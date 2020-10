Krpálek za měsíc na ME v Praze? Judisti o sen dále bojují

V Ostravě se pralo 1645 nadějí od 13 do 23 let, ze čtrnácti zemí a 216 klubů, zápasů bylo dohromady 3256 • Český svaz juda

Hraje se mimo jiné o životní sen olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Ten má za sebou mezinárodní kemp v polském Zakopaném a už tento víkend ho na grandslamu v Budapešti konečně čeká první turnaj sezony. Jím má začít opožděná sezona elitního juda, jejíž dalším hitem má být od 19. do 21. listopadu evropský šampionát v pražské O2 areně.

Kontinentální mistrovství se původně mělo konat v květnu, pak bylo kvůli koronavirové krizi odloženo postupně na červen a začátek listopadu. Kvůli úpravám mezinárodního kalendáře byl nakonec stanoven současný termín. A pořadatelé věří, že to už opravdu klapne.

„Jednáme s hygienou, Národní sportovní agenturou i úřadem vlády o udělení výjimky. Oproti jiným akcím, které ji dostaly, ale pro uskutečnění potřebujeme vyšší počet lidí. O2 aréna je naštěstí velká a připravená, což by mohlo hrát v náš prospěch,“ říká Dolejš. „Zároveň ale sledujeme situaci a je nám jasné, že opatření, která byla vyhlášena, budou mít efekt až za pár týdnů a do té doby budou nemocní přibývat. Samozřejmě doufáme, že počty nepřekročí únosnou mez.“

Zatímco dlouhodobé soutěže v čele s fotbalovou a hokejovou ligou stojí, významné mezinárodní akce se v případě výjimky v Česku konat zatím mohou. V první fázi ji dostaly fotbalové kluby, které reprezentují v Evropské lize, tenisový turnaj WTA v Ostravě i MMA večer v Brně.

Pořadatelé se pečlivě připravují, aby během šampionátu splnili veškeré hygienické požadavky podle manuálu světové federace juda IJF i českých úřadů. „Například rozcvičovna se celá desinfikuje každých patnáct minut, závodiště po každém kole, zápasníci se rozcvičují jen s jedním sparingem,“ vysvětluje Dolejš. „ Zároveň svůj manuál má i česká hygiena, takže si z obou dokumentů vezmeme to přísnější pravidlo a podle toho budeme postupovat.“

Pro svaz juda je pořádání šampionátu stěžejní akcí, která jde v symbióze s boomem sportu v Česku v posledních letech. Pořadatelé spustili promo kampaň s velkým předstihem a pokud by na akci mohli fanoušci, měli by plno. Zároveň ale stále musí mít záložní plán. „Se všemi dodavateli jsme domluveni na co nejzazším termínu realizace služeb, abychom v případě zrušení šampionátu byli schopni zatáhnout za ruční brzdu a akci ukončit s co nejmenšími ztrátami pro svaz,“ uvedl Dolejš.

Evropský šampionát v judu se v zemi připravuje po dlouhých 29 letech. V roce 1991 se ještě v době bývalého Československa konal v hokejové hale Sparty v Holešovicích.

„Mistrovství Evropy v Česku, potažmo Československu, tady nebylo skoro třicet let. Kdo ví, kdy dostaneme další příležitost…“ líčí Dolejš.

Reprezentanti v čele s Lukášem Krpálkem navzdory komplikacím pokračují v tréninku a o víkendu čeká celý tým velký turnaj v Budapešti.

„Příprava reprezentace před posledními opatřeními jela naplno. Stihli i pár přípravných kempů, ale po uzavření sportovišť se teď každý připravuje individuálně. Na mistrovství Evropy ale budou stoprocentně připraveni. Nic jiného jim nezbývá…“ usmívá se Dolejš.