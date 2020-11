Nástupkyně Krpálka! Judistka Zachová je juniorskou mistryní Evropy

Vyrovnat se Lukáši Krpálkovi? Dvacetileté judistce Renatě Zachové se to podařilo! Na juniorském mistrovství Evropy v Poreči získala zlatou medaili a po dvanácti letech tak navázala na olympijského šampiona. „Je to úplně skvělej pocit, ale ještě si to úplně neuvědomuju, dojde mi to asi až v průběhu dalších dní,“ radovala se Zachová.

Vicemistryně Evropy do třiadvaceti let se tak rozloučila s juniorskou kategorií nejlepším možným způsobem. Na šampionátu v chorvatské Poreči porazila čtyři soupeřky, z toho dvě v prodloužení. Do finále kategorie do 63 kilogramů se propracovala přes Alice Pereiraovou z Portugalska, kadetskou vicemistryni Evropy Španělku Lauru Vasquezovou Fernandezovou a přemožitelku nasazené jedničky Maďarky Ozbasové Joanne van Lieshoutovou z Nizozemska. „Dnešní výkon možná nebyl můj nejlepší, ale asi bych ho srovnala s Tel Avivem,“ připomněla česká šampionka svůj senzační bronz na lednové Grand Prix v Izraeli.

V lednu v Tel Avivu se Zachová stala první českou judistkou, která se dostal na stupně vítězů v turnaji kategorie Grand Prix.

V Poreči bitvu o titul svedla s Laurou Fazliuovou z Kosova, s níž se poslední dny utkávala na tréninkovém kempu. Navíc šlo o rivalku, která ji loni v přímých soubojích připravila o evropský i světový bronz. Dramatické finále rozhodla Zachová v nastaveném čase svou parádní technikou seoie-nage.

„Hlavně bylo důležitý zachovat chladnou hlavu, a přestože někteří říkali, že jsem favoritka, tak na to jsem nemyslela a prostě jsem se šla prát,“ uvedla Zachová.

Rodačka z jihočeské vesnice Svatý Jan nad Malší se judu věnuje od sedmi let, kdy se sportem začala v Českých Budějovicích.

„Mamka našeho spolužáka řekla naší mamce o judu, a tak nás rodiče přihlásili do SK Judo České Budějovice. Mohla jsem se tam poprat i s klukama, a nikdo mi za to nevynadal,“ líčila Zachová pro web svého sponzora Partners.

Konec dvanáctiletého čekání

Je to ambiciózní dívka, která chce ve svém sportu něco dokázat. Svůj ultimátní cíl si ujasnila při sledování olympiády v Londýně v roce 2012.

„Moc se mi to líbilo. Hned jsem si řekla, že by to byl moc krásný pocit něco takového zažít a třeba vyhrát. A tak jsem se ve 12 letech rozhodla, že tam v budoucnu nesmím chybět. A udělám všechno pro to, aby to tak bylo,“ slibuje.

Svým zlatem z Poreče Zachová ukončila dvanáctileté čekání, posledním českým mistrem Evropy juniorů byl slavný Lukáš Krpálek v roce 2008. Poslední českou medaili z této akce přivezla v roce 2010 Tereza Patočková, také v kategorii do 63 kilogramů.

„Jsem moc ráda, že jsem to po deseti letech konečně prolomila a doufám, že teď už to tak bude každý rok, že ostatní budou taky vozit medaile,“ předpověděla juniorská mistryně Evropy.

Ve čtvrtečním programu bojovali o cenné kovy také Daniel Pochop v kategorii do 73 kilogramů a benjamínek mezi juniory Adam Kopecký (-81 kg). Oba skončili pátí. V pátek nastoupí v „mínus devadesátce“ v Poreči Martin Bezděk. Juniorská mistryně Evropy Renata Zachová se za dva týdny představí i na evropském šampionátu seniorů v Praze.