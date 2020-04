Naděje i pro fotbal. Vláda povolila tréninky, sportovní akce od června | iSport.cz

Od pondělí 20. dubna se profesionální sportovci v Česku mohou za omezených podmínek vrátit ke společnému venkovnímu tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. Připravovat se však budou moci jen v menších skupinách. Od 8. června budou možné sportovní akce s účastí maximálně do 50 osob s možnou tolerancí tak, aby se mohly hrát i zápasy fotbalové FORTUNA:LIGY. V úterý o tom rozhodla vláda. Co říkáte na nejnovější vývoj? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz>>>

Sportovci se v Česku připravovali individuálně v domácím režimu od poloviny března poté, co vláda kvůli pandemii koronaviru vyhlásila nouzový stav. Na začátku minulého týdne některá opatření uvolnila a dovolila lidem venku individuálně sportovat. Například tenisté se tak mohli vrátit na kurty.

Opětovné zmírnění opatření, které začne platit od pondělí, se týká hlavně kolektivních sportů. Mimo jiné umožní fotbalistům návrat do společných tréninků, byť v omezené míře a za dodržení přísných hygienických opatření.

Týmy první a druhé ligy se budou moci na hřišti připravovat po skupinách, jak v manuálu navrhla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Řada dalších kolektivních sportů v tuzemsku kvůli pandemii předčasně ukončila sezonu a celky se začnou chystat až na příští ročník.

„Dohodli jsme se, že budou zprovozněny venkovní aktivity profesionálních sportovců, které jsou vyloučeny v rámci veřejnosti, a to v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Jsou to sportovci pod profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci a tak dále,“ řekl na tiskové konferenci vicepremiér Karel Havlíček.

Od 8. června by se mohly začít hrát i utkání bez diváků, což je naděje i pro dohrání fotbalové FORTUNA:LIGY. „Je reálné, že by se standardní zápasy do padesáti osob hrály od osmého června. Samozřejmě tam bude nějaká tolerance toho počtu osob vzhledem k trenérům a dalším, kteří jsou okolo týmů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Grémium Ligové fotbalové asociace, tedy fakticky zástupci všech klubů, by pak jen muselo schválit nový harmonogram zápasů tak, aby se dal dokončit přerušený ročník.

Pokud by Fortuna liga opravdu začala až 8. června, prakticky by to znamenalo dohrát do začátku srpna zbývajících jedenáct kol včetně nadstavby převážně formou takzvaných anglických týdnů (tedy v rytmu víkend - středa - víkend). Právě začátek sprna totiž zatím UEFA určila jako mezní termín pro dohrání sezon v národních ligách.

„Rád bych tímto všem poděkoval za vstřícný postoj a podporu našemu záměru umožnit v této složité situaci profesionálním fotbalistům alespoň částečnou přípravu. Je to důležitý krok nejen pro profesionální fotbalisty, ale i všechny kluby, které díky tomu mohou částečně obnovit tréninkovou přípravu a věříme, že to je rovněž první krok k možnosti dohrát stávající sezonu,“ prohlásil k rozhodnutí Vlády předseda LFA Dušan Svoboda.

Asociace původně plánovala začít dohrávat přerušenou sezonu od poloviny května. Nyní se zdá, že se pauza způsobená pandemií může ještě o několik dnů či týdnů protáhnout. Vedení ligy nicméně dál plánuje koordinovat další kroky v úzkém kontaktu s ministerstvem zdravotnictví

„V tuto chvíli se pro nás nic nemění. Nadále chceme udělat maximum pro to, aby se tato sezona mohla dohrát na hřišti,“ dodal Svoboda.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Kvitová o zrušeném Wimbledonu: Můj oblíbený turnaj, ale jsou důležitější věci

SE SIMONOU v karanténě: Šimon Hrubec promluvil o koronaviru. V Číně média neukazují všechno, říká