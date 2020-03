Šampiona inspirovali Raiders. Mekbib slavil i s namoženým loktem | iSport.cz

Squashista Daniel Mekbib slaví zlatý hattrick. Ve finále mistrovství republiky v ostravském SC FAJNE porazil českou legendu, osmnáctinásobného šampiona Jana Koukala 3:0. Nezastavilo ho ani zranění. „Mám namožený loket, musím s tím k doktorce, snad to nebude nic vážného,“ věří Mekbib. „Byl to nejtěžší šampionát, jaký jsem hrál.“ Mezi ženami získala druhý titul Anna Serme. Bronzovou medaili pro pořádající tým vybojoval Jakub Solnický.

Matador Jan Koukal se do finále šampionátu dostal po třech letech. Přestože se na vrcholnou domácí akci speciálně nepřipravoval. „Republika je pro mě jediný turnaj v roce a hrát čtyři dny za sebou je už pro mé tělo moc,“ pousmál se Koukal. „Nenašel jsem sílu finále otočit.“ Na stupně vítězů vystoupil i se svým synem. „Malej určitě něco bude hrát. Ale co, to je zatím ve hvězdách.“

Mekbib šampionát ustál i s namoženým loktem. Po třech zámořských akcích nebyl opavský rodák úplně fit, ale moc na to neupozorňoval. „Jsem velký fanoušek amerických fotbalistů Oakland Raiders, kteří se také nebojí nastoupit do utkání se zraněním. Inspirují mě. Jsem rád, že to vyšlo a mám třetí titul.“

Také mezi ženami slavila hráčka, která se squashem začínala v Opavě. Anna Serme potvrdila roli favoritky a vybojovala svůj druhý titul. Evu Feřtekovou porazila po boji 3:1. „Málem to šlo do pěti setů, naštěstí se to povedlo odvrátit,“ oddechla se Serme. „Moc mě těší, že jsem zvládla roli největší favoritky. Teď se chci soustředit na zahraniční turnaje a vyhrát také svůj první PSA titul.“

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE SQUASHI

FINÁLE

Muži: Daniel Mekbib – Jan Koukal 3:0 (10, 9, 3)

Ženy: Anna Serme – Eva Feřteková 3:1 (6, 5, -9, 8)

O BRONZ

Muži: Jakub Solnický – Martin Švec 3:2 (11, 6, -6, -7, 8)

Ženy: Natálie Babjuková - Michaela Čepová 3:2 (-8, 9, 9, -8, 6)