnice sportovců se norovirus, jenž vyvolává průjmy a zvracení, podle všeho nedostal.

Proti nákaze se v průběhu turnaje začali chránit i hokejisté. Po několika zápasech bylo k vidění místo tradičního podávání rukou jen ťukání rukavicemi. „Byla by skutečná katastrofa, kdyby se virus rozšířil do některého z týmů. Myslím si, že z hlediska zdraví je to dobré řešení,“ řekl během olympiády René Fasel, prezident Mezinárodní hokejové federace.