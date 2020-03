Jak vypiplat šampiony ve squashi? Umět naslouchat, říká trenér Wanke | iSport.cz

„Lásku ke squashi získali díky trenérce Romaně Adámkové,“ upřesňuje okamžitě Wanke, který v současné době trénuje talenty v ostravském SC FAJNE. „Já je převzal, když už byli schopni dobře trefit míček a byl jsem jejich průvodcem na juniorské cestě. Kam se pak v průběhu kariéry dostali, to taky určitě není jen moje zásluha, ale zásluha trenérů, kteří je vedli po mně a vedou až do teď.“

Faktem je, že právě Wanke v Opavě nastartoval úspěšné tažení všech tří squashistů. Annu Serme a Daniela Mekbiba, kteří poslední roky kralují českým šampionátům, vedl od jejich deseti let. Solnického měl v tréninku od čtrnácti. Ryzím opavským rodákem je ovšem jenom Solnický. Serme se narodila v Krnově, Mekbib v Bruntále.

„Vždycky to s nimi bylo fajn, jak lidsky, tak i po sportovní stránce,“ vzpomíná Wanke. Jejich juniorské tituly by dohromady dával nějaký čas. „Ani nevím, kolik jich bylo, to bych se musel podívat do nějaké kartotéky,“ usmíval se.

Vždyť jenom Daniel Mekbib vyhrál před odchodem mezi dospělé deset juniorských šampionátů. V mužích už slavil třikrát. Wanke nezastírá, že zrovna s ním bylo práce dost. „Ze začátku tomu nedával úplně vše, ale i tohle mu otevřelo oči. Když neměl náladu na trénink, nenutil jsem ho a pojali jsme to v pohodovějším rytmu. On to pak vždycky vrátil tréninkem navíc. Teď dává squashi maximum a je to vidět.“

Vcítit se do hráče, umět mu naslouchat. To je podle Wankeho vedle drilu jedna z klíčových věcí přípravy mladých nadějí. „Dovedu být přísný, ale určitě dbám na to, aby mezi trenérem a hráčem byl dobrý vztah. Řekl bych, že se umím vcítit do duše mladých hráčů, a to je můj asi největší dar.“

Jak s odstupem vidí své bývalé svěřence? „Kuba (Solnický) je typ hráče, který neuvěřitelně dře, ale chybí mu konfrontace s lepšími na evropské scéně,“ říká Wanke. „Anička je všeuměl. Mimo jiné je úspěšná i v oblasti hudby, hraje na kytaru, má vystudovanou konzervatoř. Hrozně poctivá, málomluvná a hodně chtivá úspěchu.“

Anna Serme je aktuálně na 64. místě světového žebříčku PSA, Daniel Mekbib na 70. a Jakub Solnický na 157. místě. Podle Wankeho by Mekbib a Serme mohli brzy atakovat elitní padesátku. „Oba tam určitě patří, ale je to hrozně těžké. Je to opravdu o absolvování spousty zahraničních turnajů, kde je konkurence veliká.“

Za ukázkový příklad dává Jana Koukala, který se ve své kariéře probil do světové čtyřicítky. „Hodně jezdil po mezinárodních turnajích, to je strašně důležité, aby mladí měli konfrontaci s nejlepšími. Tam totiž vznikají i možnosti ohledně nových kontaktů, můžete trénovat s hráči, kteří jsou rychlejší, přesnější. A to vás žene dál,“ dodal Karel Wanke.