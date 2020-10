Protest fanoušků v Praze: musí dodržet opatření, policie je připravená

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

I přes řadu opatření si do českobudějovické arény našlo cestu dost fanoušků • Michal Beranek / Sport

Na Staroměstském náměstí v Praze budou dnes odpoledne protestovat fanoušci fotbalových a hokejových klubů v Česku. Jejich protest je namířen proti „zmatečným“ vládním restrikcím kvůli šíření nemoci COVID-19. Kolik příznivců fotbalu a hokeje se do Prahy sjede, není známo. Na demonstraci se svolávají na sociálních sítích. Policie povolala stovky policistů z celé republiky.

Podle současného nařízení se protestu může účastnit nejvýše 500 lidí, kteří musí být rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami musí být aspoň dvoumetrový rozestup a všichni musí mít zakrytá ústa a nos. „Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel platná opatření,“ řekla v pátek ČTK pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Pokud by podle ní tak neučinil, policie ho může oznámit k přestupkovému jednání.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) účastníky v pátek vyzval k pokojnému průběhu a dodržení pravidel. V České televizi v pátek uvedl, že podle informací policie se ukazuje, že úmysl pokojně demonstrovat může být zneužit ze strany fotbalových chuligánů. „Obávám se, že jejich cílem není demonstrovat, ale vyvolat násilí. Chtěl bych před tím varovat,“ řekl Hamáček. Připomněl, že za pořádek je primárně zodpovědný svolavatel akce. Policie s ním byla podle Hamáčka několikrát v kontaktu, demonstraci má povolenou.

V sobotu se kvůli koronavirovým opatřením sešlo několik stovek fotbalových fanoušků a příznivců krajní pravice před úřadem slovenské vlády v Bratislavě. Policisté proti radikálům, kteří na ně házeli kameny a láhve, použili slzný plyn a vodní dělo, informoval deník SME. Podle deníku se ve slovenské metropoli sešlo přibližně 400 až 500 lidí.

V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly od středy na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Od pondělí jsou zrušeny volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, které se ještě před týdnem mohly hrát bez diváků. Výjimku z nových pravidel mohou dostat jen mezistátní utkání a akce nebo třeba zápasy fotbalových týmů v Evropské lize.