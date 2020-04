Nejlepší páry hráč a trenér: nechybí Slovák, kde jsou Messi a Guardiola? | iSport.cz

TOP 10 vítězných párů hráč a trenér: Nechybí Slovák, kde jsou Messi a Guardiola? • FOTO: Koláž iSport.cz Vítězné kouzlo v profesionálním sportu? Když máte k ruce geniálního trenéra na lavičce a na hřišti umělce s fantazií, pak je všechno snadné. Sportovní historie pár takových párů poznala. NFL amerického fotbalu právě očekává novou éru, protože se před pár týdny rozpadlo vítězné partnerství New England Patriots mezi koučem Billem Belichickem a Tomem Bradym. Skončila tak spolupráce, která se řadí k nejúspěšnějším v dějinách. Mezi slavné dvojice patří třeba legendy fotbalových Manchesteru United a Barcelony. Nechybí kanadští hokejoví vizionáři a také jeden Slovák.

10. KOBE BRYANT A PHIL JACKSON Basketbal, Los Angeles Lakers Tituly v NBA: 5 (2000 – 2002, 2009, 2010) Byl to bouřlivý vztah. Nakonec ale všechno překonali a s přestávkou spolu dovedli Los Angeles Lakers k pěti vítězstvím v NBA. Bryant čekal na svůj první triumf čtyři sezony, než Lakers převzal Jackson, jenž už měl šest trenérských titulů z Chicaga. Tým s další superhvězdou Shaquillem O'Nealem vyhrál třikrát za sebou, pak se ale vyhrotily spory mezi Jacksonem a Bryantem, kterému se nelíbil styl hry Lakers a na hřišti se nedisciplinovaně pouštěl do sólových akcí. Jackson řekl, že je Kobe netrénovatelný a Lakers opustil. O rok později se ale vrátil, přesvědčil Bryanta, aby v týmu zůstal, a nakonec spolu vyhráli NBA ještě dvakrát.

9. JOE MONTANA A BILL WALSH Americký fotbal, San Francisco 49ers Společné Super Bowly: 3 (1982, 1985, 1989) Na začátku byla náhoda, jak to často bývá. Na jaře 1979 se kouč Bill Walsh vydal na univerzitu UCLA, aby se podíval na rychlého receivera Jamese Owense, který byl ve finále olympiády v Montrealu na 110 metrů překážek. Kdo mu ale bude házet? Quarterback Joe Montana byl nedaleko… Vzniklo tak partnerství, které ze San Franscisco 49ers udělalo dominantní organizaci osmdesátých let. Kouč Walsh měl s Montanou skvělý vztah mimo hřiště a na něm mu přizpůsobil svou ofenzivu. Spolu se do Super Bowlu dostali třikrát. Montana to pak dokázal ještě jednou a ze všech čtyř výletů do titulového zápasu má vítězný prsten. Navíc ve velkém mači ani jednou nespáchal interception, nepovedenou přihrávku do rukou soupeře. Walsh a Montana změnili NFL a byli vzorem šampionů. Než přišli Belichick a Brady.

8. TIM DUNCAN A GREGG POPOVICH Basketbal Společné tituly v NBA: 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) Lepší partnerství byste ve světě profesionálního sportu těžko hledali. Tim Duncan strávil dlouhých devatenáct let své velké kariéry v San Antonio Spurs a celou dobu měl jen jediného kouče – Gregga Popoviche. Spolu vytvořili jednu z dominantních organizací nového tisíciletí. Duncan přišel do San Antonia jako jednička draftu v roce 1997 a o dva roky později ve stávkou zkrácené sezoně už slavil první titul. Spurs tehdy utnuli překvapivou jízdu New York Knicks a Popovich řekl poraženému kouči Jeffu Van Gundymu: „Já mám Tima a ty ne. To je rozdíl.“ Spolu pak triumfovali ještě čtyřikrát, Duncan získal třikrát cenu pro nejlepšího hráče finálové série, čímž vyrovnal Michaela Jordana, Shaquilla O´Neala a Magica Johnsona. V současné sezoně působí Duncan jako Popovichův asistent.

7. WAYNE GRETZKY A GLEN SATHER Hokej, Edmonton Oilers Společné Stanley Cupy: 4 (1984, 1985, 1987, 1988) Sather se stal v Edmontonu architektem vítězné hokejové dynastie osmdesátých let. Gretzkyho vzal v roce 1978, ještě když Oilers hráli konkureční ligu WHA. Tehdy se ho majitel Oilers Peter Pocklington zeptal, jestli se má o Gretzkyho snažit. „Udělej všechno, co musíš, abys ho získal,“ odvětil Sather. Edmonton pak Gretzkyho ještě s dalšími dvěma hráči vykoupil za 700 000 dolarů z Indianapolis Racers. Gretzky pak u Sathera chvíli bydlel. Oilers v roce 1979 vstoupili do NHL a v dalším desetiletí v ní vládli. Především díky Gretzkému, který v Edmontonu sedmkrát vyhrál bodování ligy, 215 bodů ze sezony 1985 - 1986 je dodnes těžko překonatelným rekordem ligy. V roce 1988 ale Sather Gretzkého vyměnil do Los Angeles Kings.

6. LIONEL MESSI A PEP GUARDIOLA Fotbal, FC Barcelona Společné trofeje: 14 (La Liga – 3 (2009, 2010, 2011), Liga mistrů – 2 (2009, 2011), Evropský superpohár – 2 (2009, 2011), MS klubů – 2 (2009, 2011), Copa del Rey – 2 (2009, 2012), Španělský superpohár – 3 (2009, 2010, 2011)) Guradiola přišel do Barcelony v létě 2008, tým si přetvořil podle svého a úspěch založil na nekončící sérii krátkých přihrávek, systému s názvem Tiki-taka, jenž kdysi v Barceloně zakládal jeho předchůdce Johan Cruyff. Messiho, který se právě nacházel v životní formě, dovedl dokonale využít. Slavným důkazem je vítězství Barcelony na hřišti Relu Madrid 6:2 v sezoně 2008/2009, kdy Guardiola posunul Messiho z pravého křídla blíž k bráně. Během čtyř let vzájemné spolupráce byla Barcelona dominantním klubem světového fotbalu. „Pep byl pro mě zvláštním učitelem. Je to trenér, který ví všechno, co se v zápase stane,“ řekl Messi o Guardiolovi. „Chtěl jsem udělat z Messiho nejlepšího hráče na světě, ale on nakonec udělal ze mě jednoho z nejlepších světových trenérů,“ usmíval se Guardiola.

5. MICHAEL JORDAN A PHIL JACKSON Basketbal, Chicago Bulls Společné tituly v NBA: 6 (1991 – 1993, 1996 – 1998) Šest titulů v NBA mluví jasně. Phil Jackson přišel do Chicaga v roce 1989 a zdědil nadějný mladý tým v čele s Jordanem, jenž už měl za sebou titul nejužitečnějšího hráče ligy. Spolu utvořili unikátní spojení zřejmě nejlepšího trenéra historie NBA s nejlepším hráčem. Začátkem devadesátých let dovršili první hattrick, po němž Jordan ukončil kariéru. Za dva roky se ale vrátil a koncem tisíciletí pomohl Bulls k dalším třem triumfům v řadě. Spolu s Jacksonem vytvořili jednu z nejpamátnějších vítězných dynastií amerických profesionálních lig. „Nebylo to o tom, jakou hvězdou byl sám. Bylo to o tom, jak skvělými dělal hráče kolem sebe,“ řekl o Jordanovi Jackson. „Celé desetiletí byl nejznámějším sportovcem světa. Nemyslím, že někdo někdy vyrovná, co pro basketbal udělal.“

4. NOVAK DJOKOVIČ A MARIÁN VAJDA Tenis Společné grandslamy: 17 (Australian Open – 8 (2008, 2011 – 2013, 2015 – 2016, 2019 – 2020, French Open – 1 (2016), Wimbledon – 5 (2011, 2014 – 2015, 2018 – 2019), US Open – 3 (2011, 2015, 2018)) Když byl bývalý federální reprezentant a slovenský tenisový kouč Marián Vajda před čtrnácti lety před Roland Garros požádán, zda by se neujal Srba Novaka Djokoviče, moc o něm tehdy nevěděl. Djokovič byl 63. hráčem světa. „Nechtěl jsem trénovat, protože jsem měl dost cestování, ale udělal jsem spontánní rozhodnutí,“ vysvětloval Vajda. Nabídku přijal a vznikla tak nejúspěšnější spolupráce v historii tenisu. Djokovič pod Vajdovým vedením získal všech svých 17 grandslamových titulů. Z turnajů velké čtyřky žádný jiný trenér nemá víc trofejí. Oba se krátce rozešli na přelomu let 2017 a 2018, pro Djokoviče to ale bylo nejchudší období kariéry. Ze svých 78 titulů na okruhu ATP jich 77 získal pod Vajdou.

3. TOM BRADY A BILL BELICHICK Americký fotbal, New England Patritots Společných Super Bowlů: 6 (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) Tihle dva pili krev půlce Ameriky, kromě obyvatel Massachusetts. Přísný trenér a geniální stratég Bill Belichick měl v mocném týmu Patriots dvacet let k ruce nejlepšího quarterbacka dějin Toma Bradyho. Vytěžili z toho devět účastí v Super Bowlu a šest vítězství. V rychle se měnícím světě NFL jejich spolupráce přetrvala několik hráčských generací. Začalo to třemi tituly na začátku tisíciletí. Pak přišlo suché desetiletí a pro Bradyho dvě bolestivé porážky v Super Bowlech proti New York Giants vedených Eli Manningem. Brady se ale nevzdal, díky přísné dietě se držet fit i po čtyřicítce a obětoval spoustu peněz, aby týmu umožnil držet konkurenceschopnou sestavu. Vztah hvězdného hráče s despotickým trenérem ale začal skřípat. Patriots stagnovali. A tak si Brady vynutil vstup na volný trh, kde se dohodl s Tampou Bay.

2. RYAN GIGGS A ALEX FERGUSON Fotbal, Manchester United Společné trofeje: 35 (Premier League – 13 (1993, 1994, 1996, 1997, 1999 – 2001, 2003, 2007 – 2009, 2011, 2013), FA Cup – 4 (1994, 1996, 1999, 2004). Ligový pohár – 4 (1992, 2006, 2009, 2010), Liga mistrů – 2 (1999, 2008), MS klubů – 1 (2008), Evropský superpohár - 1 (1992), PVP – 1 (1991), Anglický superpohár (Community Shield) – 9 (1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011) Sir Alex Ferguson strávil s Ryanem Giggsem v podstatě celou svou dlouhou kariéru u Manchester United. Mladého Giggse (tehdy se ještě nesl otcovo jméno Wilson) viděl ze své kanceláře poprvé jako třináctiletého mladíčka koncem roku 1986. První profesionální smlouvu Giggs dostal v roce 1990 jako sedmnáctiletý a v týmu vydržel čtyřiadvacet let, přečkal v něm i samotného Fergusona. Rychlostně vybavený záložník byl jeho zlatým chlapcem, jedním ze slavné „třídy 92“, šestice mladíků, z nichž vyrostla kostra úspěšného týmu United devadesátých let. Ferguson Giggse dlouho chránil před pozorností médií. Později si ale Giggse nebo Davida Beckhama vybíral, když chtěl v kabině nastolit klid. „Vozil se po nás víc než po ostatních. Jednou už jsem se ozval, řekl, že to byl trik. Věděl, že když si mladí hráči uvědomí, že se pustí do mě, tak není v bezpečí nikdo,“ vysvětloval Giggs.