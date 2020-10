Provozovatelé sportovišť se bouří: Obrovské náklady a žádné kompenzace!

Musí mít zavřeno, ale platí náklady za provoz. Na kompenzace od státu zatím čekají marně. A řada z nich ani netuší, že za podzimní uzavření neuvidí do konce roku ani korunu. Provozovatelé sportovišť se začínají bouřit, sepisují výzvy pro šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličku. „Nelíbí se mi, že vláda vysílá signál do společnosti, že sport je odškodněn a ve skutečnosti tomu tak není,“ říká Jakub Strnad, výkonný sekretář SK Hamr a organizátor výzvy.

Co vás přesně štve?

„Všeobecně je to tak, že vláda nám 8. října přikázala uzavřít sportoviště a zároveň řekla: ‚Budeme vás kompenzovat.‘ Ale to se vůbec neděje. Do dnešního dne ani není jasné, o jaké kompenzace půjde, jak budou vypsány, komu budou náležet… Jen mnohonásobně dali veřejný příslib, že odškodní provozy, které uzavřeli. A sportoviště patřily mezi první provozy, které byly uzavřené. Znovu opakuji, jedním z největších problémů pro mě je v prohlášení vlády, že sport je již odškodněn. Ale sport odškodněn není, protože program, který by kompenzoval podzimní uzavření sportovišť, prozatím není ani připravován.“

Ten byl jen na jaře…

„Přesně tak. A všichni očekávali, že se tak bude dít i nyní. Ale nyní je tady jen obrovská nejistota. Co mají provozovatelé dělat? Mají například postavené přetlakové haly, zaplatili za jejich montáže, platí za energie. Náklady mají obrovské a nemají kompenzace.“

Proč tomu podle vás tak je? Zase se mi nechce věřit, že by vás vláda vynechala schválně.

„Myslím si, že to je dané tím, že sport v současné sobě nepodléhá pod žádné ministerstvo. Sport náleží pod Národní sportovní agenturu, která má samozřejmě práce až nad hlavu s vypisováním standardních dotačních programů, ale dle mého nejsou na tuto zcela výjimečnou situaci personálně připraveni tak, aby tak velký nápor zvládli. A kdyby to zůstalo u ministerstva školství a měli jsme svého ministra, tak si myslím, že by možná v této chvíli byla situace výrazně jednodušší. Protože by mohli alokovat xy ministerských úředníků, kteří měli s vypisováním dotačních titulů historické zkušenosti. A bylo by to tedy jen o vypsání kompenzačních programů.“

Předpokládám, že pochopení pro aktuální situaci moc nemáte.

„Vůbec žádný! Tady je problém, že není vůbec žádný signál. Respektive signál byl jasně vyslán: ‚My vás odškodníme.‘ Ale když se ptáme kdy a jak, tak nám na to nikdo nedokáže odpovědět. A podle dostupných informací, které mám k dispozici, se nechystá do konce letošního roku žádné vypsání programu, který by kompenzoval vládou uzavřená sportoviště.“

Můžete prozradit nebo alespoň naznačit, o kolik peněz denně přichází vaše sportoviště?

„Řeknu to trošku jinak. Celkové ztráty za jarní uzavření areály byly cca 15 milionů, my jako SK Hamr jsme na jaře žádali v programu COVID-Sport o devět milionů korun. Z této částky možná dostaneme polovinu. Zdůrazňuju možná, protože jsme je dosud na účet neobdrželi. Oprávněně se domnívám, že s tím, jak už jsou postavené přetlakové haly a jsme prakticky v zimním období, tak náklady budou výrazně vyšší. Samozřejmě je ještě nemáme sečtené, jelikož máme 14 dnů uzavřeno a dopředu ještě nevíme, jak dlouho to bude trvat.“

Takže v celkovém součtu můžete tratit i desítky milionů?

„Teď opravdu nevím, uvidíme. Vláda některé kompenzační programy může najednou vypsat nebo i rozšířit. Protože třeba již vypsaný program COVID-Nájemné, které patří pod MPO se nás prozatím netýká. Ten je primárně zaměřen na obchodní společnosti. Některé spolky dělají i obchodní činnost a ty mohou žádat, ale ty, co dělají čistě jen sport a nepodnikají podle živnostenského zákona, tak nejsou oprávněným žadatelem v programu COVID-Nájemné. To je jeden z příkladů. Protože, kdyby to bylo povolené, tak bychom mohli programy kombinovat a nečekat další měsíce na COVID-Sport. To ale nyní nemůžeme.“

Sám jste kvůli kompenzacím zorganizoval sepsání výzvy pro Milana Hniličku, šéfa NSA.

„V současné době ji mají desítky provozovatelů a sportovních klubů v České republice. Mám zpětnou vazbu, reagují pozitivně a určitě se k ní připojí. Každý ji ale bude specifikovat podle své situace. Takže se s obdobnou výzvou připojí a budou ji posílat na Národní sportovní agenturu, ke které momentálně vzhlížíme jako k jediné autoritě, která nám může poskytnout finanční prostředky.“

Víte, alespoň zhruba, kolik provozovatelů se k výzvě připojí?

„Domnívám se, že se bude jednat o veliký počet, protože většina provozovatelů do této chvíle netuší, že se prozatím ani nechystá vypsání žádného kompenzačního programu! Až touhle výzvou, kterou jsme jim rozeslali v tomto týdnu, pochopili, že se žádné kompenzace nechystají. Zásadní je, že to vůbec netuší.“

Přitom s určitými kompenzacemi určitě všichni počítali. Je to tak?

„Jednoznačně! Vláda vyhlásila, že bude uzavřené provozy kompenzovat. Všichni očekávali, že tomu bude obdobně tak jako na jaře. Je potřeba si říci, že nám nejde o nějaké tržby, zisky nebo škody, to určitě ne. Skutečně jde pouze o úhradu části nákladů, které jsme vynaložili v době nuceného uzavření areálů. Velmi často běží i nájmy, které na rozdíl od jara, již prakticky nikdo neodpouští.“

Jak tímhle směrem zatím probíhá komunikace s Milanem Hniličkou? Jste s ním ve spojení i přímo vy?

„Já osobně jsem s panem Hniličkou o téhle věci nekomunikoval. Nicméně lidé, kteří s ním komunikují, tak říkají, že je velmi vstřícný. Jako provozovatelé bychom ale potřebovali více, mít nějakou zprávu typu: ‚Ano, budeme vás řešit do 15. ledna.‘ Ale to my prozatím nemáme. Potřebujeme konkrétnější informaci na jaké časové období se připravit.“

Dá se vaše situace nějak porovnat s restauracemi či kulturou?

„Kultura už vidí světlo na konci tunelu, to my nevidíme. Restaurace mají také možnost žádat o nájmy. Samozřejmě ty, které jsou ve vlastním, jsou na tom velmi špatně, protože neuvidí z kompenzací nic. Je zde velmi dobrý program antivirus na zaměstnanost, ten ale řeší jen menší část celkového problému.“

Kolik sportovišť by krizi nemuselo ustát?

„Vůbec nemám ponětí. Spíš si myslím, že spolky a provozovatelé sportovních zařízení budou snadným terčem pro developery a jiné investory, kteří v provozování sportovišť nemají zájem pokračovat. Ve sportu se nejedná o závratné zisky, to je potřeba si uvědomit. Může se tak stát, že výrazná část sportovišť zmizí z mapy. Tahle věc může nastat a já ji i očekávám.“