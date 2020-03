Squashový talent Byrtus fandí Ocelářům, na kurtu maká i šest hodin v kuse | iSport.cz

Jako třinecký rodák je talentovaný squashista Viktor Byrtus oddaným fanouškem Ocelářů. Před vítkovickými hokejisty Janem Výtiskem a Ondřejem Romanem, se kterými se potkal před mistrovstvím republiky ve squashi v Ostravě, to ale příliš nerozmazával. Klidně mohl. Sám už hájí barvy Ostrava Squash Klubu a na domácí půdě by chtěl zaútočit na mistrovský titul. V dnešním čtvrtfinále (17) ho ovšem čeká oddílový kolega a další z favoritů Jakub Solnický.

„Los nám moc nepřál, ale aspoň je jisté, že jeden zástupce ostravského klubu v semifinále bude,“ pousmál se čerstvě devatenáctiletý Byrtus. Patří k největším talentům. V létě jako první v české historii vybojoval evropské zlato v kategorii juniorů, před dvěma lety pomohl juniorům k senzačnímu bronzu na mistrovství světa družstev. Teď už se bije v kategorii dospělých.

„S juniorskou kariérou můžu být spokojený, vyhrát mistrovství Evropy byl velký úspěch,“ vrací se k nejvýraznějším momentům mládežnické éry. „A ještě víc si vážím juniorské medaile z mistrovství světa družstev v Indii. Před šampionátem nám nikdo nevěřil, ale ukázali jsme, že na to máme. Byla tam parádní atmosféra, nádherné zážitky.“

Solidní výsledek by chtěl Byrtus udělat i na mistrovství republiky v Ostravě. „Mám trošku výhodu, pořád jsem jeden z nejmladších, takže velký tlak na mě vyvíjený není,“ líčí squashista. „Na druhou stranu jsem dokázal porazit každého z pavouku, nejsem jen nějaký kolemjdoucí. Mám ambice, sám na sebe vyvíjím tlak, i když bych neměl. Trošku nervozita je, chci se dobře umístit.“

Když se v Ostravě hrálo v roce 2014 naposledy, byl Byrtus v ochozech jako malý capart. Squashi už ale naprosto propadlý. Začal s ním už v šesti letech. „Relativně náhodou,“ popisuje Byrtus. „Mamka v Třinci pracovala na recepci squashového centra a můj kouč, kterého mám doteď, centrum provozoval. Já chodil za mamkou do práce a on si mě odchytil, že bych mohl chodit na squash. Nejdřív do přípravky, první rok to byla jen sranda, pobíhal jsem s raketou na kurtu, dělal překážky. Od sedmi let jsem začal trénovat naplno a od té doby nedělám nic jiného.“

Evropský šampión Byrtus: Absenci squashe na olympiádě nechápu

Na kurtu je schopný být i šest hodin v kuse. Skvěle čte hru, dokáže si styl protivníků rozebrat a najít nejlepší údery a protihru. „Nedá se to vyloženě natrénovat, vzorce mi prostě v hlavě skáčou a podle nich se na kurtu pohybuju. Snažím se hráče číst, tohle přijde přirozeně s časem. Squash jsem si zamiloval, pak je to všechno hned o něco lehčí.“

Čím ho squash baví? „Fyzickou námahou, rychlostí, reakcemi,“ vypočítává Byrtus. „Squash je strašně dynamický sport, potřebujete fyzičku, taktiku i dovednosti. Je to všestranný sport a to mě na něm baví nejvíc.“

Ambice do budoucna má Viktor Byrtus vysoké, ovšem konkrétní cíle a plány si před sebe nedává. „První větší cíl je první stovka žebříčku, pak se chci posouvat. S juniorskou kariérou můžu být spokojený, zlepšovat se chci dál.“ Mistrovství republiky v Ostravě by mělo být pro Byrtuse dalším z odrazových můstků v seniorské kariéře.

Kompletní program a výsledky jsou zde: https://czechsquash.cz/turnaj/2020-03-mcr-zen-muzu-a-masters-2019-sportovni-centrum-fajne/vysledky/?turnaj=4540#vysledky

VÍKENDOVÝ PROGRAM ŠAMPIONÁTU

SOBOTA:

Ženy - semifinále (16-18 hodin)

Muži - semifinále (18-20 hodin)

NEDĚLE

Ženy a muži - o bronz (12-14 hodin)

Ženy a muži - finále (14-16 hodin)

(hraje se v SC FAJNE v Ostravě-Porubě)