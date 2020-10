Naštvaný Ujčík: Pane Prymulo, národ není armáda! Děsí mě apatie lidí

Že vůdcům České republiky nevěří, pochopíte brzy. Viktor Ujčík je ve své mysli považuje za zrádce a likvidátory všeho dobrého, co z téhle země vychází. Ale mrzí ho i to, že si to lidí nechávají líbit. „Já takhle poníženě nikdy dopadnout nechci a udělám všechno pro to, aby moje děti se měly co nejlíp,“ říká a snaží se vyburcovat ke vzdoru i ostatní.

Jste hodně vytočený na současné poměry?

„Jsem hrozně vytočenej. Opravdu hrozně. A deptá mě, jak s sebou necháme orat. My, český národ. Co se děje v poslední době, je šílený. Deptá mě, jací lidé nás řídí, počínaje panem prezidentem, přes pány Babiše a Prymulu a konče dalšími jim podobnými. Jsem z toho upřímně zděšenej, poprvé v životě mám skutečný strach o naše bytí, o kvalitu života našich dětí. Zvony bijí na poplach, a pokud s tím okamžitě nezačneme něco dělat, může být taky pozdě.“

Jak by se měl zachovat český hokej, potažmo celý sport po všech tvrdých restrikcích vlády?

„Nikdy bych nevěřil, že to povím, ale v tuhle chvíli pro mě český hokej není prioritou, já se vážně obávám o naše životy, o naši svobodu. Naše volba, jakým stylem vést vlastní životy, se ocitá ve velkém ohrožení. To samé budoucnost našich dětí. To, co se u nás děje, je začátek konce normálního života, tak jak jsme ho doposud znali. Se vším respektem ke covidu.“

Máte osobní zkušenost s nákazou, ale zadrápla se do vás jen mírně, že?

„Je to tak, prodělal jsem mírnou formu nákazy, někteří moji svěřenci jsou také pozitivní a byli na tom hůř. Asi čtyři hráči tvrdili, že měli problém vylézt z postele, velké horečky, nebyla to prý sranda. Tomu rozumím. Když ten vir mezi nás vypustili, dotyční asi věděli, co dělají. Ano, já nevěřím, že je to přírodní nákaza. Kdo chce, má v dnešní době možnost se ke všem zprávám dopátrat. Aspoň nějakým pozitivem dnešní doby je, že ten, kdo má touhu po informacích, může si je opatřit a učinit si na řadu věcí vlastní názor. A nekoukat vyvaleně na mainstreamová média, která do nás cpou horem dolem všechno špatný a potřebný, aby se s námi, s veřejností dalo snáz manipulovat. Mít obavy, být vystrašený, tohle přesně ti nahoře po nás žádají. Mít rozdělený národ, poštvaný proti sobě. Jakmile se proti nejvyšším kruhům postaví jednotlivci, budou to mít nahoře daleko snazší. A my dole těžší.“

Čili nepochybujete o tom, že COVID-19 pomáhá vládě vytvořit z republiky poslušné stádo? S tím, že na to budou následně navazovat další připravené kroky?

„Myslím si, že vláda jen využívá toho, co ve světě nastartovali jiní lidé, kteří mají ještě daleko větší moc a páky hýbat s celým děním. Vážně nevím, kolik bohatství a moci naši vůdci potřebují, že bez uzardění obětují tolik lidských životů, jejich kvalitu. A svobodu. Jen proto, aby se oni měli líp. To mě až děsí a mám z toho nepopsatelnou hrůzu.“

A jste si vážně jistý, že jde o obří spiknutí? Konspiračním teoriím není složité podlehnout.

„Podívejte, na začátku nebyly ke koronaviru žádné informace. Až se z ničeho nic v médiích objevila zpráva, že Čína má problém. Země s 1,4 miliardami obyvatel, která si veškeré vnitřní informace pečlivě hlídá a nic nepustí ven, najednou vynese do světa informaci o několika jednotkách nakažených novým typem koronaviru. Sami se nahlásí WHO, že se jim nezdají některé případy zápalu plic a podobně. Už tohle bylo krajně podezřelý. Komunistická Čína, ta obrovská země, která si všechno své střeží a ututlává před světem, najednou spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací kvůli pár podezřelým případům. S organizací, kterou drží při životě peníze Billa Gatese. Čili o sobě