Hnilička o boji s virem: Řekl, jaký je plán na návrat diváků a proč trpí hokej

Situace kolem koronaviru v Česku není příznivá a výrazně se promítá také do sportu. Hrozí dokonce úplné vypnutí i profesionálních soutěží jako na Slovensku. Kdy se vrátí fanoušci na tribuny? Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička odpovídal na aktuální otázky pro iSport TV.

Kdy se vrátí fanoušci?

„To je spíš otázka na ministra zdravotnictví. Komunikuji s ním denně. On se chystá udělat rozhodnutí, aby se křivka co nejrychleji zploštila. Jestli se vrátí diváci za 14 dní? Spíš si myslím, že ne. Pro nás je nejdůležitější udržet soutěže – nejen profesionální i amatérské.“

Jakým způsobem se budou vracet?

„Je to nové téma. Navrhl jsem řešení po vzoru Švýcarska panu Prymulovi a hlavní hygieničce, aby krajská hygienická stanice vypracovala plán na každý stadion individuální plán podle počtu vchodů apod. Není dobré dávat plošně nějaké charaktery. O2 arena je schopna dodržet jiná bezpečnostní opatření než zastaralé stadiony, to dává logiku.“

Přeruší se profesionální soutěže?

„To nemohou vyloučit. Jsou to detailní otázky na minsitersvo zdravotnictví. Monitorují situaci, mají své detailní rozbory, které s námi nemusí sdílet.“

Proč trpí víc hokej než fotbal?

„Těch důvodů může být několik. Jde o kabiny, už dva roky mluvíme o tom, že hokejové zázemí a stadiony jsou v šíleném stavu. Infrastruktura je zastaralá a viru to nahrává. Mám šestiletého syna a když s ním jdu na Kladně do kabiny, jsou to katakomby. Další argument je příznivější prostředí pro vir nad ledem.“

