Český sport zahalují mračna. V pátek hrozí velké STOP! Čeká Spartu azyl?

Koronavirový stav v Česku se nelepší, spíš naopak. Navzdory nově přijatým opatřením v úterý došlo k rekordnímu nárůstu nakažených, dohromady jich přibylo 4456. Současná situace by mohla mít pro sportovní odvětví mučivý dopad. Podle důvěryhodných zdrojů deníku Sport totiž ministr zdravotnictví Roman Prymula zvažuje, že by od pátku na čtrnáct dní zastavil veškerý amatérský sport v zemi a zcela vyloučena není ani výluka toho profesionálního...

Je to sotva pár dní, kdy ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Romanem Prymulou přijalo přísnější opatření. Jedním z nich bylo i pořádání sportovních událostí bez diváků. Velké sporty v čele s fotbalem a hokejem si dokázaly vyjednat výjimku, aby i v tomto režimu mohly pokračovat v rozjetých soutěžích.

Koronavirus ale v Česku sílí každým dnem, přírůst nakažených se nedaří přibrzdit. Jen za úterý jich přibylo 4456, suverénně nejvíc od jarního vypuknutí pandemie. I proto se chystají ještě tvrdší restrikce a opatření.

„Opatření vyhlášená v pátek budou striktnější, znovu se dotknou volnočasových aktivit a platit budou 14 dní, pak dojde k jejich mírnému uvolnění na další dva týdny,“ oznámil v České televizi Prymula.

Jak dopadnou profesionální soutěže?

Podle zákulisních informací se dotknou i sportovního odvětví. Velmi reálné je dočasné pozastavení amatérského sportu v celé zemi. Proti tomu bojuje šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, obecně se ale předpokládá, že ministerstvo zdravotnictví ze svého postoje nesleví.

V praxi by to znamenalo, že by v případě fotbalu mohly pokračovat obě nejvyšší soutěže. Samozřejmě v režimu bez fanoušků, jak už bylo rozhodnuto před několika dny. Ovšem jistota není. „Nemůžu to vyloučit,“ reagoval Hnilička ve středu v rozhovoru pro iSport TV na otázku, zda hrozí dočasné zamčení profesionálních soutěží. „Ale to už jsou detailní otázky na ministerstvo zdravotnictví, kde mají své rozbory, své plány, které s námi nemusí sdílet.“

Pro Ligovou fotbalovou asociaci i samotné kluby je pokračování soutěží naprosto stěžejní. Navíc to má i mezinárodní přesah. Už ve čtvrtek 22. října totiž čeká Spartu první utkání v rámci základní skupiny Evropské ligy, doma vyzve Lille.

Pokud by mezitím došlo k dalšímu zpřísnění opatření, která by postihla i profesionální sport, nemohli by Pražané velmi pravděpodobně zmíněný zápas odehrát na Letné, a museli by do azylu. Ať už v německých Drážďanech, nebo třeba na severu Rakouska. Leda že by si vyjednali výjimku a mohli hrát doma na Spartě, samozřejmě bez diváků.

Hokejová Tipsport extraliga nyní probíhá ve velmi nouzovém režimu, karanténní stopka dovolí odehrát zápasy jen pár týmům. Ředitel extraligy Josef Řezníček situaci pečlivě monitoruje, o eventuálním přerušení elitní soutěže nic neví. „Zatím nemám žádné takové zprávy,“ odpověděl na dotaz iSport.cz.