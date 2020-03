Hrají i v karanténě. Vráblík: Nevíme, co bude, stolní tenis je naše práce | iSport.cz

Osm hráčů s profesionálními kontrakty, přísná hygienická opatření a bitvy přenášené on-line nastavenou kamerou. Turnaje stolních tenistů TT Star v Praze jsou jedinou soutěží, která pokračuje i v těžkých časech karantény a pandemie koronaviru. „Je to přece jenom naše práce,“ říká sedmatřicetiletý Jiří Vráblík, kadetský mistr Evropy a bronzový z mistrovství Evropy družstev, který minulý týden turnaj vyhrál. Porazil mimo jiné Tomáše Treglera nebo Dmitrije Prokopcova „Vím, že se to plno lidem nezdá a nelíbí, ale dodržujeme přísná kritéria.“

Jak takový turnaj vypadá?

„V Praze se turnaj stolních tenistů TT Star pořádal pravidelně, nepřerušil se a pokračuje i v této těžké době. Jde o to, že máme přísná kritéria. Jezdíme vlastním autem, máme roušky, měří se teploty, máme dezinfekci, jednorázové rukavice a když zrovna nehrajeme, sedíme pět metrů od sebe. Dodržujeme všechna bezpečnostní opatření. Pravidelně se dezinfikují míčky. Manažer dokonce shání i korona testy, abychom si je mohli udělat.“

Během zápasů ale roušky nemáte, ne?

„Během zápasu ne. Jen když jde jeden z nás počítat skóre, tak ten roušku má. I za stolem se snažíme držet odstup.“

Podle vyjádření šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly, které získal Radiožurnál, pořadatelé žádné vládní nařízení neporušili. Zjišťovali jste, jaké podmínky dodržet?

„Zjišťoval to manažer akce. Mluvil s právníkem, sehnal vyjádření pana Prymuly. Je to přece jenom naše práce. Vím, že se to plno lidem nezdá a nelíbí, ale není to tak, že si dáme měsíc pauzu, dostaneme výplatu a vrátíme se do práce. Jsme závislí na sponzorech, už teď slyšíme, že nám dají třeba jen padesát procent výplaty, protože to sponzoři budou mít těžké. Vůbec nevíme, co bude příští rok. Nejsme fotbal nebo hokej, kde si hráči vydělají mnohem víc. Naše situace není růžová, tak se snažíme chodit do práce. S dodržením všech bezpečnostních podmínek.“

Vy hrajete ligu v polském Dzialdowu, musel jste mít od svého klubu povolení hrát tyto turnaje?

„V Polsku mám smlouvu jako hráč, příští sezonu bych měl být spíš trenér, kouč a příležitostný hráč. Máme tam jednoho hlavního sponzora, jednu firmu. Když ta bude mít problémy, tak nevím, co bude. Ptal jsem se šéfa na názor. Polská liga ještě není oficiálně ukončená, takže je to dobrá příležitost se udržovat v aspoň nějakém režimu. A říkal, že u něho ve firmě taky musí lidi chodit do práce, ekonomika musí fungovat. Řekl mi, ať se snažím dávat pozor a jestli mi to za to stojí, ať hraju.“

Váhal jste?

„Váhal, neměl jsem hned jasno. Jenže vůbec není jasné, kdy zase budeme moct hrát. Začne léto, sezony skončí, peníze nemáme. A nevíme, co bude dál. Tohle převážilo, že jsem do toho šel. Když vím, že tam zabezpečení je. A dohodli jsme se, že deset procent z prize money půjde na boj s koronavirem. Zatím se tak vybralo třicet tisíc.“

Na stránkách akce jsou finanční odměny rozepsány. Za účast tři tisíce, za výhru ve skupině tisíc korun. Maximální výdělek v případě všech vyhraných zápasů je 28 tisíc...

„Výdělky nejsou extra, nemůžeme se rovnat s tenisem, fotbalem, hokejem, ale i tohle je pro nás v současné chvíli dobrý přivýdělek. Jsme prostě v práci. Chápu, že pro hodně lidí je to neakceptovatelné. Není to práce jakou mají lidé ve zdravotnictví, hasiči, policisté, učitelky v mateřské školce. Ale je to naše práce.“

Setkáváte se s nesouhlasnými komentáři?

„Ano a mrzí nás to. Lidi si myslí, že jedeme na turnaj MHD, spíme v hotelech, jsme u sebe... Není to tak. Všichni jsme kluci z Prahy a okolí, jezdíme vlastním autem, nosíme rukavice, dezinfikujeme, měříme teploty. Zabezpečení je velké. I tak jsem si přečetl komentář od kamaráda, který je zedník. Říká, že s tím nesouhlasí, byť je fanoušek stolního tenisu. Snažil jsem se mu vysvětlit, že taky musí na stavbu. Musí do práce, kde potká lidi. Současná situace je prostě nepříjemná pro všechny.“

PRIZE MONEY TURNAJŮ TT STAR

účast na turnaji: 3 000

vítězství ve skupině: 1 000

postup do semifinále: 3 500

výhra v semifinále: 4 500

výhra v zápase o 3. místo: 2 000

výhra ve finále: 5 000

základní skupina bez porážky: 5 000

(celkové prize money na každém turnaji je 87 000 korun. Pokud hráč vyhraje všechny zápasy na turnaji, maximální výhra činí 28 000)