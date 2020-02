Šipkař Sedláček: Boj o osmifinále jsem prodoubloval! Jak zvládl orkán v letadle? | iSport.cz

Jaké převládají pocity po prvních dvou turnajích?

„Beru je jako obrovskou zkušenost. Sobota byla celkem podařená, jen velká škoda prohraného zápasu s Darrenem Websterem (4:6), který jsem jednoduše řečeno prodoubloval. Jsem přesvědčený, že jsem ho mohl porazit a jít do osmifinále. V neděli jsem hned na úvod dostal těžkého soupeře (světovou pětku Michaela Smithe), navíc jsem nehrál úplně optimálně a bohužel jsem prohrál. Když se ale ohlédnu celkově za oběma turnaji, tak herně to bylo v pohodě, šlo ale zároveň o velkou lekci. Člověk se musí z nabytých zkušeností poučit a začít více vyhrávat a soupeře pořádně prohánět.“

Utkal jste se s čtyřmi hráči z TOP 40, dva jste porazil. Je to velké povzbuzení do dalších turnajů?

„Určitě je. Utvrdil jsem se v tom, že hrát s těmito soupeři jde, jen člověk musí podávat dobré výkony a využívat veškerých příležitostí a zavírat legy.“

Jak jste byl spokojený s losem? V sobotu v prvním kole 36. hráč světa Kim Huybrechts, v něděli dokonce světová pětka Michael Smith…

„Los provádí počítač před turnajem, takže můžete chytnout de facto kohokoliv. Co se týče soupeřů, tak musím říct, že jsem v sobotu byl přesvědčený, že Kima porazím. I když to ve finále málem nedopadlo, protože přišla moje slabší chvilka na zavírání a on mě dotáhl na 5:5 (nakonec 6:5). Nicméně i před zápasem s Michaelem jsem si říkal, že je možná lepší dostat takto silného soupeře hned v prvním kole, než později, kdy už je více rozehraný a druhé, třetí kolo je s ním daleko těžší. Bohužel mi s Michaelem utekl začátek a pak už jsem jen dotahoval a on si to v pohodě pohlídal a vyhrál.“

Co vás čeká v dalším týdnu?

„Ve čtvrtek se vracím na Ostrovy, abych zde v pátek odehrál dvě kvalifikace na European Tour. V sobotu a v neděli se pak zúčastním ve Wiganu obou turnajů Players Championship.“

Jak složité pro vás bylo cestování, vzhledem k orkánu Sabine, v Británii nazvaného Ciara?

„Byl to docela mazec. Do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jestli náš let domů vůbec proběhne. Letěli jsme nakonec v šest hodin ráno anglického času. Naštěstí vše dopadlo dobře. Chvílemi to byla trochu divočinka, ale šlo to. Když jsme přilétali, tak vítr v Praze už trochu zeslábl. Letadla před námi na tom byla daleko hůř.“

Kromě vaší účasti na Players Championship zaznamenaly české šipky v neděli další úspěch. Sedmnáctiletý Adam Gawlas vyhrál kvalifikaci na pátý podnik European Tour a zahraje si ji v Rakousku. Co na to říkáte?

„Je to neuvěřitelné a zároveň vynikající, že z českých hráčů alespoň jeden v kvalifikaci uspěl. Je to totiž povzbuzení i pro ostatní kluky. Adam je jednoduše fenomén, hned jsem si s ním psal a gratuloval mu. Musím mu jen popřát, aby mu to vydrželo a byl podobné výkony schopný podávat i dál. Je teprve v plenkách, šipkových začátcích a nikdo neví, jak se bude vyvíjet. Zdá se ale, že se k svému talentu staví dobře a dělá vše pro to, aby dobré výkony podával.